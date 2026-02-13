マネするだけで節約＆材料使い切り！つくあやさん3冊目のレシピ本『つくあやの一汁三菜節約献立』が発売

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍する、「胃袋をつかむおうちご飯」をテーマにレシピを発信し、絶大な支持を得ているNadia Artistのつくあやさん待望の3冊目となるレシピ本『つくあやの一汁三菜節約献立』（ワン・パブリッシング、1,250円（税込））が出版されました。

浮いたお金と時間で心が軽くなる！毎日を豊かにする「節約献立」本

毎日のご飯作りは、献立を考えて買い物をして、調理して…となかなか大変なもの。そんな中でも家族のために「できるだけ節約したいけれど、食事の満足感は落としたくない」「美味しくて、飽きのこないご飯を作りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

2児を育てるワーキングママのつくあやさん自身も、日々の暮らしの中で「お金も時間も、そしてエネルギーも限られている」と実感してきました。近年は食材やお米の価格高騰も重なり、食費のやりくりに頭を悩ませる声はますます増えています。

そんな日々の悩みに寄り添いたいという思いから生まれたのが、「安く手に入りやすい食材で、時短で、しっかり満足できる献立」。本書最大の魅力は、リストのマネをして買い物をし、レシピ通りに作るだけで、7日分の材料を無駄なく使い切れる献立が5週分も掲載されている点です。しかも、1人あたりの平均予算は約281円、1か月2人分2万円以内で大満足の献立を作れるという驚きのコスパを実現しています。

こだわりは「安い・早い・飽きのこない美味しさ」。彩り、味のバリエーション、ボリューム感という「満足のための3ルール」を軸に、一汁三菜が15～30分で完成するよう段取りもパターン化されています。マネするだけで、献立作りの悩みから解放され、心にも余裕が生まれます。あなたの毎日をより豊かに楽しくしてくれる、心強い一冊です。

毎日のご飯作りをもっと楽に！「節約×時短」レシピが満載

本書には、1週間3,500円でやりくりできる「超節約献立」から、忙しい日に助かる「15分でできる超時短献立」 、そして食べ盛りの家族も大満足の「ボリューム献立」まで、主婦のリアルな悩みに寄り添ったレシピが揃っています。毎日の夕飯作りがスムーズになり、家族の笑顔も増えること間違いなしの一冊です。

1週間3,500円！家計を賢く守る「超節約献立」

特売の鶏むね肉や、ちくわ、豆腐といった「コスパ食材」をフル活用するパートです。2人分1週間3,500円という驚きの安さながら、見た目の彩りや味のバリエーションにもこだわっているので、節約中であることを忘れてしまうほど豊かな食卓がかないます。

疲れた日でも15分で完成！「超時短献立」

仕事などで忙しく、ゆっくり料理をする時間がないときに心強いのがこのパート。電子レンジやオーブントースターを賢く使って、メインから副菜、汁物までが一気に仕上がる魔法のような献立です。台所に立つ時間を減らして、心にゆとりを届けてくれます。

お肉が少なくてもお腹いっぱいに！「ボリューム献立」

「節約はしたいけれど、ガッツリ食べたい！」という家族のリクエストに応えるボリューム満点のおかずが揃っています。キャベツやじゃがいもなどの身近な野菜で上手に「かさ増し」して、お財布に優しく、かつ満足度120%の献立が作れるアイデアが満載です。

家族が喜ぶ！節約食材で「かさ増しおかず」3選

本書には、お財布に優しい「コスパ食材」を賢く活用し、少ないお肉でもお腹いっぱいになれる「かさ増しおかず」が多数掲載されています。ボリューム満点で家族も大満足、さらに家計のやりくりも楽になる工夫が詰まったレシピ3品を厳選してご紹介します。

ふわふわ食感！電子レンジで煮込みハンバーグ

電子レンジで作れちゃう、ふんわりやわらかな煮込みハンバーグです。豆腐を混ぜ込んでいるので、驚くほどふわふわの食感で、身近な調味料で作れる特製ソースも絶妙な味わい。付け合わせの野菜まで電子レンジ調理で完結するので、忙しい夕方でもバタバタせずに「ごちそう感」のある食卓がパッと整います。

▶ふわふわ食感！レンジで煮込みハンバーグ(https://oceans-nadia.com/user/642073/recipe/517677)

食べごたえ◎！ちくわの肉まき香味だれ

節約食材の代表格ちくわに豚肉をくるくる巻いて、少ないお肉でも大満足のボリュームに仕上げた一品です。片栗粉をまぶして焼くことで、ごま油香る香味だれが全体によく絡みます。火を使う時間も短く、「今日は手早く済ませたい」という日にもぴったりです。

▶ちくわの肉まき香味だれ(https://oceans-nadia.com/user/642073/recipe/517978)

ホッとする優しい味！ふわとろ卵白菜

白菜の優しい甘みを生かし、とろとろのあんと溶き卵でボリュームを出した、ホッと温まるおかずです。あんと卵が白菜にしっかり絡むので、お肉が少なめでも満足感はばっちり。フライパンひとつでサッと作れるのが嬉しい一品です。

▶体ぽかぽか！ふわとろ卵白菜(https://oceans-nadia.com/user/642073/recipe/518679)

この一冊があれば、もう献立に迷う必要はりません。マネするだけで、忙しい日でも考えずに家族が喜ぶ夕飯が完成します。ぜひ手にとってみてください。

商品概要

『つくあやの一汁三菜節約献立』

定価：1,250円（税込）

発売日：2026年1月14日

出版社：ワン・パブリッシング

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

▶Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/465120547X)

▶楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18409598/)

＜つくあや・プロフィール＞

料理家。福岡出身・大阪府在住、小学生の子どもふたりとトイプードル2匹の母。「家族の胃袋をつかむおうちごはん」をテーマにレシピを発信している。電子レンジなどを活用し、一汁三菜を30分以内で作る時短メニューが得意。身近な材料を使いながら手軽に作れるレシピが主婦を中心に多くのフォロワーに支持されている。著書に『つくあやの一汁三菜時短献立』、『つくあやの10分15分時短おかず』（ともにワン・パブリッシング）がある。

▶つくあやさんのNadiaのレシピページはこちら(https://oceans-nadia.com/user/642073)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年2月時点で合計約7,000万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

