「ウルトラ音楽の父」冬木透先生を偲ぶコンサート 2026年3月13日(金)に東京・浜離宮朝日ホールで開催

日本コロムビア株式会社

「ウルトラ音楽の父」として知られる作曲家・冬木透こと蒔田尚昊（まいた しょうこう）氏を偲び、その音楽を未来へつなぐ第1回公演「蒔田尚昊＆冬木透 ～その音楽のある一片～ 2026」が、2026年3月13日(金)に浜離宮朝日ホールにて開催されます。

■「蒔田尚昊＆冬木透 ～その音楽のある一片～ 2026」について

本公演では、晩年の創作を共にした作曲家・栗山和樹氏による渾身の新アレンジや、ゆかりある演奏家たちによる情熱的なアンサンブルが展開されます。

第1部は、冬木透先生が長年教鞭をとった桐朋学園大学音楽学部出身の数名によって結成された「桐柊会」メンバーによる「交響詩ウルトラセブン」が、ピアノ2台の8手連弾に弦楽器とパーカッションを加えた鮮烈な編曲で演奏されます。

そして冬木透先生の母校である広島県立広島観音高等学校音楽部OB合唱団が被爆地広島、そして日本の人々に深く心を寄せた合唱曲を歌います。蒔田尚昊の精神性を最も近くで受け継いできたゆかりある奏者たちが、その「真髄」を紐解きます。

第2部は、「交響詩ザ☆ウルトラマン」より第2楽章、そして冬木透先生の代表作「ウルトラセブン」の音楽を中心に、Jスコラーズの男声合唱による歌の数々、また冬木透先生の代名詞にもなった各時代の「ワンダバ」がメドレーで演奏されます。

特筆すべきは、晩年の創作活動を共にした作曲家・栗山和樹氏による本公演のための「渾身の新アレンジ」です。ホールのサイズに合わせた精鋭の小編成へと再構築。音の厚みに隠れていた旋律の繊細さ、その一音一音の密度を、宮松重紀指揮、東京21世紀管弦楽団の演奏でお聴きいただきます。

これまでとは異なる、優しくも力強い「新たなサウンド」の誕生に、どうぞご期待ください。

■開催概要

公演名 蒔田尚昊 🎼 冬木透 ～その音楽のある一片～ 2026

日時 2026年3月13日(金) 18:30開場 / 19:00開演

会場 浜離宮朝日ホール（音楽ホール）

出演 宮松重紀（指揮）/ 東京21世紀管弦楽団（演奏）

桐柊会、Jスコラーズ、広島県立広島観音高等学校音楽部OB合唱団（演奏）

岡本 舞

★第２部編曲：栗山和樹

■プログラム

第1部：

◇冬木透 作曲（久 隆信 編曲）：「交響詩ウルトラセブン」

出演：桐柊会

◇蒔田尚昊 作曲：組曲 「碑のねがい」～混声合唱とピアノのために～より

出演：広島県立広島観音高等学校音楽部OB合唱団（合唱）

・こもりうた

・きみがみた夢

きみの笑顔により添って

第2部：

出演：宮松重紀（指揮）、東京21世紀管弦楽団（演奏）、Jスコラーズ（男声合唱）

◇冬木透 作曲（栗山和樹 編曲）：

「交響詩ザ☆ウルトラマン」より

第2楽章 ウルトラの国・U40

「ウルトラセブン」より

・ウルトラセブンの歌PARTII

・ウルトラ警備隊の歌

・ULTRA SEVEN

「ワンダバ・メドレー」

「ザ☆ウルトラマン」より

・怪獣レクイエム

・ウルトラマン賛歌

「交響曲ウルトラコスモ」より

第4楽章 輝きの環を・・・

■チケット販売情報

発売日： 好評発売中

チケット発売情報

料金（税込）：全席指定 7,000円

未就学児割引（0歳～就学前） 3,500円 ※膝上鑑賞のお子様もチケットが必要です

障がい者割引 3,500円 ※ヴォートルチケットセンターの電話受付のみ

チケット取扱い：

・ヴォートル・チケットセンター

https://www.ticket.votre.co.jp/

Tel.03-5355-1280（平日10：00～18：00）

・チケットぴあ https://t.pia.jp/ （Pコード：312-198）

・イープラス https://eplus.jp/

■公式HP・YouTubeチャンネル・X

HP： https://www.maita-sekai.com/

YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@%E5%86%AC%E6%9C%A8%E9%80%8F%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E5%90%88%E5%94%B1%E5%9B%A3

X(旧Twitter)

サイトの更新情報や活動など、最新情報を発信しています。

https://x.com/FUYUKI_CONCERT