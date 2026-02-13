デジタルネイティブ世代のアイドルグループ・わーすたのオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月13日（金）に、わーすたのオフィシャルファンクラブ（URL：https://tws-tws.com(https://tws-tws.com)）をリニューアルオープンしました。

わーすたは、2015年に結成され、iDOL Streetよりデビューしたアイドルグループです。メンバーは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の4名。グループ名は「The World Standard（世界標準）」の略称で、世界に照準を合わせて活動するデジタルネイティブ世代アイドルとして、SNSとリアルなライブ活動を軸に、“KAWAIIジャパン”のカルチャーを国内外へ発信しています。

2017年からはアニメ『アイドルタイムプリパラ』のテーマ曲を担当し、アニメ・ゲーム領域へも活動の幅を拡大。2019年には代々木公園野外ステージにて、生バンド編成によるフリーライブを開催し、3,000人を超える観客を動員しました。その後もLINE CUBE SHIBUYA、豊洲PITなどでワンマンライブを重ね、着実にライブアーティストとしての評価を高めています。

2026年3月27日には、品川ステラボールにて『WASUTA 11th Anniversary Live』の開催が決定しています。

今回リニューアルオープンしたのは、わーすたのオフィシャルファンクラブです。

当サイトでは、推し登録で選べるデジタル会員証をはじめ、定期コンテンツやキャンペーンなど、会員限定の特典を多数ご用意しております。

また、わーすたと「わーしっぷ」の色を反映したサイトデザインにもご注目ください。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

WASUTA OFFICIAL FANCLUB「わーしっぷ」

■URL

https://tws-tws.com

■会費

月額コース：550円（税込）

ご利用いただける決済手段：クレジットカード／docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス

年額コース：4,900円（税込）＋事務手数料300円（税込）

※別途、入会費1,000円（税込）が初年度に必要です。

ご利用いただける決済手段：クレジットカード／コンビニ払い／PayPal

■有料会員コンテンツ

・FC News

・Mail

・Ticket

・メンバーコンテンツ

・Blog

・わーすた衣装博物館

・Download

・応募

・わーしっぷマガジン

・プレゼント

・発送物 ※年額コースのみ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。