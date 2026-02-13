CJS2号ファンド、中部電力株式会社より出資を受け、中部地域における地域課題の解決及びエコシステムづくりに向けた協業を強化

地域と人と未来株式会社

地域と人と未来株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 伊藤仁成）が運営する 「地域と人と未来 CJS2号ファンド（以下、CJS2号）」 は、このたび中部電力株式会社（以下、中部電力）より出資を受けました。

本出資を通じて、脱炭素やエネルギー分野をはじめ、 地域課題の解決に向けたスタートアップとの事業共創および中部地域におけるエコシステムづくりの取り組みを連携・推進してまいります。

1. CJS2号ファンドについて

CJS2号は、人口減少・高齢化・気候変動・インフラ維持など、地域に共通する地域課題の解決に挑むスタートアップを支援するファンドです。前身である「Central Japan Seed Fund（CJS1号）」では、約40都道府県でのコミュニティ形成や約30社への投資を通じ、地域課題解決とスタートアップの成長支援に取り組んでまいりました。

CJS2号では、これらの実績とネットワークを基盤に、事業会社、自治体、金融機関、大学等との連携を全国規模で強化してまいります。

2. 中部電力からの出資と協業の意義

中部電力は、地域・社会の課題解決を起点とした新たな価値の創出を通じて、ステークホルダーの皆さまと成長し、地域・社会の持続的発展への貢献を目指しています。

今回の出資を契機に、同社が有するアセットとスタートアップの技術・ソリューションとの共創による、地域課題の解決に向けた協業を深化させてまいります。

3. 今後の展望

CJS2号ファンドは、中部電力、脱炭素化支援機構、日本郵政グループをはじめとした多様なパートナーと連携し、脱炭素やエネルギー分野にとどまらず、農業、医療、インフラ、地域産業など、地域に共通する社会課題の解決に資するスタートアップへの支援を推進してまいります。

地域ごとの特性や課題に向き合いながら、スタートアップの事業と地域資源を結びつけ、事業共創および社会実装を通じて、持続可能な地域社会の形成に貢献してまいります。

4. 会社概要

会社名： 地域と人と未来株式会社

所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-26

代表者： 代表取締役 伊藤仁成

事業内容： スタートアップ支援・投資事業、地域エコシステム構築支援

URL： https://cjs.vc/

5. お問い合わせ先

地域と人と未来株式会社

Email：information@cjs.vc

6.過去のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/161858