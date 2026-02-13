3ヵ月連続特集『明菜に溺れる、3ヶ月。』　中森明菜スペシャルPART2

株式会社ジャパネットブロードキャスティング(c)2016 UNIVERSAL J, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、1月から3月まで『明菜に溺れる、3ヶ月。』と題し、深化の季節に刻まれた奇跡をお贈りします。華麗な衣装を纏い舞う姿も、マイク一本で切々と歌い上げる姿も、そのすべてが切ないほどにドラマティック。絶望と希望を抱きしめるバラード。ラテンの熱、ロックの咆哮。傑作群を憑依させたかのように歌い上げるカバーソング。繊細なストリングスの調べから、魂を削るようなバンドサウンドまで、その振れ幅は圧巻の一言です。アイドルとしての狂騒を抜け、表現者として己の歌と対峙し続けた90年代後半から2000年代の軌跡をたどる旅。リビングを特等席に変えて、最前列で「中森明菜」という奇跡に溺れましょう！

2ヶ月目となる2月の放送では、2000年に開催された自身初となるバラードコンサートツアー『中森明菜 2000「21世紀への旅立ち』、2009年開催のカバーアルバムを軸に構成された公演『Akina Nakamori Special Live 2009 Empress at Yokohama』等をお届けします。既にDVDでは絶版となっており、1月の放送時にもSNSで話題沸騰した超貴重ライブの放送をこの機会にお見逃しなく！さらに、3月には人気ライブのリピート放送も予定しています。まだまだ引き続き、中森明菜スペシャルにぜひご期待ください！

プレミアムライブ：中森明菜スペシャル

２０００年に開催された、自身初となる中森明菜のバラードコンサートツアーの中から、５月の東京・青山劇場でのステージの模様をお届け。

『中森明菜 2000「21世紀への旅立ち』2月14日(土)午後10：30

２０００年に開催された、自身初となるバラードコンサートツアーの中から、５月の東京・青山劇場でのステージの模様をお届け。このツアー用にアレンジされたギター、ベース、ピアノにストリングスで構成された楽団との競演は必見。

【セットリスト】光のない万華鏡／永遠の扉／予感／Ｎｅｃｅｓｓａｒｙ／水に挿した花／ありふれた風景／雨の日は人魚／雨が降ってた・・・／カタストロフィの雨傘／オフェリア／月華／二人静-「天河伝説殺人事件」より／ＡＬ-ＭＡＵＪ／原始、女は太陽だった／嵐の中で／ミ・アモーレ［Ｍｅｕ ａｍｏｒ ｅ・・・］／乱火／陽炎

２００９年８月の横浜ＢＬＩＴＺ公演で開催された、カバーアルバムを軸に構成された中森明菜の公演をお届け。

『Akina Nakamori Special Live 2009 Empress at Yokohama』2月21日(土)午後6:00

２００９年８月の横浜ＢＬＩＴＺ公演で開催された、カバーアルバム『フォーク・ソング～歌姫抒情歌』、『フォーク・ソング２～歌姫哀翔歌』の２枚のカバーアルバムを軸に構成された公演をお届け。オリジナル曲を歌う彼女の公演とは異なる、新しい世界観で歌手としての魅力を堪能できる。

【セットリスト】私は泣いています／学生街の喫茶店／旅の宿／心もよう／無縁坂／シクラメンのかほり／ダンスはうまく踊れない／ＷＯＭＡＮ “Ｗの悲劇より”／ベルベット・イースター／悪女／２２才の別れ／雨の物語／Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ／恋／Ｉ ｈｏｐｅ ｓｏ

１９９７年、９年ぶりに開催された全国ツアーのファイナルを飾った６月の東京国際フォーラムにて行われたライヴを収めた作品。

『Ｆｅｌｉｃｉｄａｄ ＡＫＩＮＡ ＮＡＫＡＭＯＲＩ ＬＩＶＥ '97』2月22日(日)午後11：00

１９９７年、９年ぶりに開催された全国ツアーのファイナルを飾った６月の東京国際フォーラムにて行われたライヴを収めた作品。ツアーに先駆けてリリースされたアルバム『ＳＨＡＫＥＲ』は心地良く聴いてもらう作品にするべく、さまざまなタイプの楽曲をカクテルのように混ぜ合わせたところからタイトルが付けられたアルバムだったが、他にも１９８６年にリリースされ傑作との呼び声も高い『ＣＲＩＭＳＯＮ』からの楽曲もセレクト。

【セットリスト】月は青く（インスト）／水に挿した花／Ｂｌｕｅ Ｏｎ Ｐｉｎｋ／約束／ＯＨ ＮＯ，ＯＨ ＹＥＳ！／スローモーション／ＳＯＬＩＴＵＤＥ／Ｆｉｎ／満月／桜（びやく）／夜の匂い／おいしい水／赤い薔薇が揺れた／ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ ＳＨＡＤＯＷ ～月に吠えろ／ＡＰＰＥＴＩＴＥ／ＬＡ ＢＯＨＥＭＥ／ＢＬＯＮＤＥ／Ｌａ Ｌｉｂｅｒｔｅ／Ｓｏ Ｍａｄ／愛撫／ＴＡＴＴＯＯ／飾りじゃないのよ涙は／ＤＥＳＩＲＥ -情熱-／ミ・アモーレ［Ｍｅｕ ａｍｏｒ ｅ…］／ 駅／難破船

▶特集ページ：https://www.bs10.jp/premium/feature/nakamori-akina/(https://www.bs10.jp/premium/feature/nakamori-akina/)