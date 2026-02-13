ジェーン・フォンダ、ケリー・ワシントン、フィリピーヌ・ルロワ＝ボリューらがビバリーヒルズで開催したイベントに参加

ポメラート・ジャパン株式会社左からフィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー、ジェーン・フォンダ、ケリー・ワシントン

[2026年2月10日 カリフォルニア州ビバリーヒルズ] ミラノの芸術性とハリウッドの影響力が交差する象徴的な瞬間として、ポメラートはジェーン・フォンダ、フィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー、ケリー・ワシントンをはじめとする各界の開拓者たちを招き、独立心と自由な自己表現という共通の精神をたたえる特別なイベントを開催しました。ポメラートCEO サビーナ・ベッリと、アメリカ地域CEO ギヨーム・クザンをホストに、ビバリーヒルズで行われた親密なゲストだけを招いた集まりでは、ポメラートのヘリテージとカリフォルニアの文化的リーダーたちに共通する、勇気・創造性・自己表現をたたえました。

ポメラートは長年にわたり、自ら道を切り拓き、自らのペースで歩み、大胆に自己表現し、個性を恐れずに貫く女性のためのジュエラーであり続けています。ミラノで創業し、鮮やかな色彩、彫刻的なデザイン、卓越したクラフツマンシップで知られるポメラートのクリエーションは、肩の力が抜けた現代的なラグジュアリーを体現しています。この精神は、クリエイティブな先駆者や文化的革新者、そして常に新しい道を切り拓いてきた女性たちによって形作られるカリフォルニアの文化とも深く共鳴しています。

エンパワーメントのレガシー

イベントでは「ヌード」「イコニカ」「カテネ」、そして最新のハイジュエリーなど、ポメラートを象徴するコレクションが紹介されました。来場者は、ミラノの金細工職人による官能的なボリュームと、大胆な色彩の感性といった、ブランドのシグネチャーであるデザインコードを体感しました。これらはまさに、現代女性のダイナミックで自信に満ちた精神を映し出しています。

ジュエリーにとどまらず、イベントでは、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを推進するグローバルな取り組みである「Pomellato For Women（ポメラート・フォー・ウィメン）」にも焦点が当てられました。

「ポメラートは常に、強く、自立し、自分らしくある女性のために存在してきました」とポメラートCEOのサビーナ・ベッリは語ります。「Pomellato for Womenを通じて、その想いを行動へと移し、女性のエンパワーメントを支え、平等に向けた長期的な進歩を推進しています。」

ロデオドライブで始まる新たな章

同日午後、ジェーン・フォンダ、フィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー、ケリー・ワシントン、そしてビバリーヒルズ市長シャローナ・ナザリアンが参加し、ポメラートの新しいビバリーヒルズ旗艦店のテープカットセレモニーが行われました。ロデオドライブ445番地に位置するこのブティックは、ブランドの美学とカリフォルニアのクリエイティブカルチャーとの対話を反映しています。ミラノのポメラート建築チームが手掛けた空間は、「Golden Eclectic（光り輝く折衷美の世界）」というビジョンのもと、イタリアの芸術性とロサンゼルスのモダニティを融合。触感豊かな素材、重層的な質感、そして彫刻的フォルムが印象的な空間に仕上げられています。

この旗艦店は、単なるブティックではなく、ミラノとカリフォルニアに共通する創造性とデザインの伝統、革新への共通の精神によって結ばれた、二都市の新しい架け橋となる空間です。

ポメラートCEOサビーナ・ベッリとビバリーヒルズ市長シャローナ・ナザリアンロデオドライブ445番地に位置するポメラートの新しいビバリーヒルズ旗艦店