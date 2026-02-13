「【研修×デジタル活用】研修の効果を高めるデジタル化とは？～集合研修だけでは足りない要素を解説～」ウェビナーを開催（2月27日14:00～15:00）｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「【研修×デジタル活用】研修の効果を高めるデジタル化とは？～集合研修だけでは足りない要素を解説～」ウェビナーを開催しますので、お知らせします。

コロナ禍でデジタル研修の可能性が注目されましたが、ポストコロナとなった今、再び集合研修に回帰する企業も少なくありません。

しかし、当社が行ったポストコロナの人財育成に関する調査では、「67％の組織が人財育成施策の効果を感じられていない」ことが明らかとなりました。（※）

今の時代に本当に合った研修とは、単なる対面での研修にとどまらず、デジタル化によって学びの効果を最大限に高めるものです。

本セミナーでは、真に効果がある研修のデジタル化について解説します！

◆ウェビナー案内

研修の現場で、多くの企業が抱える共通の課題、それは、「研修の効果をどう測定し、どのように向上させるか」という問題です。従来型の集合研修に依存していると、受講者全員の理解度を細かく把握したり、個別対応を行ったりすることが難しいです。

単なる対面での集合研修にとどまらず、デジタル化によって学びの効果を最大限に高めることが効果的です。研修のデジタル化は、効果測定の容易さに加え、受講者の理解度を深め、業務の実践力を高める非常に強力な手段です。

本セミナーでは研修のデジタル化の本質について解説します。

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/146_1_4b9ef63d4c5df2e00d53d4424ca49bd8.jpg?v=202602140251 ]

投影予定資料（一部）

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/digitalization_learning

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

当社は、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

