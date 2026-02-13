人気ギター系YouTuberが自身の初の書籍となる『フカミマコトの「顔で弾けばギターは100倍楽しい！」』をリリース！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『フカミマコトの「顔で弾けばギターは100倍楽しい！」』を、2026年2月20日に発売します。

YouTubeでギター関係の動画を観ている時、この画像の顔に遭遇したことがあるのでは？

彼はYouTubeチャンネルの動画が人気のギタリスト、フカミマコト。

真面目すぎることのないフランキー雰囲気とギターや音楽への真剣な愛が伝わってくる動画が大好評なのです。

本書はそんなフカミマコト、初の書籍です！

彼の動画と同様、やさしく親しみやすい文章で、フカミマコトが考える「どうギターや音楽に向き合い、つきあっていくと楽しいのか」を実践できる、いろいろな視点（ギターや機材の選び方、練習方法のアイディア、SNSなどの活用法、etc）からの情報を１冊にまとめました（「ギターあるある」も随所に登場！）。

本書を読めば、書名の素でもある、フカミマコトが日々提唱している「顔でギターを弾く」の意味が、Don’ t Think. Feel（考えるな、感じろ）といった形できっと伝わるでしょう。

みなさんのギタリスト人生が少しでもハッピーになりますように！

たくさんの人に自分の「◯◯◯のギター弾いてみた」動画を観てもらうための10のコツ（第１章より）

さらに揃えておくべき機材（第２章より）

僕が実際にやっていた練習方法（第３章より）

自宅レコーディングの5つのコツ（第４章より）

バンドを始めてみる（第５章より）

最高に手応えがあった動画？（コラム例）

「ギターあるある」や関連動画（QRコード）も随所に登場！

■書誌情報

書名：フカミマコトの「顔で弾けばギターは100倍楽しい！」

著者：フカミマコト

定価：2,300円（本体2,530円＋税10%）

発売：2026年2月20日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125317113/

CONTENTS

フカミマコトとは？

第１章 SNS、YouTube、配信を活用しようぜ！

・定番の「ギター弾いてみた」から始めてみよう！

・たくさんの人に 自分の「◯◯◯のギター弾いてみた」動画を 観てもらうための10のコツ

・ギターは顔で弾くことで再生が伸びる!?

・動画のアイディア、ネタ作り

・フカミマコト流！動画ネタの考え方

第２章 ギター初心者の頃に知っておきたかったぜ！

・著者にインタビュー～機材に関して～

・さらに揃えておくべき機材

・知っておくと役立つ知識

第３章 フカミマコト流！ ギター上達しようぜ！

・最初にやるべき練習

・コードは「Gコード」から練習する

・効果的な練習方法

・練習前のウォーミングアップを欠かない

・僕が実際にやっていた練習方法

・ギターはケースに入れずに手の届くところに

・ギター演奏をSNSにアップする！見られることで上達する！

・初心者と上級者の違いはリズム感!?

・毎日少しずつを継続する

第４章 フカミマコト流！

・ギターの音作りしようぜ！

・音作りの基礎知識

・自宅レコーディングの５つのコツ

・著者にインタビュー～音作りに関して～

第５章 ギターライフを長く楽しもうぜ！

・無理に「練習」をしなくてもいい！

・作曲に挑戦してみる

・バンドを始めてみる

・ライブをやってみよう

・演奏を披露する

フカミマコト私的激推し４選 ！

column

・最高に手応えがあった動画？

・動画の背景のギター・アンプについて

・「何か弾いてよ」と言われた時、「E」や「A」を使うギタリストが多い？

・筋トレしようぜ！

・スタジオやライブハウスでのギター・アンプのおすすめ基本セッティング方法

※いろいろなページの左右に「ギターあるある」も登場！

PROFILE

フカミマコト

チャンネル登録者数43.1万人を超える（2026年２月現在）ギター系人気YouTuber。

