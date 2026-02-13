ライフデザイン・カバヤは大型複合コミュニティ「風の野 学南」における分譲・賃貸マンションの2棟の施工を担当しました

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、岡山県岡山市北区学南町の岡山放送本社跡地にて完成した両備グループ（両備グループCEO：小嶋光信/事務局：岡山県岡山市）の大型複合コミュニティ「風の野 学南」敷地内に新築された株式会社和田コーポレーション（代表取締役社長：松田敏之/本社：香川県丸亀市）の分譲マンション「ロイヤルガーデンシティ学南町」と学生専用賃貸マンション「ロイヤルジェルム学南町」の施工を担当いたしました。2026年2月5日（木）、2棟同日に竣工式が行われました。

「風の野 学南」は、集合住宅（分譲マンション棟、賃貸マンション棟）、戸建住宅、地域開放エリアで構成される住まいに特化した大型複合コミュニティです。

〈「風の野 学南」集合住宅（分譲マンション棟、賃貸マンション棟）外観〉〈ロイヤルガーデンシティ学南町 外観〉〈ロイヤルジェルム学南町 外観〉

「ロイヤルガーデンシティ学南町」について

本物件は、鉄筋コンクリート造・地上15階建、総戸数139戸の分譲マンションです。当社として、初めての分譲マンションの完成となりました。

岡山県内で事業展開している企業が協働し、「岡山の街にこれまで無かった新しい住まい」を実現しました。

共用部には、コワーキングスペース、ゲストルーム、シェアキッチン、コインランドリーを設置しており、屋上太陽光発電設備、EV充電設備、EVシェアカー対応設備、屋上庭園など環境に配慮した設備も特徴です。

また、エントランスから住戸内まで開錠できる顔認証システムや住戸内の異常を外部へ通報する24時間対応のセキュリティシステムを導入しています。

住戸は18タイプの間取りを用意し、耐震性・耐久性・遮音性に配慮された仕様となっています。

【工事概要】

工事名称：ロイヤルガーデンシティ学南町 新築工事

構造：鉄筋コンクリート造、地上15階建て

敷地面積：6,826.81m2（2,065.11坪）

延床面積：15,476.61m2（4,681.67坪）

住所：岡山県岡山市北区学南町三丁目2番15号

事業主・売主：株式会社和田コーポレーション

総合デザイン・監修：株式会社イールドインテリアプロダクツ

設計・監理：株式会社GEN設計

施工：ライフデザイン・カバヤ株式会社

「ロイヤルジェルム学南町」について

本物件は、鉄筋コンクリート造・地上7階建、総戸数124戸の学生専用賃貸マンションです。

JR「法界院」駅から徒歩7分の立地にあり、岡山大学をはじめとする周辺の教育施設に徒歩や自転車で通学が可能です。

管理栄養士監修による朝・夕の食事が提供される専用食堂、オートロック、有人管理、女性専用フロア、スタディルームなどの学生の安心・安全と学習環境に配慮した共用設備が整えられました。

住戸は全室家具・家電付きで学生が快適に生活できる充実した室内設備を設けました。

【工事概要】

工事名称：ロイヤルジェルム学南町 新築工事

構造：鉄筋コンクリート造・地上7階建

敷地面積： 1,336.33m2（404.24坪）

延床面積：3,417.08 m2（1,033.67坪）

住所：岡山県岡山市北区学南町三丁目2番21号

事業主・売主：株式会社和田コーポレーション

設計・監理：株式会社GEN設計

施工：ライフデザイン・カバヤ株式会社

運営会社：株式会社ジェイ・エス・ビー

▼両備グループ https://ryobi.gr.jp/

住所：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号杜の街グレースオフィススクエア5階 両備ホールディングス株式会社本社内

両備グループCEO：小嶋 光信

創立：1910年7月

▼株式会社和田コーポレーション https://www.royalgarden-wada.com/corp/

住所：〒763-0034 香川県丸亀市大手町1-3-11 和田大手町ビル

代表取締役社長：松田 敏之

設立：1998年12月

▼株式会社GEN設計 https://www.gen-archi.com/

住所：〒700-0838 岡山県岡山市北区京町10番2号

代表取締役：芳岡 博彦

創業：昭和57年（1982年）11月

▼株式会社イールドインテリアプロダクツ https://www.yield.jp/

住所：〒701-1145 岡山県岡山市北区横井上20-3

代表取締役：渋谷 竜司

創業：2002年1月

▼ライフデザイン・カバヤ株式会社 https://lifedesign-kabaya.co.jp/

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県９年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）そして、住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0964 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業