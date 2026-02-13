【福岡ソフトバンクホークス】ファイト！九州2026ユニフォームデザイン決定！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長 CEO：後藤芳光）は、九州を元気にする活動「ファイト！九州」プロジェクトの一環として九州各地で開催する「ファイト！九州デー」で、入場者に配布するユニフォームのデザインを決定いたしましたのでお知らせします。

今年のファイト！九州ユニフォームは、九州の大地の力強さと包容力をイメージしたアースカラーのスモーキーグリーンを基調にデザイン。ユニフォームを通じて、各試合会場に集うファン一人ひとりの想いをつなぎ、九州全体をさらに元気にしたいという願いが込められています。このユニフォームは、九州4会場で開催するホークス主催公式戦の「ファイト！九州デー」で入場者全員に配布します。（ビジター応援席は除く）福岡ソフトバンクホークスは本プロジェクトの取り組みを通して、九州に根差した球団として、ファンの皆さまと一体となり、九州に元気と笑顔を届けられるよう、引き続きさまざまな企画で九州を盛り上げてまいります。

ファイト！九州2026特設サイト :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/aid/

＜ファイト！九州デー開催日程＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/488_1_868e3ae75289fa2924df769ecc1e258a.jpg?v=202602140351 ]

■「ファイト！九州2026ユニフォーム」デザインコンセプト

九州の大地の力強さと包容力をアースカラーのスモーキーグリーンで表現。正面には九州の地形を「ファイト！九州」の文字で描き、会場に集う一人ひとり の想いをつなぎ、九州をさらに元気にする願いを込めました。

■ファイト！九州とは

「ファイト！九州」は、2016年4月に発生した熊本・大分地震をきっかけに、九州の復興支援を目的としたプロジェクトとして発足しました。以来、継続的な支援活動を行い、今年で発足から10年の節目を迎えます。

2020年の新型コロナウイルス感染症の流行を受け、九州に根差した球団として何をなすべきかを改めて見つめ直した結果、活動の定義を復興支援にとどめず、”ホークスがファンの皆さまと一緒になって九州を元気にする活動”へと広げました。現在では、地域とのつながりを大切にしながら、毎年さまざまな形で九州を元気にする取り組みを展開しています。

10年目となる2026年は、“つながりが、チカラになる。“をテーマに、ファンの皆さま、地域の皆さまとのつながりをこれまで以上に大切にしながら、九州に元気と笑顔を届けてまいります。

■ファイト！九州プロジェクト 2026年度の取り組み

ファイト！九州2026キービジュアル

2026年は、“つながりが、チカラになる。“をテーマにさまざまな九州を元気にする活動を展開します。「ファイト！九州デー」では、入場者全員に「ファイト！九州2026ユニフォーム」を配布するほか、選手とのふれあいや参加型イベントなど、各地の皆さまに元気をお届けできるような楽しい企画を多数実施予定です。試合前には地元高校生によるマーチング演奏をグラウンドで行い、九州ならではの演出で会場を盛り上げます。また、九州各県をテーマにした限定グッズも展開予定です。さらに、九州各地の子どもたちとスポーツを通じて交流する「九州スポーツキッズキャラバン」を2026年も引き続き開催いたします。各企画の詳細は決まり次第お知らせいたします。

ファイト！九州デーのイベント情報をはじめ2026年のファイト！九州プロジェクトの取り組みの詳細については、特設サイトにて順次お知らせしてまいります。

