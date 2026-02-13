「組織のリアル」を届ける - 合同会社Riberteが公式Youtubeチャンネル開設と代表によるPodcast番組を開始

合同会社Riberte

合同会社Riberte（本社：東京都中央区、代表者：森本翔、以下「当社」）は、公式Youtubeチャンネルを開設いたしました。同時に、代表の森本によるPodcast「となりのもりもとくん」をSpotifyおよびApple Podcastにて配信を開始いたしました。これらのメディア配信はテキストでは伝えきれない「Riberteの中の顔/雰囲気」や「組織が大切にしている言葉の温度感」といった「組織のリアル」を届けることを目的としています。





■当社の公式Youtubeチャンネルについて合同会社Riberteの会社の雰囲気を伝えるための動画を配信します。Podcastの切り抜きや社内イベントの振り返り、社員の挑戦にスポットを当てた動画などの企画を通して、社員の人柄や空気感を可視化しています。Youtubeチャンネル：https://youtube.com/channel/UCeth_gPoxSHQQyzWDNIsyFQ?si=NcwwLFoPH_eQmI-_■当社代表のPodcast「となりのもりもとくん」について令和の虎でMCを務めるフリーアナウンサーの「雫石将克」氏をパーソナリティに迎え、代表の森本が起業してからの苦難や成功体験を等身大の言葉で共有する番組です。リスナーが森本の失敗/成功を疑似体験していただき、「明日からちょっとやってみようかな」「明日からまた頑張ろうかな」と一歩踏み出すきっかけになる番組を目指します。Spotify：https://open.spotify.com/show/0lia7avbrIio5l1wgPp60Y?si=ba027d5a76ee4090Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE-%E3%82%82%E3%82%8A%E3%82%82%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%82%93/id1864497418■合同会社Riberteについて合同会社Riberteは、事業戦略の構想から業務改革、システムアーキテクチャ設計、PMO、本番稼働までをワンストップで支援するコンサルティング会社です。個人のライフスタイルやビジョンに合わせ、自分で働き方をデザイン出来ることが当社の魅力です。「ゆたかな未来のきっかけを。」という理念のもと、一緒に働くパートナー一人ひとりが自己実現を果たすきっかけとなりたいと考えています。

会社HP ：https://www.riberte.jp/philosophy

wantedly：https://www.wantedly.com/companies/riberte_2024

所在地 ：東京都中央区銀座1‐12‐4 N&E BLD.7階

設立 ：2022年3月

代表者 ：森本 翔

事業内容：事業戦略の構想、業務改革、システムアーキテクチャの設計、PMO、等のコンサルティング事業