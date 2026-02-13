【インターネットバンキングに関する調査】インターネットバンキングを現在利用している人のうち、「パソコン」「スマートフォン」からの利用がそれぞれ約65％。インターネットバンキングの利用意向は7割強

マイボイスコム株式会社

■インターネットバンキングで利用するサービスは「口座情報の照会・明細の確認」が利用経験者の8割強。「振り込み・送金」は8割弱、SBI新生銀行主利用者で比率高い

■インターネットバンキングを現在利用している人のうち、「パソコン」「スマートフォン」からの利用がそれぞれ約65％。インターネットバンキングの利用意向は7割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、27回目となる『インターネットバンキングの利用』に関するインターネット調査を2026年1月1日～7日に実施しました。

インターネットバンキングの利用状況や意向などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1737_1_8cf529b3c576390e000020db2675fa02.jpg?v=202602140351 ]

1. インターネットバンキングの利用経験

インターネットバンキングの利用経験者は約76％です。

現在利用している人は70.1％、男性40～60代では各8割弱と高くなっています。

「利用したことがない」と回答した人は24.2%、男性10・20代や女性10～30代・70代では各30％台となっています。

2. インターネットバンキングで利用するサービス

インターネットバンキングで利用するサービスは（複数回答）、「口座情報の照会・明細の確認」が利用経験者の83.2％、「振り込み・送金」が78.4％、「クレジットカード・デビットカードの引き落とし」が45.9％です。

「振り込み・送金」は『SBI新生銀行』主利用者で特に高くなっています。

「証券会社との口座連携・連携サービス」は『住信SBIネット銀行』『SBI新生銀行』主利用者で、

「ネットショッピングなどの決済」は『PayPay銀行』『楽天銀行』主利用者で、

「スマホ決済サービスとの連携」は『PayPay銀行』『auじぶん銀行』主利用者で高くなっています。

3. 現在利用しているインターネットバンキング

インターネットバンキングを現在利用している人の利用銀行は（複数回答）、「楽天銀行」が48.1％、「ゆうちょ銀行」「三菱UFJ銀行」「住信SBIネット銀行」「三井住友銀行」が各20%台です。

「楽天銀行」に次いで、男性30～50代では「住信SBIネット銀行」が2位です。また、関東・中部では「三菱UFJ銀行」、近畿では「三井住友銀行」が2位となっています。

4. インターネットバンキング選定時の重視点

インターネットバンキング利用経験者の選定時の重視点は（複数回答）、「手数料が安い」が67.0％、「銀行に取引口座がある」「信頼できる」が各44％台、「24時間リアルタイムで利用が可能」が30.3％です。

「手数料が安い」に次いで、『あおぞら銀行』『SBI新生銀行』『auじぶん銀行』主利用者では「預金の金利が高い」が2位となっています。また、『セブン銀行』主利用者では「利用できるATMが多い」が2位です。

5. インターネットバンキングを利用する機器

インターネットバンキングを利用する機器は（複数回答）、「パソコン」が現在利用者の65.2％、「スマートフォン」が64.6％です。過去調査と比べて「パソコン」は減少、「スマートフォン」は増加傾向です。

『auじぶん銀行』『住信SBIネット銀行』主利用者では「スマートフォン」の比率が高く、

『SBI新生銀行』『三井住友信託銀行』『楽天銀行』主利用者では「パソコン」が高くなっています。

6. インターネットバンキングの利用意向

インターネットバンキングの利用意向者は、「積極的に利用したい」「まあ利用したい」を合わせて7割強です。男性40～60代では8割前後、現在利用している人では約96％となっています。

『SBI新生銀行』『auじぶん銀行』『住信SBIネット銀行』『ソニー銀行』主利用者では、「積極的に利用したい」という強い意向の比率が他の層より高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆そのインターネットバンキングを最もよく利用する理由（全4,140件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1737_2_7b9fe57d9b3798aa26138c73f383e772.jpg?v=202602140351 ]

