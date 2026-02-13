認定特定非営利活動法人 FoE Japan

2/26 気候危機と農業の現場 オンラインイベント

連日の猛暑、渇水・・・。気候危機の影響を最も受けている現場の一つが農業です。

作物の生育障害や虫の発生、イノシシやシカによる食害などは収量に大きく影響します。

加えて猛暑の中での作業は熱中症や熱疲労など、心身にも大きなダメージとなります。

過酷な現場での苦労や取り組みについて、農業関係者からお聞きします。

ワタシのミライでは今後も、このような気候危機の影響を最も受ける現場の一つである

農業の状況について、声を伝える機会を作っていきたいと考えています。





日時： 2026年2月26日（木） 20:00～21:30プログラム：・埼玉県ときがわ町で有機・不耕起栽培に挑戦中澤健一さん、中澤尚美さん（里山ぐるぐるスマイル農園）・千葉県匝瑳市のソーラーシェアリングと不耕起栽培ボランティア土屋彰さん（匝瑳市地域おこし協力隊）・声をあげる農業者たち、令和の百姓一揆高橋宏通さん（令和の百姓一揆実行委員会事務局長）・千葉県山武郡の有機農業寺内金一さん（株式会社ちば風土の会 代表取締役社長）・ワタシのミライの2026年轟木典子（ワタシのミライ運営チーム、FoE Japan）登録：https://us02web.zoom.us/meeting/register/xTr1BeYQSbuUsen3D_jx6A#/registration＜各団体紹介＞・里山ぐるぐるスマイル農園https://gurugurusmile.localinfo.jp/・千葉県匝瑳市、脱炭素先行地域の取り組みとソーラーシェアリングhttps://www.city.sosa.lg.jp/page/page005066.html・令和の百姓一揆実行委員会https://www.facebook.com/p/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%81%AE%E7%99%BE%E5%A7%93%E4%B8%80%E6%8F%86%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A-61571764336699/・ちば風土の会https://chiba-yukiyasai.jimdofree.com/