「多機能バッグ POPUP STORE」残りシリーズ紹介＆POPUP限定特典を発表！
株式会社センバドー（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月6日（金）・7日（土）の2日間限定で開催する「多機能バッグ POPUP STORE」の残りの2シリーズの詳細およびPOPUP限定特典を発表いたします。
本イベントでは、SNSで注目を集める多機能×デザイン性を兼ね備えた4シリーズ・全20型のバッグや小物アイテムを販売します。
【POPUP SHOP 概要】
■ 開催日程：2026年3月6日（金）・7日（土）
■ 時間：10:00～21:00
■ 場所：ノースポート・モール2F センターアベニュー（南エスカレーター前）
■ アクセス：横浜市営地下鉄「センター北」駅 2番出口から徒歩1分（YOTSUBAKOを通過）
▷イベント詳細・最新情報は公式Instagramをチェック！
@polkapolka_zakka(https://www.instagram.com/polkapolka_zakka/)
【残りシリーズ紹介】
POPUPでは4シリーズ・全20型を展開！
ショルダー、トート、リュック、ポーチなど、多彩なラインナップを用途やライフスタイルに合わせて選べます。4シリーズは、公式Instagram（@polkapolka_zakka(https://www.instagram.com/polkapolka_zakka/)）でも公開中！
《MY BUDDYシリーズ》（全2型）
あったら便利な機能がふんだんに盛り込まれたマイバディシリーズ。
ボトルや折り畳み傘を見せないスマートなファスナーポケットが人気の秘密！
MYBUDDYリュック \6,930（税込）
MYBUDDYショルダー \5,830（税込）
《FRECARUシリーズ》（全6型）
しっくりくる軽さ、ぴったりの使いやすさであなたを支えるやさしいバッグ。
はっ水加工が施され、雨の日も安心！
使う人を選ばずマルチに活躍する、みんなのための“軽くて気がきく”多機能バッグシリーズ。
フリカル拡張ショルダー \4,950（税込）
フリカルリュック \7,260（税込）
【POPUP限定特典】
今回のPOPUPでは、ご購入者限定で以下の特典をご用意しております！
POPUPの体験をきっかけに、今後もお買い物を楽しんでいただける限定特典です。
■ 数量限定ノベルティプレゼント
■ 次回オンラインショップで使えるお得なクーポン進呈
＼たった2日間限定！／
バッグは毎日使うものだからこそ、自分に合ったものを実際に手に取って確かめたい。
オンライン限定の人気バッグを、リアルに体験できるまたとない機会です。
ぜひ会場で、あなたにぴったりのアイテムを見つけてください。
【株式会社センバドーについて】
株式会社センバドーは、1963年より半世紀以上にわたり雑貨を企画開発してきた老舗メーカーです。
現在は、心躍る付加価値の高いオリジナル雑貨を多数取り揃えた「polka polka」を軸に、ライフスタイル雑貨やバッグなど複数のブランドを展開。
昭和から平成・令和へと、長年多くのお客様の声に耳を傾け、様々な時代のニーズに合わせた製品の企画プロデュースをしております。
今後もサステナブルな活動に積極的に取り組み、より良い商品を提供し続けて参ります。
社名：株式会社センバドー
創業：昭和21年8月1日
代表者：大間知 嗣雄
公式サイト：https://linktr.ee/senbado(https://linktr.ee/senbado)