UNIVAS AWARDS 2025-26、ゲストは柔道家 角田夏実氏、陸上女子100mハードル 田中佑美選手が登壇！

一般社団法人大学スポーツ協会（所在地：東京都千代田区、会長：福原紀彦、以下 UNIVAS）は、3月2日（月）に、大学スポーツ振興に貢献したアスリートやスポーツに関わる学生、団体を表彰する『UNIVAS AWARDS 2025-26』の表彰式の開催が決定いたしました。




今年で7回目の開催となる『UNIVAS AWARDS』は、大学スポーツ全体の活性化を目的に、競技成績だけでなく、学業充実や安全安心、大学スポーツの盛り上げ等に著しい成果をあげた学生アスリートやスポーツに関わる学生、OB・OG、指導者、団体を選出する表彰制度です。



今回は、全国の加盟大学・競技団体より過去最多の合計213件の応募が寄せられ、一次審査・二次審査および最終審査を経て、個人賞9部門、団体賞4部門の最優秀賞、優秀賞が決定し、アラムナイ・アウォードは、選考委員会の推薦により決定され、三井住友フィナンシャルグループ　取締役 執行役社長 グループCEO中島 達氏が受賞されました。



今回の表彰式にはゲストとして、パリ五輪 柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実氏に加え、『UNIVAS AWARDS 2021-22』ウーマン・オブ・ザ・イヤーで最優秀賞を受賞され、東京2025世界陸上競技選手権大会女子100mハードルでも活躍した田中佑美選手を迎え、表彰式を華やかに盛り上げて頂きます。表彰式後は、ゲストと最優秀賞受賞者数名にてトークショーも行います。


◆『UNIVAS AWARDS 2025-26』表彰式開催概要

【アラムナイ・アウォード受賞者プロフィール】


■三井住友フィナンシャルグループ　取締役 執行役社長 グループCEO 中島 達　氏


【主な経歴】


1963年生まれ、愛知県出身。旭丘高校在籍時にラグビーを始め、東京大学運動会ラグビー部では副将を務める。


1986年東京大学工学部卒業、住友銀行（現、三井住友銀行）入行。入行後も留学先のダートマス大学でラグビー部に所属し、現在は公益財団法人日本ラグビーフットボール協会評議員。


2023年にスタートしたSMBCグループにおける現中期経営計画の柱の一つである「社会的価値の創造」の一環として、大学運動部に多面的な支援を行う、「シャカカチ BOON BOON PROJECT」を発案。


自身がラグビーを通じて培った力が、企業人としても活きた経験から、大学生のスポーツを通じた挑戦や成長を企業として応援したいと、資金面のみならず、トップアスリートによる伴走やパートナー企業からのサポートを含めたプロジェクトとして、2024年度にスタート。2025年末には第二期の採択を終え、現在は合計45団体、総勢2,579名の大学運動部がプロジェクトに名を連ねる。


なお、「シャカカチ」はSMBCグループの社会的価値創造に資する取り組みに付与する愛称。「BOON BOON」は、英語で「恩恵」を意味する「BOON」と「“文武”両道」をかけたもの。


【ゲストプロフィール】


■角田　夏実氏プロフィール

生年月日：1992年8月6日


出身地：千葉県


出身校：勝田台中学校 八千代高校 東京学芸大学


所属：SBC湘南美容クリニック


階級：48kg


段位：五





【主な経歴】


●2023年　グランドスラム東京　48kg級　優勝


●2023年　世界柔道選手権（ドーハ）女子48kg級　優勝


●2024年　パリオリンピック 柔道女子48kg級　優勝／混合団体戦 2位


■田中佑美選手プロフィール

生年月日：1998年12月15日


出身地：大阪府出身


出身校：関西大学第一高校 立命館大学


所属：富士通Japan Public＆Education事業本部所属


自己ベスト：100mH：12.80（2025.7 日本選手権）


日本記録保持種目：60mハードル





【主な経歴】


●2023年　世界選手権（ブダペスト）100mH 日本代表


●2024年　パリオリンピック 100mH 準決勝進出


●2025年　世界選手権（東京）100mH 日本代表


■UNIVAS AWARDS 2025-26 優秀賞/入賞の受賞者および受賞団体一覧

優秀賞/入賞の受賞者および受賞団体一覧につきまして、詳細は下記URLをご確認ください。


■UNIVASについて

一般社団法人大学スポーツ協会は、大学スポーツの振興を目的に2019年3月に発足。学修環境の充実、安全・安心して競技に取り組める環境整備と共に、大学スポーツ全体の価値向上にむけて活動しています。


