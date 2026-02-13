〈BEAMS CULTUART〉が「BLUE NOTE PLACE」とのコラボレーション企画を記念した『cero』のグッズをプロデュース。アーティスト・平山昌尚の描き下ろしアートワークを投影。

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）が展開する、アートやカルチャーの面白さを発信するプロジェクト〈BEAMS CULTUART（ビームス カルチャート）〉は、2026年2月22日（日）、日本を代表するジャズクラブ「Blue Note Tokyo」の系列店である恵比寿のライブミュージック・ダイニングバー「BLUE NOTE PLACE」にて開催される『BLUE NOTE PLACE × BEAMS CULTUART presents cero live』を記念し、アーティスト・平山昌尚（HIMAA）氏のデザインを落とし込んだグッズをプロデュースしました。

「ある音楽にまつわる絵画」から着想を得て描き下ろされたのは、本公演にてライブパフォーマンスを務める『cero』のメンバーをモチーフにしたアートワーク。平山氏らしい鋭い観察眼と遊び心溢れるタッチをプロダクトに落とし込み、Tシャツ、キャップ、トートバッグ、ポスターの全4型を展開します。これらのグッズは公演当日の14:00より「BLUE NOTE PLACE」会場内の特設ブースにて販売を開始し、ライブチケットをお持ちでない方でもご購入いただけます。

「BLUE NOTE PLACE」ならではの卓越した音楽と食事の体験に加え、平山氏のアートを介してライブの余韻を日常へと接続する、ライフスタイルを彩るアートピースとしての特別なラインナップをご提案します。感性が心地よく刺激される特別な一日を、〈BEAMS CULTUART〉と共にぜひお楽しみください。

GOODS LINEUP

T-SHIRT

color：GREY,GREEN,NAVY

size：S,M,L,XL

price：\6,600-(inc.tax)

CAP

color：BEIGE,GREEN,NAVY

size：FREE

price：\5,750-(inc.tax)

TOTE BAG

color：IVORY,GREEN

size：FREE

price：\4,400-(inc.tax)

POSTER

size：A2

price：\2,200-(inc.tax)

グッズ 販売詳細

2026年2月22日（日）14:00～

「BLUE NOTE PLACE」会場内特設ブースにて販売

※ライブチケットをお持ちでない方でもご購入いただけます。

※数に限りがございます。完売次第終了となりますのでご了承ください。

平山昌尚（HIMAA）｜プロフィール

1976年神戸生まれ香川県在住。

絵画、ドローイング、パフォーマンスなど。

Instagram：@masanaohirayama(https://www.instagram.com/masanaohirayama/)

開催概要

『BLUE NOTE PLACE × BEAMS CULTUART presents cero live』

◼︎Menber

LIVE：cero

DJ：

[1st] VIDEOTAPEMUSIC

[2nd] サイトウ“JxJx”ジュン

◼︎Date & Showtimes

2026年2月22日（日）

[1st] OPEN｜16:00

LIVE START｜17:30

[2nd] OPEN｜19:00

LIVE START｜20:30

※60分の公演となります。入替あり。

◼︎Music Selector｜16:00～22:00

※休憩含むライブ以外の時間帯は、ミュージックセレクターによる音楽をお楽しみいただけます

◼︎Close｜22:00

※CHARGE / 1F席\6,000(税込) / 2F席\5,000(税込)

※料金は１名様あたりの金額となります。別途、お1人様1オーダー以上を頂戴します。

◼︎Venue

BLUE NOTE PLACE / ブルーノート・プレイス(https://www.bluenoteplace.jp/guide/#Access)

（東京都渋谷区恵比寿4-20-4恵比寿ガーデンプレイス）

・JR山手線「恵比寿駅」東口 徒歩約5分

・東京メトロ 日比谷線「恵比寿駅」１番出口 徒歩約7分



■ ご予約に関するご案内

ご好評につき、2026年2月13日（金）現在、本公演の座席は満席となっております。

今後のご予約状況等の最新情報につきましては、こちら(https://www.bluenoteplace.jp/live/beams-cultuart-260222/)よりご確認ください。

※ご予約の受付は、BLUE NOTE PLACE公式ウェブサイトからのみ承ります。

※お電話でのご予約受付は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

SPECIAL CONTENTS

◼︎当日限定｜コラボレーションカクテル

\1,400（tax in）

trinity（トリニティ）

"cero"と同じ頭文字で、カンパリ、エスプレッソ、ラズベリー、オレンジを組み合わせた三層のグラデーションカクテル。香り付け兼マドラーの黒文字の枝で混ぜ合わせると、〈BEAMS CULTUART〉のオレンジカラーに。甘味、酸味、苦味のバランスが良く飲み心地のよい味わい。

◼︎来場者限定ノベルティ

本公演にご来場いただいたお客様への特別なギフトとして、平山氏の描き下ろしアートワークを配した「白雲石コースター」をご用意します。優れた吸水性を備えたコースターは、上質な音楽を愉しんだ余韻を、そのままご自宅のテーブルへと繋ぎます。

◼︎中古レコード販売

※画像はイメージです

音楽体験をさらに深める試みとして、普段は「ビームス カルチャート 高輪（ニュウマン高輪 North 4F）」のみで展開している中古レコードを販売します。〈BEAMS CULTUART〉が独自の視点で本公演のために厳選した、特別なセレクションを取り揃えます。 ライブの感動とともに、新たな音との出会いをお愉しみください。

※会場内に試聴環境のご用意はございません。あらかじめご了承ください。

ARTIST PROFILE

cero

2004年結成。メンバーは高城晶平、荒内佑、橋本翼の3人。3人それぞれが作曲、アレンジ、プロデュースを手がけ、サポートメンバーを加えた編成でのライブ、楽曲制作においてコンダクトを執っている。今後のリリース、ライブが常に注目される音楽的快楽とストーリーテリングの巧みさを併せ持った、東京のバンドである。

OFFICIAL WEB(https://cero-web.jp/)

Instagram｜@cero.official(https://www.instagram.com/cero.official/)

YouTube｜https://www.youtube.com/channel/UCKDe23Mj-dIIXCC3ZYEkISg

VIDEOTAPEMUSIC

ミュージシャンであり、映像作家。

失われつつある映像メディアともいえるVHSテープを各地で収集し、それを素材にして音楽や映像の作品を作ることが多い。VHSの映像とピアニカを使ったライブパフォーマンスをするほか、映像ディレクターとしても数々のミュージシャンのMVやVJなども手がける。

近年では日本国内の様々な土地でフィールドワークを行いながらの作品制作や、個人宅に眠るプライベートなホームビデオのみを用いたプロジェクト「湖底」名義でのパフォーマンスも行っている。

2015年の2ndアルバム『世界各国の夜』以降はカクバリズムから音源作品リリースをするほか、国内外のレーベルからも多数の作品をリリースしている。日本各地で行ってきた滞在制作の記録をカセットテープと160Pの書籍にまとめたカセットブック作品『Revisit』を2024年6月にリリースした。

Instagram｜@videotapemusic(https://www.instagram.com/videotapemusic/)

サイトウ“JxJx”ジュン

オリジナルな生音ダンスミュージックを追求するインストゥルメンタルバンド、YOUR SONG IS GOODのキーボード／リーダー。楽曲提供、プロデュースなど音源制作多数。川辺ヒロシ氏とのDJユニット「DISCO MAKAPUU」や、ハワイの音楽レーベルALOHA GOT SOULを招聘した音楽＆ARTイベント「SOUL TIME IN TOKYO」のオーガナイズなど、その活動は多岐にわたる。カクバリズム所属。

Instagram｜@jxjxysig(https://www.instagram.com/jxjxysig/)

ABOUT

BLUE NOTE PLACE

南青山のジャズクラブ「Blue Note Tokyo」を本店に持ち、上質な食×音楽をシームレスに味わえる新業態のダイニングとして、2022年12月恵比寿ガーデンプレイスにオープン。料理は「モダンアメリカン」をテーマに、素材や季節感を活かしたメニュー、アメリカ各地の料理をモダンにブラッシュアップしたメニューなど、遊び心に富んだ品々とともに、常時70種以上のナチュールをオンリスト。ディナータイムにはジャズをはじめとする多彩なジャンルのライブやDJイベントを開催。シーンの最先端の生の音楽を本格的なステージ環境で届けている。

公式サイト(https://www.bluenoteplace.jp/)

Instagram｜@bluenote_place(https://www.instagram.com/bluenote_place/)

BEAMS CULTUART

ビームスが取り組むアート、エンタメ、デザインなどのカルチャーの領域をグローバルに推進するプロジェクト。現代アートやアニメ、音楽、グラフィックなどの要素をセレクト・ミックスすることで、新しい思考・感情・感性と出会う幸せを提供します。

2025年9月12日（金）「ニュウマン高輪（North・4F）」に初の単独店「BEAMS CULTUART TAKANAWA（ビームス カルチャート 高輪）」をオープン。

公式サイト(https://www.beams.co.jp/special/beams_cultuart/)

Instagram｜@beams_cultuart(https://www.instagram.com/beams_cultuart/)