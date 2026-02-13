「多機能バッグ POPUP STORE」残りシリーズ紹介＆POPUP限定特典を発表！

株式会社センバドー

株式会社センバドー（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月6日（金）・7日（土）の2日間限定で開催する「多機能バッグ POPUP STORE」の残りの2シリーズの詳細およびPOPUP限定特典を発表いたします。

本イベントでは、SNSで注目を集める多機能×デザイン性を兼ね備えた4シリーズ・全20型のバッグや小物アイテムを販売します。

【POPUP SHOP 概要】

■ 開催日程：2026年3月6日（金）・7日（土）

■ 時間：10:00～21:00

■ 場所：ノースポート・モール2F センターアベニュー（南エスカレーター前）

■ アクセス：横浜市営地下鉄「センター北」駅 2番出口から徒歩1分（YOTSUBAKOを通過）

▷イベント詳細・最新情報は公式Instagramをチェック！

@polkapolka_zakka(https://www.instagram.com/polkapolka_zakka/)

【残りシリーズ紹介】

POPUPでは4シリーズ・全20型を展開！

ショルダー、トート、リュック、ポーチなど、多彩なラインナップを用途やライフスタイルに合わせて選べます。4シリーズは、公式Instagram（@polkapolka_zakka(https://www.instagram.com/polkapolka_zakka/)）でも公開中！



《MY BUDDYシリーズ》（全2型）

あったら便利な機能がふんだんに盛り込まれたマイバディシリーズ。

ボトルや折り畳み傘を見せないスマートなファスナーポケットが人気の秘密！

MYBUDDYリュック \6,930（税込）MYBUDDYショルダー \5,830（税込）



《FRECARUシリーズ》（全6型）

しっくりくる軽さ、ぴったりの使いやすさであなたを支えるやさしいバッグ。

はっ水加工が施され、雨の日も安心！

使う人を選ばずマルチに活躍する、みんなのための“軽くて気がきく”多機能バッグシリーズ。

フリカル拡張ショルダー \4,950（税込）フリカルリュック \7,260（税込）

【POPUP限定特典】

今回のPOPUPでは、ご購入者限定で以下の特典をご用意しております！

POPUPの体験をきっかけに、今後もお買い物を楽しんでいただける限定特典です。

■ 数量限定ノベルティプレゼント

■ 次回オンラインショップで使えるお得なクーポン進呈

＼たった2日間限定！／

バッグは毎日使うものだからこそ、自分に合ったものを実際に手に取って確かめたい。

オンライン限定の人気バッグを、リアルに体験できるまたとない機会です。

ぜひ会場で、あなたにぴったりのアイテムを見つけてください。

【株式会社センバドーについて】

株式会社センバドーは、1963年より半世紀以上にわたり雑貨を企画開発してきた老舗メーカーです。

現在は、心躍る付加価値の高いオリジナル雑貨を多数取り揃えた「polka polka」を軸に、ライフスタイル雑貨やバッグなど複数のブランドを展開。

昭和から平成・令和へと、長年多くのお客様の声に耳を傾け、様々な時代のニーズに合わせた製品の企画プロデュースをしております。

今後もサステナブルな活動に積極的に取り組み、より良い商品を提供し続けて参ります。

社名：株式会社センバドー

創業：昭和21年8月1日

代表者：大間知 嗣雄



公式サイト：https://linktr.ee/senbado(https://linktr.ee/senbado)