寒い冬は風邪に注意！風邪について大調査！【1000人アンケート】

風邪って何？

風邪とは、ウイルスや細菌などの病原体によって引き起こされる鼻や喉の炎症によって引き起こされる症状のことを指します。主な症状は鼻水、鼻づまりや喉の痛み、発熱、頭痛、全身の倦怠感など。炎症が気管、気管支、肺にまで広がると、咳や痰などの症状が出てくるようになります。辛い風邪は、できれば引きたくないですよね。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「風邪について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2025年12月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

風邪が流行っていると感じている人が7割強

【調査】

風邪が流行っていると感じますか？（対象：1,000名）

「風邪が流行っていると感じますか？」という質問については、「流行っていると感じる」が45.0%、「少し流行っていると感じる」が32.4%と、合わせると77.4％の人が「風が流行っている」と感じていることが分かりました。

風邪を引きやすいと思うタイミングは、「寒暖差が大きい日」や「疲労が溜まっている時」

【調査】

風邪を引きやすいと思うタイミングはいつですか？（対象：1,000名）※回答数 2,675

「風邪を引きやすいと思うタイミングはいつですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「疲労が溜まっている時」が687人、「寒暖差が大きい日」が650人、「睡眠不足の時」が445人という順になりました。

風邪症状で最も辛いと感じることは、「のどの痛み」が最多

【調査】

風邪症状で最も辛いと感じることは何ですか？（対象：1,000名）

風邪症状で最も辛いと感じることについては、「のどの痛み」が27.2%、「発熱」が18.3%、「咳」が17.7%と続きました。のどの痛みが最も辛いと感じている人が多いようですね。

風邪予防は、「手洗い・うがい」

【調査】

自身がしている風邪予防は何ですか？（複数選択可）（対象：1,000名）※回答数 3,302人

「自身がしている風邪予防は何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「手洗い・うがい」が826人、「マスクの着用」が679人、「睡眠をしっかり取る」が483人という順になりました。

体調管理について工夫している点は？

今回は、「体調管理について工夫している点があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「免疫を上げるために昆布やもずく等でフコイダンを摂るように心掛けている」

「毎日 決まった時間に起きる 9時以降は食べない」

「買ってきたものをしまうまえに拭く。咳を手でおさえているひとが触っている場合いもあったりすることもあるから」

「睡眠をとる」「体を冷やさない（温める）」「マスクをする」「バランスの良い食事」という内容が目立ちました。

しっかり睡眠をとり、バランスの良い食事を摂る。基本的なところが風邪予防には効果的ですよね。

風邪を引いたらどうすればいいの？

風邪を引くと、一般的に症状が7～10日間続くというデータが出ています。風邪を早く治してくれる特効薬はないのだそうです。では、風邪を少しでも早く治すためにはどうすれば良いのでしょうか。ポイントは、体の免疫力にあります。

免疫力アップのコツ１.睡眠・休養

風邪を引くとウイルスや細菌を排除するために炎症を引き起こしたり、発熱したりと体内の免疫機能が活発に動きます。そうなると体力も消耗するため、風邪を引いたら十分な睡眠と休養をとって免疫の働きを助けることが大切だそうですよ。

免疫力アップのコツ２.体を温める

風邪を引くと、体温を上昇させ、免疫の働きを活性化しようとします。そうすることで、熱に弱いウイルスの増殖を抑えて排除しようとしているのです。悪寒がするのは、体温の上がり始めのサインです。このようなときには、免疫の働きをサポートするために体を温めるのがポイントです。

免疫力アップのコツ３.栄養を十分に摂る

免疫力に影響する栄養素として、ビタミンCやビタミンD、亜鉛などが挙げられています。食欲が落ちても食べやすいいちごやみかん、卵や豆腐などがおすすめです。 もし風邪を引いてしまった時には、ぜひ参考にしてみてくださいね。

