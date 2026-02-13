AI導入の「上流から下流」まで一気通貫で担える新職種「FDE」。DXHRがその育成研修プログラムの提供を開始

DXHR株式会社

DXHR株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田一成）は、企業のDXおよびAI内製化を加速させるための人材育成プログラム「FDE（Forward Deployed Engineer）研修」を新たに開発しました。

本研修は、顧客の「最前線（Forward）」に「配置（Deployed）」され、ビジネス課題を技術実装によって直接解決するエンジニア「FDE」を育成するためのプログラムです。提案・ROI試算といった上流工程から、設計・開発・テストの中流工程、さらに運用・改善の下流工程までを一人で貫通できる人材を、合計12時間の集中カリキュラムで育成します。

■ AI導入の現場で起きている「工程の分断」

従来型のAI導入プロジェクトでは、「提案・企画」といった立案フェーズ、「要件定義・設計」の上流フェーズ、「開発・テスト」の開発フェーズ、「運用・改善」の定着フェーズにおいて、それぞれを別の担当者が担当する「工程の分断」が発生します。工程が変わるたびに担当者が入れ替わり、文脈の断絶やスピードの低下が生じます。 DXHRは、AI導入・開発による企業価値向上を高速で実現するための人材として、業務の現場において、提案から運用定着までの全ての工程を一気通貫で担える人材、すなわち「FDE」が不可欠であると考え、本研修の開発に至りました。

■ FDE（Forward Deployed Engineer）とは

FDEとは、単に仕様書通りにコードを書くエンジニアではありません。顧客の業務の現場において、データやシステム環境を把握し、「仕様通り作った」ではなく「ビジネス課題が解決したか（Outcome）」をゴールとして、運用まで責任を持つ「BizとTechの架け橋」となる人材です 。

■ 「FDE研修」3つの特徴

1. わずか12時間で理論学習から実践まで一気通貫で体験する超圧縮カリキュラム

本研修では、理論学習にとどまりません。最新のAI開発ツール（Claude Code, Vercel AI SDK等）を駆使し、ビジネス課題の特定からAIアプリケーションの実装、さらにROI試算と提案書作成までを合計12時間の研修の中で実践します。一人の人材が一気通貫で体験することで、FDEとしての動き方そのものを身体に刻み込むカリキュラムです。

2. 「作る」で終わらない。ビジネス価値への責任を持つ人材を育てる

FDE研修の最大の特徴は、技術的な実装力だけでなく「ビジネス価値へのコミット」を研修の中核に据えている点です。作成したAIアプリケーションがどのようなビジネスインパクトを生むのか、投資回収期間（Payback Period）はどれくらいかといったROI試算を行い、最終的には経営層に向けた提案書の作成とプレゼンテーションまでを実施します。「作れる」だけでなく「提案できる」「価値を説明できる」エンジニアを育てます。

3. 最新のAI・開発スタックを網羅した実践環境

本研修では、現場で即戦力となるモダンな技術スタックを網羅します。Next.jsとVercel AI SDKを基盤に、Claude Codeを活用した開発支援や、実用的なRAG構築を実践 。さらに、プロンプト制御、構造化出力、品質担保テスト手法といった、堅牢なAIアプリ開発に必要な手法を習得します 。

■ 日本企業の「内製化」を加速させるために

生成AI技術の登場により、ソフトウェア開発のあり方は劇的に変化しています。しかし、多くの日本企業では依然として「ビジネス検討」と「技術実装」が分断され、スピード感を持った価値創出が困難な状況にあります。 DXHRでは、今回発表した「FDE研修」をはじめ、企業のDX推進を加速させるための様々なソリューションを順次展開していく予定です。 具体的な内容についてご関心をお持ちいただけましたら、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

名称 : DXHR株式会社

所在地: 〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

代表者: 代表取締役 前田一成

事業内容：AIリスキリング事業、AIコンサルティング事業、AIインテグレーション事業

URL : https://dxhr.inc

お問い合わせ先：info@dxhr.inc