自動車産業大変革セミナー「CASE 時代の“生き残り戦略”― 事例に学ぶ、中小サプライヤーの第二の柱づくり ―」を開催！

名古屋商工会議所

名古屋商工会議所は、自動車産業に携わる中小サプライヤー向けに、ＣＡＳＥ時代に対応するための経営戦略をテーマとしたセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、自動車産業の展望についてのマクロな視点の講演と、既存技術の転用・異業種展開・新市場獲得に向けて、新たな事業に挑む企業の事例紹介を通し、中小自動車サプライヤーがとるべき今後の経営戦略・事業展開を考えるきっかけを提供いたします。

「自動車産業の今後の展望が知りたい」、「次の軸となる事業アイデアを探している」、「自動車業界の方とつながりたい」といった方が参加されます。

つきましては、ぜひ、報道面での特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

１ 主催・後援

主催：名古屋商工会議所 後援：中部経済産業局

２ 日時・場所

日時：令和８年３月６日（金）１４：３０～１６：３０

場所：名古屋商工会議所 3階 第5会議室

３ 内容

【第一部】

講 演 ：「ＣＡＳＥの波を生き抜く中小企業の勝ち筋-第二の柱づくりが未来を変える」

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング シニアマネージャー

前野 健二 氏

【第二部】

事例紹介１.：「トップが描く未来：激変の自動車産業を生き残る経営とは」

株式会社三五 代表取締役社長

水野 昭智 氏

事例紹介２.：「革新と挑戦」

株式会社名友産商 代表取締役

南 竜市 氏

【第三部】ネットワーキング

４ 詳細・お申込みについて

参加をご希望の方は、下記よりお申込みください。

https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail-case.html

５ お問合せ先

名古屋商工会議所 産業振興部 ＩＴ・知財・スタートアップユニット（担当：大島、岡崎）

電話：０５２-２２３-８６０３ Ｅmail：monozukuri@nagoya-cci.or.jp