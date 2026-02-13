「多機能バッグ POPUP STORE」残りシリーズ紹介＆POPUP限定特典を発表！

写真拡大 (全6枚)

株式会社センバドー


株式会社センバドー（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月6日（金）・7日（土）の2日間限定で開催する「多機能バッグ POPUP STORE」の残りの2シリーズの詳細およびPOPUP限定特典を発表いたします。
本イベントでは、SNSで注目を集める多機能×デザイン性を兼ね備えた4シリーズ・全20型のバッグや小物アイテムを販売します。



【POPUP SHOP 概要】


■ 開催日程：2026年3月6日（金）・7日（土）


■ 時間：10:00～21:00


■ 場所：ノースポート・モール2F センターアベニュー（南エスカレーター前）


■ アクセス：横浜市営地下鉄「センター北」駅 2番出口から徒歩1分（YOTSUBAKOを通過）



▷イベント詳細・最新情報は公式Instagramをチェック！


@polkapolka_zakka(https://www.instagram.com/polkapolka_zakka/)


【残りシリーズ紹介】

POPUPでは4シリーズ・全20型を展開！
ショルダー、トート、リュック、ポーチなど、多彩なラインナップを用途やライフスタイルに合わせて選べます。4シリーズは、公式Instagram（@polkapolka_zakka(https://www.instagram.com/polkapolka_zakka/)）でも公開中！



《MY BUDDYシリーズ》（全2型）
あったら便利な機能がふんだんに盛り込まれたマイバディシリーズ。


ボトルや折り畳み傘を見せないスマートなファスナーポケットが人気の秘密！



MYBUDDYリュック　\6,930（税込）

MYBUDDYショルダー　\5,830（税込）



《FRECARUシリーズ》（全6型）
しっくりくる軽さ、ぴったりの使いやすさであなたを支えるやさしいバッグ。


はっ水加工が施され、雨の日も安心！


使う人を選ばずマルチに活躍する、みんなのための“軽くて気がきく”多機能バッグシリーズ。



フリカル拡張ショルダー　\4,950（税込）

フリカルリュック　\7,260（税込）


【POPUP限定特典】

今回のPOPUPでは、ご購入者限定で以下の特典をご用意しております！
POPUPの体験をきっかけに、今後もお買い物を楽しんでいただける限定特典です。



■ 数量限定ノベルティプレゼント


■ 次回オンラインショップで使えるお得なクーポン進呈




＼たった2日間限定！／


バッグは毎日使うものだからこそ、自分に合ったものを実際に手に取って確かめたい。


オンライン限定の人気バッグを、リアルに体験できるまたとない機会です。


ぜひ会場で、あなたにぴったりのアイテムを見つけてください。



【株式会社センバドーについて】

株式会社センバドーは、1963年より半世紀以上にわたり雑貨を企画開発してきた老舗メーカーです。
現在は、心躍る付加価値の高いオリジナル雑貨を多数取り揃えた「polka polka」を軸に、ライフスタイル雑貨やバッグなど複数のブランドを展開。
昭和から平成・令和へと、長年多くのお客様の声に耳を傾け、様々な時代のニーズに合わせた製品の企画プロデュースをしております。
今後もサステナブルな活動に積極的に取り組み、より良い商品を提供し続けて参ります。



社名：株式会社センバドー
創業：昭和21年8月1日
代表者：大間知　嗣雄



公式サイト：https://linktr.ee/senbado(https://linktr.ee/senbado)