メタバースビズニュース note進出記念キャンペーン＆バレンタイン特別企画「バーチャル空間での出会い」アンケートキャンペーンを同時開催

日本最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、自社で運営するオウンドメディア「メタバースビズニュース」について、ビジネス情報発信の新たな発信拠点としてnoteでの展開を開始いたしました。

これを記念して、「メタバースビズニュース note進出記念キャンペーン」と、バレンタイン特別企画「メタバース（バーチャル空間）での出会いに関するアンケートキャンペーン」を同時開催いたします。

クラスター株式会社公式Xアカウントのフォローおよび対象ポストをリポスト、または本記事に記載しているアンケートに回答すると、抽選で50名様に賞品をプレゼントいたします。本記事をご確認の上、ぜひご応募ください。

■ 背景：なぜ今、noteと「出会い」なのか

クラスターでは、法人向け導入事例や最新のメタバースビジネス動向をより深く、分かりやすくお届けするため、新たにnoteでの情報発信をスタートしました。 また、バレンタインシーズンに合わせ、「メタバース内での心の通い合い」を可視化すべく、特別インタビュー記事の公開とユーザーアンケートを実施いたします。

■ 同時開催！2つのプレゼントキャンペーン

本日2月13日（金）から3月14日（土）のホワイトデーまで、X（旧Twitter）とアンケートフォームを活用した２つのキャンペーンを展開します。

1. メタバースビズニュース note進出記念キャンペーン

応募方法：

クラスター公式X（@cluster_corp）をフォロー

対象ポストを引用リポスト

https://x.com/cluster_corp/status/2022151867355345222?s=20

引用時に「あなたが気になったnote記事」の感想やタイトルをコメント

賞品： ハロークラスター記念ノベルティ（抽選で6名様）

お答えいただいた方の中から、抽選で6名様にハロークラスター記念ノベルティをプレゼントいたします。

2. バレンタイン特別企画「メタバース（バーチャル空間）での出会いに関するアンケート」

応募方法： 専用のGoogleフォームより、バーチャル空間での出会いに関するアンケートに回答

賞品： ハロークラスターメダル（抽選で44名様）

応募方法：下記のGoogleフォームにアクセスしてアンケートにお答えください。

アンケート :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiV6sE9yjnRlCoYLJAsJOjmg9BrfTl1sUa4Fdi6wktEp4frA/viewform

お答えいただいた方の中から、抽選で44名様にハロークラスターメダルをプレゼントいたします。

■ キャンペーン概要・注意事項

【キャンペーン期間】 2026年2月13日（金）～ 2026年3月14日（土）23:59まで

当選発表： 2026年4月中を予定（XはDM、アンケートはメールにて通知）

発送先： 日本国内に限ります。

詳細規約： 複数アカウントでの応募は無効となります。未成年の方は保護者の同意を得てご参加ください。

詳細は▶https://note.com/cluster_official/n/n8f652a67a679

【バレンタイン特別記事】2026年のバーチャル恋愛事情を公開

キャンペーンに合わせ、noteにて特別インタビュー記事を公開しました。

タイトル： 『バーチャル空間での恋愛事情を徹底解説！2026年の実態とは』

https://note.com/metaverse_biz/n/n51fe39e7278b

ゲスト：

咲文でんこ氏（メタバースの魅力を発信するライター）

Kuroly氏（バーチャル空間での出会いを経て結婚に至ったユーザー）

物理的な距離を超え、内面で深く繋がる「新しい時代の人間関係」のプロセスに迫る、全ユーザー必見の内容となっています。

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

https://metaversebiznews.cluster.mu/