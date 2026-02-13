【2026年3月開幕】ミュージカル『メリー・ポピンズ』稽古場披露レポート到着！東京公演チケット絶賛販売中！
2018年・22年に日本版キャストで上演され多くの人を魅了した、ミュージカル『メリー・ポピンズ』。この度の再々演を前に稽古の模様が公開され、劇中ナンバー「ステップ・イン・タイム」「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」などが披露された。ホリプロステージにて東京公演チケット絶賛販売中。大阪公演チケットは2月18日より先着先行開始。
左より）演出補：マーク・ヘッジズ、バート役：上川一哉、小野田龍之介、大貫勇輔、メリー役：濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなと、振付補：リチャード・ジョーンズ
披露シーン・楽曲説明
演出補 マーク・ヘッジズによるシーン説明の後、下記4シーンが披露された。
1) 「プロローグ/ハウス 1」
バート役：小野田龍之介、ジョージ役：福士誠治、ウィニフレッド役：知念里奈、ミセス・ブリル役：浦嶋りんこ、ロバートソン・アイ役：石川新太、ジェーン役：久住星空、マイケル役：中込佑玖、ケイティ・ナナ役：福満美帆
ロンドンの街角にバートが現れ、物語の舞台となるチェリー・ツリー・レーン17番地へと観客を誘います。そこに暮らすバンクス家は、一つ屋根の下にいながらも心はすれ違い、家族としてうまくかみ合っていません。混沌としたこの家に、なぜ“特別な子守”が必要なのか――物語の扉を開く、すべての始まりのシーンです。
中央）バート役：小野田龍之介
左より）ジョージ役：福士誠治、ジェーン役：久住星空、マイケル役：中込佑玖、ウィニフレッド役：知念里奈
2) 「ステップ・イン・タイム(Step in time)」
メリー役：濱田めぐみ、バート役：大貫勇輔、ジェーン役：市川桃子、マイケル役：深澤統、アンサンブル
ミュージカル史に燦然と輝く屈指のダンスナンバー。圧倒的なエネルギーと高度なダンススキルで魅せるこの場面は、作品の高揚感を象徴するハイライトのひとつです。血のつながりだけが家族ではない――大切な場所や仲間がいるからこそ、人は前を向いて歩き出せる。私たちは決して一人ではないという力強いメッセージが、躍動感あふれるパフォーマンスとともに届けられます。
左より）メリー役：濱田めぐみ、マイケル役：深澤統、ジェーン役：市川桃子、バート役：大貫勇輔
中央左より）バート役：大貫勇輔、メリー役：濱田めぐみ
3) 「チム・チム・チェリー(リプリーズ)(Chim Chim Cher-ee(Reprise)」
メリー役：笹本玲奈、バート役：小野田龍之介、ミセス・ブリル役：久保田磨希、ジェーン役：辻乃之花、マイケル役：中西縁
メリーの魔法によって少しずつ変わり始めたバンクス家。しかし、ある出来事をきっかけに、その魔法がほどけてしまうかもしれない瞬間が訪れます。メリーが去らなければならないことを告げるこの場面は、バートや子どもたち、そして家族に大きな揺らぎをもたらします。別れの予感と温かな想いが交錯する、胸に迫るシーンです。
左より）バート役：小野田龍之介、メリー役：笹本玲奈
左より）メリー役：笹本玲奈、バート役：小野田龍之介、マイケル役：中西縁、ミセス・ブリル役：久保田磨希、ジェーン役：辻乃之花
4) 「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」(Supercalifragilisticexpialidocious)
メリー役：朝夏まなと、バート役：上川一哉、ジェーン役：室岡星愛、マイケル役：張浩一、ミセス・コリー役：小島亜莉沙、アンサンブル
子どもたちが出会うのは、世界一長生きで世界一博学な女性・ミセス・コリー。舞台は彼女が営む不思議なお菓子屋さん――メリーの魔法によって現れた、現実を超えた世界です。ここで子どもたちは「大切なのは“何を言うか”ではなく、“どう言うか“」という大切な気づきを得ます。ユーモアと想像力に満ちた、心躍る名場面です。
中央左より）メリー役：朝夏まなと、ミセス・コリー役：小島亜莉沙、バート役：上川一哉
会見時コメント
■濱田めぐみ：メリー・ポピンズ役（トリプルキャスト）
Q.初演、再演と重ね、今まさに稽古を重ねている中で改めて感じている作品の魅力は？
A. 今回が3回目の出演になりますが、毎回色々な台詞や歌詞からヒントをもらっています。その時その時の感覚で自分の中に響く言葉も、メリーを演じている時に聞く台詞と、濱田めぐみとして聞く台詞の感覚も違いますし、言葉の魔法というものが沢山散りばめられています。色々なシーンを観ていてとても引き込まれますし、魔法がかかるような感じがしています。
■笹本玲奈：メリー・ポピンズ役（トリプルキャスト）
Q. 前回公演から2度目のメリー役ですが、今回新たに挑戦していることはありますか？
A.今回の出演が決まってから、マシンピラティス、そしてハイアルチという高山トレーニングを始めました。前回公演で本作の歌と踊りは、ものすごい肺活量が必要だと身に染みて感じたので、少しでも心肺機能を鍛えたいと思い始めました。メリーの上半身は白鳥のように優雅なのですが、下半身は常に決められたポジションでギュッと立ち、そして激しく動かなければいけないので、最近は稽古であまり行けていないのですが、トレーニングを続けております。
■朝夏まなと：メリー・ポピンズ役（トリプルキャスト）
Q.初演を客席からご覧になっていたと伺いました。実際にメリー役として稽古をする中で今感じていることは何でしょうか？
A.一観客として拝見していた時は、温かいパワーに圧倒されて、セットや音楽、素晴らしい総合芸術にただただ感動しておりました。今回参加して、とても綿密に作られていて繊細で、だからこそ素晴らしい舞台が完成するんだと実感しております。いまは絶賛、筋肉痛と戦っておりますが、初日までになんとか収まり、素晴らしい舞台の一員として胸を張って舞台に立つことができるまで精進したいと思いますし、私が観て感じた感動を、お客様にもお届けしたいと思います。
■大貫勇輔：バート役（トリプルキャスト）
Q.初演からバート役を演じられていますが、今回はトリプルキャストということで、その魅力を教えてください。
A.メリーとバート、トリプルキャストそれぞれ、お客様が感じるものも、自分自身が感じるものも違うと思うので、観る方にも楽しんでもらえたらなと思っております。
僕も濱田さんと同じで、4年前とは違った台詞が刺さることがあります。例えば銀行のシーンや、バードウーマンのシーンでマイケルが無邪気に鳩に餌をあげているところで「なんでこんなにジーンとするんだろう？」と思ったりしています。前回、前々回の公演を観た方も、4年、8年という歳月でご自身の中で変わっているものによって、この作品にも新しい発見があると思うので、是非もう一度観にいらしていただけたらと思っております。
■小野田龍之介：バート役（トリプルキャスト）
Q.今だからこそ、この作品を通してお客様に伝えたいことなどはありますか？
A.作品の魅力について、バートを演じているから余計に感じる部分でもあるのですが、人のコミュニティの強さ、大切さを強く感じています。前回の公演はコロナ禍で、みんなマスクをしたり、メンバーも限られた中で、稽古をリモートでやったり、映像でチェックしてもらったりして、本当に沢山の障壁がある中で乗り切っていきました。今回は人と人がちゃんと繋がり合って稽古をして作品を作っていく状況と、物語の中の状況、バートの場合は煙突掃除夫たちや、メリー、ジェーン、マイケル、ジョージとの交流などが重なって、稽古場で顔と顔を見ながら作っていけることは非常に豊かだなと感じております。それがこの作品に強いエネルギーをもたらすのではないかと思いますので、これまで過去二回の公演を観た方も、このカンパニーの繋がり、結束力を一段と感じていただけるのではないかと思います。
■上川一哉：バート役（トリプルキャスト）
Q.新キャストとして今回から参加する中で、大変だけれど大好きな部分を教えてください。
A.どのシーンも大変ではあるのですが、個人的に、「ステップ・イン・タイム」で壁を上って逆さでタップをするシーンは大きな挑戦です。まだ実際の高さではやっていないのですが、稽古場で初めて逆さになってタップを踏む経験をした時、一番初めに出たリチャードの言葉は「目を開けて！」でした。自分では目を開けていると思っていたのですが...（笑）そういう部分で苦労もしているのですが、「ステップ・イン・タイム」やスパカリ（スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス）には群舞の面白さがとても詰まっているので、群舞としてのエネルギーをさらに出していけるようになったら、僕らも楽しめますし、お客様にも楽しんでいただけるのではと思っております。
東京公演チケット詳細
＜公演スケジュール＞
プレビュー公演：2026年3月21日(土)～3月27日(金)
東京公演：2026年3月28日(土)～5月9日(土)
会場：東急シアターオーブ
○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#tokyo)
○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/10/MP2026_seatmap_tokyo-scaled.jpg)
＜チケット情報＞
ホリプロステージにてチケット販売中！
【平日料金】
SS席：16,500円
S席：15,500円
A席：12,000円
B席：7,000円
S席セット：30,000円(2枚セット)／42,000円(3枚セット)／54,000円(4枚セット)
Ｓｋｙヤングシート：8,000円(25歳以下当日引換券)
【土日祝料金】
SS席：17,500円
S席：16,500円
A席：13,000円
B席：8,000円
S席セット：32,000円(2枚セット)／45,000円(3枚セット)／58,000円(4枚セット)
Ｓｋｙヤングシート：9,000円(25歳以下当日引換券)
Yシート：2,000円(20歳以下当日引換券)* ※販売終了しました
*＝ホリプロステージのみ取扱い
＜公演中イベント＞
【主催貸切公演】
・4月4日(土)17:30
特典：
１.アフタートーク登壇者：朝夏まなと、小野田龍之介、樹里咲穂
２.ご来場者の中から抽選で5名様に【キャストのサイン入り公演プログラム】をプレゼント
３.来場者全員プレゼント：特典ステッカー
※上記の回はホリプロステージ会員・東宝ナビザーブ会員・TBSチケット会員の合同貸切となります。
そのほか
・スペシャルナイト★アフタートーク
・ステージセット解説イベント
・プレゼント抽選会
など実施予定！
チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。
https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/
大阪公演チケット詳細
＜公演スケジュール＞
期間：2026年5月21日(木)～6月6日(土)
会場：梅田芸術劇場メインホール
○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#osaka)
○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/12/c073023f21af4a48593b2051412f1541.png)
＜チケット料金＞
【平日】
SS席：16,500円
S席：15,500円
A席：12,000円
B席：5,000円
【土日祝料金】
SS席：17,500円
S席：16,500円
A席：13,000円
B席：6,000円
＜ホリプロステージチケット販売スケジュール＞
【先着先行】
ゴールド会員：2月18日(水)9:00～2月26日(木)23:59
レギュラー会員：2月18日(水)10:00～2月26日(木)23:59
【一般発売】
2月28日(土)10:00～
ホリプロステージ会員のご案内はこちら＞＞
https://horipro-stage.jp/member/
＜公演中イベント＞
・スペシャルナイト★アフタートーク
実施予定！
チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。
https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/#osaka
作品概要
夢と魔法に包まれた、最高峰のファンタジーミュージカル！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8HPqDg0wFZQ ]
2026年、待望のミュージカル『メリー・ポピンズ』がついに再び幕を開ける。
全役フルオーディションで決定した最高のキャストと共に、この春、あの夢と魔法に満ちた世界が帰ってくる。
タイトルロールのメリー・ポピンズ役は前回に続き濱田めぐみ、笹本玲奈が続投し、新たに朝夏まなとが加わる。
バート役には大貫勇輔、小野田龍之介に加えて、上川一哉が初参加。
さらに新キャストとしてジョージ・バンクス役に小西遼生と福士誠治、ウィニフレッド・バンクス役に木村花代、知念里奈、バードウーマン＆ミス・アンドリュー役に島田歌穂、樹里咲穂(新キャスト)、ブーム提督＆頭取役にコング桑田、安崎 求(新キャスト)、ミセス・ブリル役に浦嶋りんこ、久保田磨希、ロバートソン・アイ役に石川新太、DION(新キャスト)ら豪華キャストが集結する。
まだ『メリー・ポピンズ』を観たことがない方も、作品ファンも、劇場でしか味わえない、心躍る"唯一無二の体験"をぜひ。
公演概要
ミュージカル『メリー・ポピンズ』
特別協賛：Ｓｋｙ株式会社
企画制作：ホリプロ／東宝
主催：ミュージカル『メリー・ポピンズ』製作委員会
＜キャスト＞
メリー・ポピンズ：濱田めぐみ／笹本玲奈／朝夏まなと（トリプルキャスト）
バート：大貫勇輔／小野田龍之介／上川一哉 （トリプルキャスト）
ジョージ・バンクス：小西遼生／福士誠治 （Wキャスト）
ウィニフレッド・バンクス：木村花代／知念里奈 （Wキャスト）
バードウーマン／ミス・アンドリュー：島田歌穂／樹里咲穂（Wキャスト）
ブーム提督／頭取：コング桑田／安崎 求 （Wキャスト）
ミセス・ブリル：浦嶋りんこ／久保田磨希 （Wキャスト）
ロバートソン・アイ：石川新太／DION（Wキャスト）
ジェーン・バンクス：市川桃子／久住星空／辻 乃之花／室岡星愛（五十音順）
マイケル・バンクス：張 浩一／中西 縁／中込佑玖／深澤 統（五十音順）
ノース・ブルック：石川 剛
ミセス・コリー：小島亜莉沙
ケイティ・ナナ：福満美帆
ヴォン・ハスラー：小林遼介
ネーレウス：高橋慈生
ミス・ラーク：吉田玲菜
ヴァレンタイン：東間一貴
＜スウィング＞
伊藤稚菜、工藤 彩、齋藤信吾、高瀬育海、高田実那、高山裕生、水島 渓
岩下貴史、小形さくら、熊澤沙穂、今野晶乃、
咲良、清水 錬、白山博基、照井裕隆、中原彩月、
長澤仙明、西村実莉、廣瀬喜一、MAOTO、吉岡慈夢
（五十音順）
＜ストーリー＞
1910年のロンドン、チェリー・ツリー・レーンに住むバンクス家。一向に子守が居つかないこの家に、メリー・ポピンズが舞い降りてくる。魔法で部屋を片付けたり、カバンから何でも取り出したり不思議な力を持つメリーと、煙突掃除屋のバートと過ごす素敵な毎日に、子供たちは大喜び。一方、父ジョージは銀行でのある融資をきっかけに、苦境に立たされてしまう。しかしこの出来事をきっかけに、バンクス家は家族の幸せを見つけ、それを見届けたメリーは、また空へ帰っていくのだった。
