【Raz-Plus】Learning A-Z、SmartEd、Sprout English Tokyo 共催セミナー開催決定

デジタル学習プラットフォーム「Raz-Plus」を開発・提供する教育テクノロジー企業であるLearning A-Z社(本社：米国アリゾナ州)、Learning A-Z製品の国内正規代理店である株式会社SmartEd（京都府京都市、代表取締役：Jason Good）、およびSprout English Tokyo（東京都港区、代表：古山明津）は、教育関係者・保護者向けの対面セミナーを東京と大阪で共同開催いたします。

今回「Raz-Plus」に、生徒の学習意欲をより高める、何千にも及ぶ新教材やインタラクティブ機能が追加されました。教育環境と共に進化し続ける Raz-Plus の最新の追加機能やコンテンツをご紹介します。また、プレスクールから高校を中心とした幅広い教育現場において、学校教育における英語カリキュラムへの「Raz-Plus」導入方法と実際の英語レッスン紹介、及び保護者による家庭での効果的な活用方法をご紹介します。本セミナーにぜひご参加ください。

セミナー概要

1. 午前セッション（使用言語：英語）教育関係者向けの Raz-Plus の詳細なデモンストレーション、国際カリキュラムに関する知見や質疑応答。

登壇者：

Jason GenerallyJason Generally - Learning A-Zインターナショナルカリキュラムディレクター

米国で 15年間にわたり教員・管理職として勤務し、その後10年間は国際的に120校以上の学校ネットワークを統括する最高学術責任者を務めました。豊富な経験と幅広い視点を持ち、実践的かつ効果的な教育ソリューションの提供に情熱を注いでいます。

Jason GoodJason Good - SmartEd 代表取締役

2001年より教育業界に携わり、Houghton Mifflin での初期の活動を経てアジア市場における幅広いネットワークを構築。2012年に SmartEd を設立し、教育教材の総合代理店として活動しています。

2. 午後セッション（使用言語：日本語）Raz-Plus を活用した学びとカリキュラム設計、英語レッスンの実践紹介

登壇者：

古山明津古山明津 - Sprout English Tokyo代表・カリキュラムディレクター

2020 年より港区の教育型幼児スクールにて、英語プログラムの立ち上げ・開発、ネイティブ講師の採用・育成に携わる。2025 年 5 月に Sprout English Tokyo を設立し、家庭や教育機関のニーズに応じた英語教育を展開している。

青山学院大学国際政治経済学部卒、ニューヨーク州立大学大学院修了(カリキュラム開発・教育工学)

千葉レイラ・千葉リリー千葉レイラ・千葉リリーSprout English Tokyo 英語エデュケーター

カナダ出身。ブリティッシュコロンビア大学卒業。在学中に慶應義塾大学および青山学院大学へ交換留学。青山学院幼稚園、西町インターナショナルスクール、ASIJ(The American School in Japan)、港区の教育型幼児スクールなど日本国内の教育現場で英語指導に従事。現在は Sprout English Tokyo にて英語エデュケーターとして活躍中。

開催日時・会場

1. 東京

日時：2026年3月7日(土)

午前セッション：9:30～12:00 (開場9:00)

午後セッション：14:00～16:30 (開場13:30)

会場：ベルサール三田ガーデン

東京都港区三田3-15-9 住友不動産東京三田ガーデンタワー2F

詳細を見る :https://maps.app.goo.gl/fxz39RLAJzUKR5EQA?g_st=com.google.maps.preview.copy

2.大阪

日時：2026年3月8日(日)

午前セッション：9:30～12:00 (開場9:00)

午後セッション：14:00～16:30 (開場13:30)

会場：グランドフロント大阪北館内 Tower C 8F

大阪府大阪市北区大深町3-1

詳細を見る :https://maps.app.goo.gl/ThKxYNbuRveLMmpY6?g_st=com.tinyspeck.chatlyio.share

申込方法

参加費：無料（事前登録制）

定員：先着順（定員になり次第締切）

お申し込み・お問い合わせ：raz@smarted.jp

本件に関するお問い合わせ

- 本セミナーは、すべての教育関係者、学校および教育機関の代表者、ならびに保護者の皆さまを対象としています。（学校種別、Razの利用経験、使用言語を問わずご参加いただけます。）- 午前のみ、午後のみ、終日の参加が可能です。- 2会場とも講演内容は同じです。- ご参加は無料です。※昼食の提供はありません。

