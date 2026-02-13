自動車産業大変革セミナー「CASE 時代の“生き残り戦略”― 事例に学ぶ、中小サプライヤーの第二の柱づくり ―」を開催！

名古屋商工会議所

　名古屋商工会議所は、自動車産業に携わる中小サプライヤー向けに、ＣＡＳＥ時代に対応するための経営戦略をテーマとしたセミナーを開催いたします。


　本セミナーでは、自動車産業の展望についてのマクロな視点の講演と、既存技術の転用・異業種展開・新市場獲得に向けて、新たな事業に挑む企業の事例紹介を通し、中小自動車サプライヤーがとるべき今後の経営戦略・事業展開を考えるきっかけを提供いたします。


　「自動車産業の今後の展望が知りたい」、「次の軸となる事業アイデアを探している」、「自動車業界の方とつながりたい」といった方が参加されます。


１　主催・後援


　　主催：名古屋商工会議所　　後援：中部経済産業局




２　日時・場所


　　日時：令和８年３月６日（金）１４：３０～１６：３０


　　場所：名古屋商工会議所　3階　第5会議室




３　内容


【第一部】


　講　　演　：「ＣＡＳＥの波を生き抜く中小企業の勝ち筋-第二の柱づくりが未来を変える」


　　　　　　　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　シニアマネージャー


　　　　　　　前野 健二 氏


【第二部】


　事例紹介１.：「トップが描く未来：激変の自動車産業を生き残る経営とは」


　　　　　　　株式会社三五　代表取締役社長　　


　　　　　　　水野 昭智 氏



　事例紹介２.：「革新と挑戦」


　　　　　　　株式会社名友産商　代表取締役　　


　　　　　　　南 竜市 氏


【第三部】ネットワーキング



４　詳細・お申込みについて


　　参加をご希望の方は、下記よりお申込みください。


　　https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail-case.html



５　お問合せ先


　　名古屋商工会議所　産業振興部　ＩＴ・知財・スタートアップユニット（担当：大島、岡崎）


　　




電話：０５２-２２３-８６０３　　　Ｅmail：monozukuri@nagoya-cci.or.jp