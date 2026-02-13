スタートアップ伴走プログラム(JIVL) 第3期募集開始のお知らせ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下 MUMSS）は、スタートアップ伴走プログラム「Japan Inclusive Ventures Lab」（以下 JIVL）において、第3期参加企業の募集を開始したことをお知らせします。プログラムの詳細や申し込み方法は下記JIVLのWebサイトを通じてご覧いただけます。

JIVL Webサイト: https://www.morganstanley.co.jp/ja/jivl

（応募期間は、5月8日（金）正午までとなっております。）

JIVLは、女性や多様なバックグラウンドをもつ創業者や経営陣により設立または運営される、日本のスタートアップ企業の事業構築の促進を目的とし、次の3つのミッションに基づき、カスタマイズされたプログラムの提供を通じて、Born Globalで創業初期から世界市場をターゲットにするスタートアップ伴走をいたします。

１.日本においてグローバルなスタートアップエコシステムを構築

２.経済社会における構造変革とサステナビリティ課題の解決を実践

３.日本の持続的成長に貢献

MUMSSは、JIVLなどのスタートアップ支援を通じて、社会課題の解決に取り組んでまいります。