全国の「働く環境」を支えたい！ハイアール製品を全国47都道府県の公共施設へ連携寄贈する官民連携プロジェクトを開始

株式会社官民連携事業研究所

株式会社官民連携事業研究所（代表取締役社長：鷲見英利、本社：大阪府四條畷市、以下「当社」）は、ハイアールジャパンセールス株式会社（以下「ハイアール社」）と連携し、自治体および公共性の高い施設などへ床拭き掃除機の「MIZUKI」およびソファやカーテンなどの布製品を手軽に清掃できる「MIZUKI nu-no」を連携寄贈することで、現場力の向上を目指す官民連携プロジェクト「Field Update Project」を開始いたします。

本プロジェクトでは、当社がハイアール社と連携し、自治体・公共施設との調整窓口として全国的なプロジェクト推進を担います。自治体との連携支援や官民共創の実践を強みとする当社と、生活環境や業務現場の改善に資する製品・技術を有するハイアール社が、それぞれの強みを掛け合わせることで、現場課題の把握から導入先との調整、運用フェーズにおけるフィードバックの整理までを一体的に支援し、持続的に展開可能な官民連携の仕組みづくりを進めてまいります。

プロジェクト開始に先立って、昨年11月に鳥取県北栄町の保育施設へ合計20台の清掃機器が寄贈されました。

保育施設をめぐっては近年人手不足が叫ばれており、今回の機器の導入によって、カーペットなどの清掃時間を大幅に削減することが可能です。これにより、保育士らが子どもに向き合う時間を確保しやすくなり、長時間労働の是正にもつながることが期待されます。

北栄町のこども園で実際に使用が開始されています。

実際に寄贈された清掃機器を使用したこども園の園長からは、次のようなコメントが寄せられました。

寄贈された製品で絨毯を掃除する園長

公立こども園園長

０歳児クラスは、毎日保育室を拭きあげていますが、絵本コーナーの絨毯は、拭くことができず、普段は掃除機がけしかできませんでした。それが「こんなに汚れていた？！」と驚くほど本当にきれいになりました。

狭い事務室も広い遊戯室も楽々拭き掃除ができ、見違えるようにきれいになりました。

ぞうきんの手間が省けました。布製のクッションや玩具にも使用しており、普段、掃除しにくい物が綺麗になるので助かっています。

本プロジェクトでは、保育・福祉分野に加え、観光・宿泊分野においても製品の活用を進めています。兵庫県三木市では、導入フィールドの発展した一例として、連携協定後に間を取り持っていただき、市内の民間レジャー施設であるネスタリゾート神戸との提携、そして現場での使用が始まっています。

観光・宿泊施設においても、人手不足や人材の高齢化が叫ばれており、ハイアール社の製品を活用いただくことによって、ソファやカーテンなど日常的な管理・メンテナンスに係る負担の軽減が期待できます。

協定式の様子。

左から官民連携事業研究所・鷲見、ハイアールジャパンセールス株式会社・森脇様、松田様、乾副社長、株式会社ネスタリゾート神戸・田中社長、小野里様、三木市役所・清水様。

プロジェクトの開始を前に、29日に行われた連携協定式には以下のメンバーが参加しました。

ハイアールジャパンセールス株式会社 執行役員 副社長 乾 修明様

ハイアールジャパンセールス株式会社 商品企画部 担当部長 森脇 利行様

ハイアールジャパンセールス株式会社 マーケティング部 部長(兼)プロモーション課 課長 松田 完一様

株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役社長 田中 淳様

株式会社ネスタリゾート神戸 テーマパーク統括部 テーマパーク総支配人 小野里 尚樹様

三木市役所 縁結び課 主幹 清水 暁彦様

株式会社官民連携事業研究所 代表取締役 鷲見英利

ネスタリゾート神戸の田中 淳代表取締役社長は「ハイアール社の製品を活用し、清掃業務の質と効率の両立を図ることで、ネスタリゾートを訪れるお客様に、より快適な環境を提供していきたいと考えています。今回の取組を通じて、滞在中の満足度向上につなげていきたい。」と語りました。

また、三木市では既に公立就学前施設4園で製品を活用しており、今後オープン予定の三木市多世代交流施設への導入も予定されています。総合政策部縁結び課の職員は「団地再生に向けた様々な民間事業者と連携した取組を進める」としています。

このプロジェクトは今後、全国47都道府県へ順次展開する予定で、各都道府県につき1か所ずつ“導入フィールド”を選定し、製品を提供することで、各施設において実際に働く環境でご活用いただきます。保育施設や観光・宿泊施設にとどまらず、今後は道の駅や病院といった多様な公共施設への展開も想定しています。

一方、ハイアール社にとっては、本プロジェクトを通じて自治体職員や施設運営者から現場の声を直接収集することが可能となります。新商品開発や新市場の開拓、さらには他業種・他業態との提携など、新たなチャレンジにつながる貴重な機会と位置付け、積極的に取り組んでいくこととしています。

本プロジェクトを全国へ広げながら、官民の共創による社会課題解決のあり方を共に探っていきたいと考えています。

【自治体関係者の皆様へ】

官民連携による公共施設の環境改善や現場の負担軽減にご興味のある自治体関係者の方は、お気軽にお問い合わせください。

【製品情報】

吸引式床拭き掃除機「MIZUKI」

https://www.haier.com/jp/markets/mizuki/?spm=jp.activiteopen_pc.activitycon_20231218.12



布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no」

https://www.haier.com/jp/markets/mizukinu-no/?spm=jp.activiteopen_pc.activitycon_20231218.3

【会社概要】

会社名：株式会社官民連携事業研究所

所在地：大阪府四條畷市岡山東1-10-5 忍ヶ丘センタービル 6階

設立：2018年11月28日

代表者：代表取締役社長 鷲見英利

事業内容：官民連携事業の企画・実施サポート、プロジェクト推進、各種行政サービスの運営受託

URL：https://p4rl.com/