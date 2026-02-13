朝日放送グループの株式会社ABCアニメーションが中国に新会社「爱漫希(上海)文化传媒有限公司」を設立

株式会社ABCアニメーション

朝日放送グループホールディングス株式会社の子会社であり、TV・劇場アニメーションの企画・製作、コンテンツ事業展開を行う株式会社ABCアニメーション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森 好文、以下「アニメ社」） は、IPコンテンツのグローバル展開の拠点として、中国上海市に現地法人「爱漫希(上海)文化传媒有限公司」を設立しました。

■設立の背景

近年、中国では、日本発のアニメ、ゲーム、マンガなどを含むIPコンテンツに対する人気が非常に高まっており、特に若年層を中心に熱狂的なファン層が形成されています。これに伴い、関連するグッズやサービスの需要も急速に伸びており、市場規模のさらなる拡大が予想されています。

アニメ社では、アニメ制作会社等のM&Aも積極的に活用し、国内外でのコンテンツセールス、グッズ企画・販売、イベント開催など、事業領域を広げてきました。また、海外市場の成長を取り込むため、海外でのポップアップストア開催など、効果的なプロモーションも展開し、当社グループのIPを世界に届ける体制を構築しています。

昨今の日中情勢の推移を慎重に見極めつつも、中国市場における日本コンテンツへのニーズは依然として極めて強固であり、さらなる成長の余地があると確信しております。現地に根ざした拠点を設けることで、多様化する現地ファンの熱量に即応し、商機を確実に取り込む体制を整えます。

「爱漫希(上海)文化传媒有限公司」では、すでに複数の企画を進めています。自社IPを直接現地展開することで、アニメ事業のグローバル展開を加速させ、更に多くの視聴者や消費者の方に「愛」と「希望」を感じていただける「総合コンテンツ事業グループ」を目指してまいります。

■社名について

爱漫希(ai man xī)には、中国での「ABC」の読み方(ēi bì xī)にかけて、アニメ文化を通じて「愛」や「希望」を多くの人に届けたいという思いが込められています。

■設立第１弾イベント！

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』 POP UP STORE開催

美しい映像と感動的なストーリーから中国国内でも非常に高い人気を誇るアニメ『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のポップアップストアを、サブカル好きやアニメファンが集う場所としても有名な上海市の大型ショッピングモール・静安大悦城において、2026年３月13日(金)～３月29日(日)の期間限定で開催します。

会期中はぬいぐるみやポスター、アクリルスタンドやマグネットまで、様々な商品を展開予定です。また、本出店にあたり描き下ろされたスペシャルビジュアルも展示いたします。

【POP UP SHOP 店舗概要】

会場：中国上海市静安区静安大悦城 北座3F中庭

会期：2026年３月13日(金) ～ ３月29日(日)

■ 設立現地法人の概要

会社名：爱漫希(上海)文化传媒有限公司

ABC Animation Shanghai Co., Ltd.

代表者：森 好文（董事長）

蔡 愛蓮（総経理）

登記地：上海市嘉定区

設立：2026年１月

事業内容： イベントの企画・運営事業、フィギュア等商品企画・製造事業、EC事業、ライセンス事業（日本IP輸入、中国IP輸出）、宣伝・マーケティング業務 など

■ 株式会社ABCアニメーション について

株式会社ABCアニメーション(エービーシーアニメーション、ABC ANIMATION, INC.)は、朝日放送グループホールディングス株式会社の100%子会社です。TV・劇場アニメーションの企画・製作、コンテンツ事業展開を手がける企業で、グループのアニメーション事業を担っています。

会社名：株式会社ABCアニメーション

代表取締役社長：森 好文

所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前4階

設立：2016年4月

事業内容：TV・劇場アニメーションの企画・製作、及びそれに派生するビデオグラム販売、海外販売、物販、イベントなどのコンテンツ事業展開など

ホームページ：https://www.abc-anime.co.jp/