東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会　2025年度 シンポジウム開催のお知らせ【3月18日(水)】

東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携機能準備会

東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携機能準備会（代表企業：NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康））は、「産学官連携コンソーシアム準備会 2025年度シンポジウム」を2026年3月18日（水）に開催します。

東京科学大学（以下「Science Tokyo」）と民間事業者4社（NTT都市開発株式会社、鹿島建設株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東急不動産株式会社）は、国際的な産業・研究拠点の形成をめざし、田町キャンパス（東京都港区）の再開発事業（以下「本事業」）を推進しています。そしてScience Tokyoは2026年1月23日（金）に国際卓越研究大学に認定され、この構想の中で、大学が掲げる3つのビジョン「善き生活」「善き社会」「善き地球」を実現するための研究・教育体制である「Visionary Initiatives」の取り組みを推進しています。

本シンポジウムでは、このようなScience Tokyoの改革ビジョンをふまえ、本事業との連携による社会課題の解決や、新産業創出の可能性について議論します。無料でご参加いただけますので、産学連携やオープンイノベーションに関心をお持ちの方は、ぜひお申込みください。

＜開催概要＞

日時 ：2026年3月18日（水）17:00 - 19:00

会場 ：田町グランパークカンファレンス（東京都港区芝浦3-4-1(https://granpark-c.com/granpa/wp-content/themes/gran/assets/pdf/guide/gran_accessmap.pdf)）

開催方法：オフライン、オンライン（Microsoft Teams）併用

主催 ：東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携機能準備会

参加費 ：無料

＜プログラム内容＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165054/table/4_1_3942527f7592b564297f4e11c8a83523.jpg?v=202602140351 ]

＜パネルディスカッション登壇者＞

波多野 睦子

国立大学法人東京科学大学 理事・副学長（研究・産学官連携担当）

日立製作所中央研究所にて、基礎研究から製品開発に従事。その間、カリフォルニア州立大学バークレー校で客員研究員を務め、2010年東京工業大学教授に着任。日本学術会議会員、東京工業大学評議員、応用物理学会会長、学長特別補佐を歴任。2022年より内閣府 総合科学技術・イノベーション会議議員（非常勤）。

阪口 啓

国立大学法人東京科学大学 副学長（研究戦略・研究企画支援担当）

工学院 電子電気系 教授、超スマート社会推進コンソーシアムコーディネーター

東京工業大学、大阪大学で准教授を歴任後、独・フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所研究主幹を務める。2017年東京工業大学教授に着任。2024年より東京科学大学副学長。Visionary Initiatives「Innovative-Life Society」のプログラム・ディレクター。研究分野は無線工学。

上野 晋一郎

NTTアーバンソリューションズ株式会社 常務執行役員

街づくり推進本部長 デジタルイノベーション推進部長

1991年日本電信電話入社。2012年技術企画部門サービス基盤戦略統括を経て、2015年に理事 研究企画部門R&D推進統括に着任し、新技術の研究開発を牽引。2019年より現職に従事し、NTTグループで街づくり×デジタルを推進。竣工後もデジタルを活用し成長し続ける街づくりを実現することをめざし、さまざまな街づくり案件で街づくり×デジタルの企画/実装/運用を統括。

東 博暢 （モデレーター）

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 プリンシパル

1980年大阪府生まれ。2006年日本総合研究所入社。2016年2月に、日本の成長戦略の基盤となる先進性の高い技術やビジネスアイデアの事業化を支援しイノベーションを推進する異業種連携の事業コンソーシアム「Incubation & Innovation Initiative（III）」を組成し、全体統括を行う。オープンイノベーション推進、高専・大学改革、ディープテックスタートアップ支援を実施。その他、内閣府、国土交通省、総務省、経済産業省等の関連有識者委員会の委員を歴任、各自治体の首長のフェローも務める。

＜参加方法＞

Peatix(https://tamachi-sympo2025.peatix.com/)より2026年3月11日（水）までにお申込みください

※シンポジウムの様子は主催者が撮影し、広報・宣伝活動などに利用する可能性があります。

ご了承の上、お申込みください。

＜本件に関する問合せ先＞

東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会事務局

メール ：tamachi-iagc-ml@ntt-us.com

営業時間：9:00~17:30 (土・日・祝日を除く)

＜東京科学大学田町キャンパス土地活用事業＞

Science Tokyoと民間事業者4社（NTT都市開発株式会社、鹿島建設株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東急不動産株式会社）が、東京科学大学田町キャンパス（現・東京科学大学附属科学技術高等学校）敷地に、事務所、ホテル、商業施設、保育所、産学官連携施設、教育研究施設等を整備する開発事業。

※詳細はこちら：東京工業大学田町キャンパス土地活用事業における事業協定書締結について│NTT都市開発 (nttud.co.jp)(https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n25917.html)

＜東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携機能準備会＞

本事業の推進を目的として設立した民間事業者4社からなる組織。「東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会」の運営などを担う。

＜東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会＞

本事業がめざす「国際的な産業・研究拠点の形成」に資するイノベーションエコシステムの形成に向け、約70の企業・大学・団体（2026年1月末時点）とともに、勉強会やアントレプレナーシップ育成プログラムの開催などの活動を推進中。