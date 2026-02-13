揺れる水面から春の訪れを感じる“BIG SUPクルージング”をはじめ、水に浮かび、森に身をゆだねる「春のリトリートフェア」開催！

リソルの森株式会社

体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』（所在地：千葉県長柄町、代表取締役社長：曽谷友紀）の温泉グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」では、大自然に囲まれたリゾートプール「ラク・レマンプール」で楽しむウォータースポーツ「BIG SUPクルージング」をはじめ、新感覚の水上アトラクション「ウォーターロール」、浮かびながら音を浴びる大好評のウェルネス体験「Floating Sound Bath」など、水に浮かび森に身をゆだねることで心身を整える「春のリトリートフェア」を2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）の期間、開催します。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/event/kiji116.html

また、同フェアにあわせ、地元農園の完熟いちごを贅沢に使った「いちご酒づくり」や、藍染め体験「ジャパンブルーのガーランドづくり」、春の味覚を味わう「たけのこ狩り」など、この季節だけの特別な体験プログラムが多数登場します。

大自然に囲まれた水面で“非日常”なリトリート体験！

スイスのレマン湖をかたどった全長130mの「ラク・レマンプール」は、宿泊者限定でゆったりとご利用いただける屋外リゾートプールです。リゾート感あふれる遊泳ゾーン、3.5mの深さのあるダイビングスポット、プールデビューに最適な幼児プールの3エリアに分かれており、ご家族そろってお楽しみいただけます。

春の訪れを待ち、「ラク・レマンプール」を使用した春のアクティビティとして、ウォータースポーツの新定番「BIG SUPクルージング」がいよいよ解禁。「SUP」は、Stand Up Paddleboard（スタンドアップパドルボード）の略称で、その名の通り、サーフボードの上に立ち、パドルを漕ぎながら水上を進むウォーターアクティビティは爽快です。

その他にも、新感覚の水上アトラクション「ウォーターロール」や、森のプールに浮かび、音を浴びるウェルネス体験「Floating Sound Bath」など、春の訪れを水面で感じる、この季節ならではのアクティビティを提供します。

水上アクティビティ「BIG SUPク ルージング」概要

開催日：3月20日（金・祝）～5月6日（水・祝）

時間：11:00～/14:00～

対象：ご宿泊者様（愛犬同伴OK）

定員：各回1組

料金：1組20分／8,800円（税込）

※1組あたり2名以上でご参加ください。最大6名まで可能です。

※愛犬同伴の場合は、飼い主様4名、愛犬2頭(60kg/頭 未満)までとなります。愛犬1頭につき、飼い主様1名の同乗が必須となります。

※ご体験前に、5分程度の事前レクチャーを受講していただきます。

※小雨決行、荒天の場合は中止となります。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji347.html

新感覚の水上アトラクション「ウォーターロール」

巨大な透明バルーンの中に入り、歩いたり、走ったり、寝転がって浮遊感をお楽しみいただけます。水に濡れることがなく、転んでも痛くないため安心して遊べます。

開催日：3月20日（金・祝）から5月6日（水・祝）まで毎日

時間：15:00～（前日18:00予約〆切）

対象：ご宿泊者様 （愛犬同伴OK）

料金：1組30分／5,500円（税込）

※耐荷重：約180kg

※小学生以下のお子様は保護者様の同乗が必須となります。

※小雨決行、荒天の場合は中止となります。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji394.html

森のプールに浮かび、音を浴びるウェルネス体験「Floating Sound Bath」

水上ベッドに身をゆだね浮遊しながら音を浴びるウェルネス体験「Floating Sound Bath（フローティング サウンド バス）」を開催いたします。全長130mのリゾートプールを貸し切って、水面に浮かぶベッドから茜に染まる空を見上げ、小鳥のさえずりや風に揺れる木の葉の音など自然が奏でる音色と独特な癒しの音を奏でるシンギングボウルの音色に耳を傾けます。全身で音を浴びて、メディテーションを行い、心身のバランスを整えていくサウンドセラピーです。深いリラクゼーションをご体感いただけます。

開催日：4月11日（土）、4月25日（土）、5月2日（土）、

5月4日（月・祝）

時間：16:00～17:00（前日18:00予約〆切）

対象：中学生以上のご宿泊者様（愛犬同伴OK）

定員：10名

料金：ご宿泊者様 4,000円（税込）／日帰り一般 4,500円（税込）

※4月11日のみ日帰り参加OK

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji399.html

この季節だけの特別な体験を！期間限定の体験プログラム

日本の染色文化に触れる藍染め体験や、味覚を味わう「たけのこ狩り」や「いちご酒・梅酒づくり」など、この季節ならではの体験プログラムを多数ご用意しております。春の訪れとともに、大切な人と過ごす時間を、いつもとは違う特別な体験へと彩る、心に残るひとときを提供します。

藍染め体験「ジャパンブルーのガーランドづくり」

藍が持つ自然の力と日本の染色文化に触れる「ジャパンブルーのガーランドづくり」を開催いたします。布を絞り、染める工程を通して、天然染料ならではの色味や風合いの変化をお楽しみいただけます。絞り方によって、一つひとつ異なる表情に仕上がるのも魅力です。染め上がった布をガーランドとして仕立て、ピクニックやキャンプシーン、お部屋のインテリアとしてお使いいただけます。

開催日：3月28日（土）、3月29日（日）

時間：10:30～14:30（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも／日帰りOK

定員：5組

料金：ご宿泊者様 1組 4,500円（税込）／

日帰り一般 1組 5,000円（税込）

※1組あたり6枚1セットです。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji477.html

藍染め体験「ジャパンブルーのTシャツづくり」

リソルの森の温泉グランピングエリア『グランヴォー スパ ヴィレッジ』にて、植物の藍を染料として用いて、藍染めのオリジナルTシャツを作る「ジャ パンブルーのTシャツづくり」を開催いたします。藍染めは、植物染料「藍」を用いた日本の伝統的な染色技法のひとつです。やわらかく深みのある ⻘は、日本の美意識や自然観を象徴する色として「ジャパンブルー」と呼ばれ、今なお世界中で親 しまれています。

開催日：4月4日（土）、5月6日（水・祝）

時間：13:30～15:30（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも／日帰りOK（愛犬同伴OK）

定員：8名

料金：ご宿泊者様 1枚 4,500円（税込）／日帰り一般 1枚 5,000円（税込）

※Tシャツは、S、M、L、XLサイズ、お子様用サイズ（100cm、120cm、140cm）、愛犬用をご用意

しています。

※愛犬用は、S（首回り20～29cm、胸囲28～36cm）、M（23～38cm、38～46cm）、L（40～60c

m、68～92cm）の3サイズとなります。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji436.html

春の味覚を味わう「たけのこ狩り」

リソルの森の竹林エリアにて「たけのこ狩り」を開催いたします。インストラクターが食べ頃のたけのこの探し方から狩り方まで丁寧に教えてくれます。竹林エリアは、そこにいるだけで木漏れ日や春風に揺れる笹の葉の音色に癒され、五感が研ぎ澄まされる感覚を体感できます。体験終了後は、採れたてのたけのこをホイル焼きにしてお召し上がりいただけます。

開催日：4月5日（日）、4月12日（日）、4月19日（日）

時間：8:00～9:00（前日18:00予約〆切）

対象：ご宿泊者様

定員：20名

料金：小学生以上 500円（税込）／たけのこ1本 700円（税込）

※たけのこの生育状況により日程変更する場合がございます。

※掘ったたけのこは、お持ち帰りいただくようお願いしております。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji65.html

期間中、毎日開催！日帰りでも楽しめる体験プログラム

アロマとドライハーブで作る「バスボムづくり」

お好みの香りのアロマオイル、ヒマラヤ岩塩、ドライハーブなど天然素材だけで作る「バスボムづくり」を開催します。お風呂のお湯に入れた瞬間シュワシュワと弾けて、癒しの香りが広がります。疲労回復や美容効果も期待できるアイテムです。ご自宅に帰ってからもハーブの香りに包まれる至福のバスタイムをお過ごしいただけます。

開催日：3月20日（金・祝）～5月31日（日）まで毎日

時間：15:30～17:00（最終受付 16:00）

対象：どなたでも／日帰りOK

定員：8名

料金：ご宿泊者様 1個 1,600円（税込）／

一般 1個 2,100円（税込）

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji329.html

自分の手で摘み採ったハーブで作る「ハーブ香る塩麹づくり」

リソルの森のエリア内で栽培したハーブを使って発酵調味料を作る「ハーブ香る塩麴づくり」を開催いたします。塩麴は、善玉菌のエサとなるオリゴ糖を生成する酵素をもち、腸内環境を整える効果がある万能調味料です。自分の手で摘み採ったハーブを使って、自分好みの香りをまとわせた塩麴を作ります。

開催日：3月21日（土）～6月1日（月）まで毎日

時間：11:30～12:30（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも／日帰りOK（愛犬同伴OK）

定員：6名

料金：ご宿泊者様 1個 1,600円（税込）／

一般 1個 2,100円（税込）

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji306.html

地元農園の完熟いちごを贅沢に使った「いちご酒orシロップづくり」

地元農園で大 切に育てられた完熟いちごを贅沢に使った「いちご酒orシロップづくり」を開催いたします。春に旬を迎えるいちごは、ビタミンCが豊富で美容にも良く、健康効果が期待できます。地元のいちご農園『山崎農園』で収穫された香り高く濃厚な味わいの「紅 ほっぺ」を贅沢に使用し、いちご酒を仕込みます。アルコールが苦手な方やお子様連れの方は、シロップづくりへの変更も可能です。

開催日：3月28日（土）から4月5日（日）まで毎日、

4月12日（日）、4月19日（日）

時間：13:30～14:30（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも／日帰りOK（愛犬同伴OK）

定員：8名

料金：ご宿泊者様 1瓶 2,500円（税込）／

一般 1瓶 3,000円（税込）

※シロップの場合、300円（税込）OFFとなります。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji64.html

梅の収穫から体験できる「梅酒orシロップづくり」

リソルの森の梅園で、自分の手で収穫した梅を使って仕込む「梅酒orシロップづくり」を開催いたします。5月上旬は⻘梅、下旬にかけて徐々に完熟梅へと移り変わるため、時期を変えてご参加いただくことで、異なる味わいの梅酒づくりをお楽しみいただけます。専用の梅収穫セットを使い、梅酒1瓶分に必要な数の梅の実をご自身で収穫していただき、お好みに合わせて梅酒または梅シロップを仕込んでいきます。

開催日：5月1日（水）～6月7日（日）まで毎日

時間：12:30～14:30 （前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも／日帰りOK

定員：8名

料金：ご宿泊者様 1瓶 2,500円（税込）／

一般 1瓶 3,000円（税込）

※梅の生育状況により日程変更する場合がございます。

※シロップの場合、300円（税込）OFFとなります。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji210.html

【「グランヴォー スパ ヴィレッジ」について】

「グランヴォー スパ ヴィレッジ」は、同施設のある千葉県・長柄町の長柄ふる里村が1979年7月に姉妹協定を結んだスイス・旧グランヴォー村との友好関係から生まれた、自然体験と天然温泉が楽しめるグランピング宿泊エリアです。

自然に囲まれた上質な宿泊体験ができる「テントキャビン」、アウトドアリビングと、アウトドアダイニングで森の四季を満喫できる「テラスハウス」、長期滞在にもおすすめの「テラスハウスプレミアム」ほか、ご宿泊の方のみご利用可能な露天風呂付き天然温泉「紅葉乃湯」や焚火ガーデン、ハンモックガーデンなどでお楽しみいただけます。

「リソルの森」内のスポーツ＆アクティビティが利用可能

施設内の本格スポーツ施設「メディカルトレーニングセンター」をはじめ、ロングジップやボルダリングなどのスポーツ＆アクティビティが宿泊料金内でご利用可能となっています。

＜対象施設＞

ロングジップスライド、フォレストアドベンチャー・ターザニア キッズコース、ミニゴルフ、ラク・レマンプール（夏季限定）、テニス、グリーントラック（400m）、ノルディックウォーキング、フットサル、ディスクゴルフ、長柄カルナの湯、サウナ、室内温水プール、オブスタクル、ボルダリング、テーブルテニス、スポンジテニス、バドミントン、バスケットボール、ユニカール、キッズ体操、インドアトラック（200m）、フィジカルフィットネス

＜対象除外施設（有料でご利用可能）＞

フォレストアドベンチャー・ターザニア、グラベルリンク

◇所 在: 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号： 0475-35-3333

◇アクセス：・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。