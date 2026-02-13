【2月24日（火）開催！】東海テレビ放送発の新規事業「Edge」SMBC日興証券株式会社とのコラボイベント第9弾が決定！

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は、2026年2月24日（火）に、STATION Ai(愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号）にてSMBC日興証券株式会社とのコラボイベント【「いい会社」ってどうして伝わらない？～資本とメディアから見たストーリーとは？～】第9弾を開催いたします。

イベント概要

「ファイナンス初心者の方」「事業ストーリーを作りたい方」へのお気楽セッション。スタートアップや新規事業が成長するには、「何をするか」だけでなく「どう伝えるか」がカギになります。数字だけでは伝わらない魅力を、ストーリーとしてどう語ればよいか。今回は、上場企業が投資家に向けて描く「エクイティストーリー」を題材に、企業の語り方を初心者にもわかりやすく紐解きます。

今回、取り上げる企業は総合スーパーやディスカウントストアを運営する「トライアルホールディングス」!

IR資料解説のプロ、SMBC日興証券と、「ストーリー・演出」解説のプロ、東海テレビ放送の【金融×メディア】異色のタッグでお届けするセッションです！

こんな方におすすめ！- IR資料やファイナンスに興味のある方- スタートアップの経営者・CFO- 企業内の新規事業担当者- 起業やキャピタリストを目指す方開催概要

日時：2026年2月24日（火）17:00-18:30

内容：イベント＆ネットワーキング

場所：STATION Ai 3Ｆ 階段スペース

定員：先着30名

参加費：無料

持ち物：名刺（受付の際に1枚頂戴いたします）

スピーカー- 城和孝（SMBC日興証券株式会社)- 戸松準（東海テレビ放送 経営戦略局）お申し込み方法

STATION Aiコミュニティサイト「commune」からお申込みいただけます。

「commune」内の開催イベントページから「申し込む」をクリックお願いします。

※STATION Ai入居企業ではない方でご参加希望の方は、Edge運営事務局（文末記載）までメールでご連絡ください。

パンフレットダウンロード（PDF）https://prtimes.jp/a/?f=d12860-494-6c9a44f2f525d72f221891c9cfe5edb1.pdf

■東海テレビ戸松準が手がける、テレビ局初のプレミアムビジネス講座「Edge」第4回募集中

【数々の新規事業を動画で生み出すEdge】とは？？

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した、法人向けの新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）内容をアップデートし、第4回募集を開始

2026年3月開始予定の第4回講座の募集を開始いたしました。

新たな動画コンテンツ「マインドセット大全」をはじめ、企業間の交流をさらに活性化させる各種イベントや、テレビ局のアセットを活用したワークショップを通じて、新規事業創出をより実践的に支援します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/494_1_fcb387d9a42edefc2a58fa685b3cb804.jpg?v=202602140351 ]

気になった方は、まずは資料請求を！

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

