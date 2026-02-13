【給与保証最大30万円】BUZZ GROUPが仕掛けるボーイズグループ結成プロジェクト「Project B」が始動、参加メンバー募集開始！

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP(本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲)は、新たなボーイズグループのメジャーデビューを目指す一大プロジェクト「Project B」を始動し、現在参加メンバーを募集しています。

本プロジェクトは、年齢制限なし・経験不問という業界では異例の門戸の広さと、最大30万円の給与補償、地上波テレビ番組への出演権という充実したサポート体制で、本気の挑戦者を本気でバックアップします。

今すぐ応募する :https://proj-b.com/

【Project B “3つ”の特徴】

▶ 特徴１.：業界の常識を覆す「年齢制限なし×経験不問」

一般的なアイドル・アーティストオーディションでは、年齢制限が設けられることが多い中、Project Bは年齢制限を一切撤廃。10代から30代、40代以上まで、年齢に関係なく夢を追える環境を実現しました！

【応募資格】

- 年齢制限なし- 経験不問(経験者優遇)- 心身ともに健康な方- 職業としてアーティスト・アイドル活動に真摯に取り組める方

※地方在住の方には上京支援あり

▶ 特徴２.：最大30万円の給与補償で活動に専念できる環境を提供！

「夢を追いたいけど、生活が...」そんな悩みを解消！

Project Bでは、参加メンバーに対して最大30万円の給与補償を用意。アルバイトと両立する必要なく、レッスンやパフォーマンスに全力で取り組める環境を整えています。

【先行参加メンバー特典】

- 給与補償あり(最大30万円) - 活動に専念できる環境- 地上波オーディション優先出演権 - 全国放送のチャンスを確約- 充実した活動環境 - 日本一の店舗数を誇るBUZZの全施設を開放- 業界第一線で活躍する講師陣 - レコード大賞受賞アーティストらが直接指導

▶ 特徴３.：日本一の店舗数を誇るBUZZの全施設が使い放題！

レンタルスタジオ事業で日本トップクラスの店舗数を展開するBUZZ GROUPだからこそ実現できる、圧倒的な施設環境！

【完備している施設】

- 白ホリゾント完備の撮影スタジオ- ダンス専用の本格スタジオ- 完全防音のレコーディングルーム- LIVE配信専用スタジオ(4部屋)- 本格トレーニングルーム- 自社ライブハウス(3店舗)- リフレッシュ用サウナ- 提携カフェ「BUZZ CAFE」- テーマ別ミーティングルーム(8部屋)

プロのアーティストと同じ環境で、思う存分練習・活動ができる環境が整っています！

【豪華講師陣がプロデュース！】

撮影スタジオスタジオレコーディングスタジオ配信専用スタジオトレーニングルームライブハウスサウナBUZZ CAFEミーティングルーム

◆ GORI(作詞・作曲・編曲)

2008年BACK-ONのリーダーとしてバンド活動開始。avexのcutting edgeからメジャーデビューし、数々のタイアップ作品や海外公演を成功させる。2017年5月26日に恵比寿リキッドルームにて15thライブを最後に脱退。在籍時はBACK-ONの楽曲全般の作詞・作曲・編曲・レコーディング、さらにマネジメントも自ら担当。BACK-ON脱退を機にプロデュース活動を開始し、現在はBUZZ FACTORYにてレコーディングからプロデュースまで幅広く手がける実力派プロデューサー。

◆ sayaka(ボイストレーナー)

12歳でメジャーデビュー。女性ダンス&ボーカルグループ「EARTH」のメンバーとして注目を集め、第42回日本レコード大賞新人賞・第33回日本有線大賞を受賞！第一線のステージで鍛え上げた"通る声"と表現力を武器に活躍。現在はボイストレーナー／コーラスとして、発声・表現の技術だけでなく、プロの現場で培ったメンタリティやセルフマネジメントまで指導。アーティストとして「どう在るか」「どう生きるか」を含めて、多くのアーティストたちの成長を支えている。

GORIsayaka

◆ YU-KI(ボイストレーナー)

福岡発R&Bコーラスグループ「FREAK」のリードボーカルとして活動し、avexよりメジャーデビュー。ライブ／レコーディング現場で培った発声・表現・コーラスワークを軸に、ボーカルレッスン／ボイスコーチとして指導。初心者からプロ志向まで、目的に合わせた実践的なトレーニングを提供。

◆ GioGio(ボイストレーナー)

HipHopの4つのエレメント(emceein、bboyin、djin、graffitti)をリスペクトし、自身もダンスやラップ、グラフィティを楽しみながら今のHipHopシーンに変化をもたらすべく活動中。Boom bapをルーツに持ちつつ様々な地域や時代のHipHopを研究。ラッパー兄さんGioGio(ジョジョ)としてSNSでラップの基礎やスタイルを紹介し、レジェンドや若いラッパー等から支持を獲得。自身が開催するサイファーでも音楽やHipHopを趣味ではなくライフスタイルとして表現し拡げている。TikTokフォロワー約2万人を突破、TikTokやInstagramで好評のRAPシリーズ動画は300万回再生を突破。これからRAPを始めるビギナーから大御所のレジェンドまで幅広く注目されている。

YU-KIGioGio

【応募からデビューまでの流れ】

STEP 1：LINEで簡単応募

公式サイト(https://proj-b.com/)の「ENTRY」ボタンからLINE応募

STEP 2：オーディション日程決定

事務局から日程をご連絡

STEP 3：都内でオーディション実施

書類審査なし！面談でしっかり可能性を見させていただきます

STEP 4：レッスン開始

合格者はメジャーデビューに向けて本格始動！

【Project B 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/331_1_d740323ca3d8d5ce124946799f527cdf.jpg?v=202602140351 ]

詳細はこちら :https://proj-b.com/

【Project B 公式SNS】

最新情報はProject B公式SNSで随時発信中！

- X(旧Twitter)：https://x.com/projectb_agency- Instagram：https://www.instagram.com/projectbagency- 公式LINE：https://lin.ee/Z7O3F08- YouTube：https://youtube.com/@projectb-b6r- TikTok：https://www.tiktok.com/@tisserande_entmt8

【株式会社BUZZ GROUP 会社概要】

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/