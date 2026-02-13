投資経験3年以上の人の約半数が、昨今の物価高騰を受けて資産運用の必要性が高まったと回答！ティーガッツケイ株式会社が「物価高騰下における資産運用に関する調査」を実施！

ティーガッツケイ株式会社

ティーガッツケイ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：神行 孝至）は、投資経験3年以上の人（30代～60代の男女）を対象に「物価高騰下における資産運用に関する調査」を実施しました。この調査から、投資経験3年以上の人の物価高騰下における資産運用への意識や悩み、投資方針の実態などが明らかになりました。

＜背景＞

長引く物価高騰は、家計への負担のみならず、個人の資産運用環境にも大きな変化をもたらしています。現金のままでは資産の実質価値が目減りしてしまうリスクが高まる中、投資経験者であっても、従来の運用戦略の見直しが必要不可欠となっています。そこで、ティーガッツケイ株式会社は、投資経験3年以上の30代～60代の男女を対象に、物価高騰下において個人の資産運用に対する意識や行動がどのように変化したのか、その実態を明らかにする調査を実施しました。

＜調査サマリー＞

・投資経験3年以上の人の約半数が、昨今の物価高騰を受けて資産運用の必要性が高まったと感じている

・昨今の物価高騰を受けて生じている資産運用に関する主な悩みは、「相場変動が激しくリスク管理が難しいこと」や「投資に回す資金が減っていること」

・投資経験3年以上の人の約4割が、物価高騰で生活費が増える中での投資資金の捻出方法として「以前から確保していた余剰資金を使用している」

・投資経験3年以上の人の8割以上が、昨今の物価高騰を受けても資産運用の方針を変更していない

・昨今の物価高騰を受けて資産運用の方針を変更した投資経験3年以上の人の最も多くが「リスクを抑え、資産を守ることを追求する」方向へ資産運用の方針を変更している

・投資経験3年以上の人が現在注目している主な投資先は、「国内株式」や「投資信託」

＜調査概要＞

調査期間：2026年1月14日～1月19日

調査方法：インターネット調査

調査対象：投資経験3年以上の人（30代～60代の男女）

調査人数：338名

モニター提供元：RCリサーチデータ

投資経験3年以上の人の約半数が、昨今の物価高騰を受けて資産運用の必要性が高まったと感じている

まず、「昨今の物価高騰を受けて、資産運用の必要性に変化はあったか」を尋ねる設問への回答では、1位が「変化はない」で46.1%、2位が「やや高まった」で27.8%、3位が「高まった」で21.9%という結果になりました。「変化はない」という回答が最も多かったものの、2位と3位の回答を合計すると回答率49.7%となり、この結果から、投資経験3年以上の人の約半数が、昨今の物価高騰を受けて資産運用の必要性が、程度の差こそあれ、高まったと感じていることが判明しました。

昨今の物価高騰を受けて生じている資産運用に関する主な悩みは、「相場変動が激しくリスク管理が難しいこと」や「投資に回す資金が減っていること」

続いて、「昨今の物価高騰を受けて、資産運用に関してどのような悩みが生じているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「特に悩みはない」で34.6%、2位が「相場変動が激しく、リスク管理が難しい」で26.3%、3位が「投資に回す資金が減っている」で15.4%という結果になりました。この結果から、「特に悩みはない」という回答が最も多かったものの、昨今の物価高騰を受けて生じている資産運用に関する主な悩みは、「相場変動が激しくリスク管理が難しいこと」や「投資に回す資金が減っていること」であることがわかりました。

投資経験3年以上の人の約4割が、物価高騰で生活費が増える中での投資資金の捻出方法として「以前から確保していた余剰資金を使用している」

次に、「昨今の物価高騰で生活費が増える中、投資資金はどのように捻出しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「以前から確保していた余剰資金を使っている」で41.7%、2位が「投資資金は増やしていない」で29.9%、3位が「副業やポイ活などの副収入を充てている」で23.4%という結果になりました。この結果から、投資経験3年以上の人の約4割が、物価高騰で生活費が増える中での投資資金の捻出方法として「以前から確保していた余剰資金を使用している」ことが明らかになりました。

投資経験3年以上の人の8割以上が、昨今の物価高騰を受けても資産運用の方針を変更していない

また、「昨今の物価高騰を受けて、資産運用の方針を変更したか」を尋ねる設問への回答では、「いいえ」が83.4%、「はい」が16.6%という結果になりました。この結果から、投資経験3年以上の人の8割以上が、昨今の物価高騰を受けても資産運用の方針を変更していないことが判明しました。

昨今の物価高騰を受けて資産運用の方針を変更した投資経験3年以上の人の最も多くが「リスクを抑え、資産を守ることを追求する」方向へ資産運用の方針を変更している

続いて、昨今の物価高騰を受けて資産運用の方針を変更した投資経験3年以上の人を対象に「昨今の物価高騰を受けて、資産運用の方針をどのように変更したか」を尋ねる設問への回答では、1位が「リスクを抑え、資産を守ることを追求する」で42.9%、2位が「運用額を増やす」で21.4%、3位が「配当金や家賃収入などの定期的な収入を重視する」で17.8%という結果になりました。この結果から、昨今の物価高騰を受けて資産運用の方針を変更した投資経験3年以上の人の最も多くが「リスクを抑え、資産を守ることを追求する」方向へ資産運用の方針を変更していることがわかりました。

投資経験3年以上の人が現在注目している主な投資先は、「国内株式」や「投資信託」

調査の最後、投資経験3年以上の人を対象に「昨今の物価高騰を受けて、現在注目している投資先は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「国内株式」で46.8%、2位が「投資信託」で42.9%、3位が「貴金属（金・プラチナ等）」で22.5%という結果になりました。この結果から、投資経験3年以上の人が現在注目している主な投資先は、「国内株式」や「投資信託」であることがわかりました。

まとめ

今回の調査により、投資経験3年以上の人の約半数が、昨今の物価高騰を受けて資産運用の必要性が高まったと感じていることがわかりました。また、昨今の物価高騰を受けて生じている資産運用に関する主な悩みは、「相場変動が激しくリスク管理が難しいこと」や「投資に回す資金が減っていること」であることが明らかになりました。加えて、投資経験3年以上の人の約4割が、物価高騰で生活費が増える中での投資資金の捻出方法として「以前から確保していた余剰資金を使用している」一方で、投資経験3年以上の人の8割以上が昨今の物価高騰を受けても資産運用の方針を変更しておらず、方針を変更した人の最も多くが「リスクを抑え、資産を守ることを追求する」方向へ資産運用の方針を変更していることが判明しました。なお、投資経験3年以上の人が現在注目している主な投資先は、「国内株式」や「投資信託」であることがわかりました。

本調査の結果から、投資経験3年以上の人の約半数が、昨今の物価高騰を受けて資産運用の必要性が高まったと感じており、投資経験3年以上の人の資産運用に関する主な悩みは「相場変動が激しくリスク管理が難しいこと」や「投資に回す資金が減っていること」であることがわかりました。また、資産運用の方針を変更した人の最も多くが「リスクを抑え、資産を守ることを追求する」方向へ資産運用の方針を変更していることが明らかになりました。このような相場変動リスクを抑え、資産を守りたいというニーズに対して、ティーガッツケイ株式会社は、専門家の知見に基づき安定した資産形成を目指せる環境を提供します。ティーガッツケイ株式会社の不動産売買仲介サービスは、関西圏の収益物件に特化しており、非公開物件の情報提供や専門家による無料査定、個別相談会を行っています。この専門的なサポートにより、市況や物件価値を正確に把握した上での取引が可能となり、リスクを抑え資産を守る不動産投資の実現をサポートします。

調査実施会社

ティーガッツケイ株式会社

所在地：〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-9-23 4階

代表取締役：神行 孝至

事業内容：不動産売買仲介事業 等



URL：https://www.1tgk.com/



