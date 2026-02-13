EV充電エネチェンジ、伊勢志摩を代表する「志摩スペイン村」「賢島宝生苑」でEV普通充電器10口を設置

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は、複合リゾート施設「志摩スペイン村」および温泉旅館「賢島宝生苑」（いずれも三重県志摩市）に、「EV充電エネチェンジ」を導入し、6kWの普通充電器計10口を設置し、運用を開始いたします（※1）。

※1…志摩スペイン村では2026年2月14日（土）より利用を開始いたします。



ミライズエネチェンジ株式会社■設置の背景

三重県志摩市に位置する「志摩スペイン村」と「賢島宝生苑」は、家族連れから個人旅行まで幅広い層に親しまれる、伊勢志摩を代表するレジャー・宿泊拠点です。

EV・PHVの普及が加速し、公共充電インフラの拡充が進む現在、長距離移動を伴う観光地において、滞在時間を有効活用できる「目的地充電」は、安心で快適な旅を実現するための不可欠なインフラとなっています。

ミライズエネチェンジは、訪れるお客様がバッテリー残量を気にすることなく伊勢志摩の旅を心ゆくまで楽しめるよう、以下の価値を提供します。

- 滞在時間を有効活用できる充電環境の提供テーマパークでのレジャーや宿泊施設でのくつろぎのひとときを楽しみながら、効率よく充電を行える6kW出力を採用しています。滞在時間を有効に活用することで、移動の不安を解消し、心ゆくまで伊勢志摩の旅をお楽しみいただける環境を提供します。- シームレスな体験専用アプリにより、充電器の空き状況確認から決済までスマートフォンで完結します。

≪利用概要≫

設置モデル：チャージ2

・認証タイプ：EV充電エネチェンジアプリ・充電カード・TOYOTA Wallet・ENEOS Charge Plus

・出力最大6kW

・コネクタ：Type1規格ですべてのEV、PHVで利用可能 ※テスラは変換アダプターが必要です。

・定格電圧：AC200V

・充電ケーブル長さ：約5m

導入施設

■EV充電エネチェンジについて

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国の商業施設、宿泊施設、オフィス、マンションに設置された3kW / 6kW / 9.6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能です。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、国内事業者として初めて公共向け普通充電器の累計設置口数が10,000口を突破いたしました（※2）。また、普通充電器の設置口数においても国内No.1の実績を誇ります（※3）。

EV充電アプリにおいてダウンロード数No.1の無料アプリ（※4）は、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行えます。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をいただくことで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

充電した分だけ支払うアプリでの決済のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社などが提供する充電カードもご利用いただけます。さらに、月額2,980円（税込）の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電でき、自宅に充電設備を持たないEV利用者に大きな経済的メリットを提供します。

※2…2026年1月20日時点、GoGoEV調べ

※3…認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW、200V）の設置口数（2026年2月1日時点、GoGoEV調べ）

※4…EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2025年11月28日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジ

Webサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

アプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

アプリ（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

