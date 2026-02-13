就活サービス「ジョブコミット」を経て入社した“卒業生社員”が凱旋。企業×若手CAの交流イベント「Vision」を開催。

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）が運営する、新卒学生向け就職支援サービス「ジョブコミット」は、2026年2月6日（金）、就活支援サービス「ジョブコミット」を通じて就職し、現在各企業で活躍中の「卒業生社員」様をお招きした交流イベント「Vision」を開催いたしました。

かつて求職者だった彼らが、いち社会人として活躍する姿を、現役のキャリアアドバイザー（以下、CA）が直接取材。「人が育ち、企業が成長する」という人材紹介業本来の社会的価値を再確認するとともに、より精度の高いマッチングに向けた相互理解を深めました。

「就職」はゴールではなくスタート

就活エージェント「ジョブコミット」における最大の使命は、内定数を競うことではなく、紹介した人材が「入社後に定着し、活躍すること」にあります。

今回のイベント「Vision」は、「ジョブコミット」を活用して社会へ羽ばたいたOB・OG（卒業生）と、現在学生を支援している若手CAが一堂に会する場として企画されました。

かつて悩みながら就活をしていた彼らが、企業の戦力として社会貢献している姿を目の当たりにすることで、「入社後の活躍まで見据えた本質的な就活支援」の重要性を社内外に発信します。

イベント当日の様子（2月6日開催レポート）

当日は、ジョブコミット卒業生を受け入れている企業5社より、計7名の卒業生社員様が参加。

参加した社員の皆様は、かつて当社CAと二人三脚で就職活動を行った元・学生たちです。

「当時の面談が今の仕事にどう活きているか」「入社して初めて分かった社会貢献の喜び」など、求人票には載っていない“成長の軌跡”が語られました。

CAにとっては、自分が送り出した学生が社会の第一線で活躍している事実を確認し、改めてこの仕事の社会的意義を実感する機会となりました。

卒業生が語る「入社後の実績」と「企業の魅力」

イベント内のインタビューでは、業界も職種も異なる卒業生たちから、共通して「主体的なキャリア形成」と「組織への貢献」が語られました。

「専門性」の確立と組織への還元

DX（デジタルトランスフォーメーション）やインフラ（建設・設備）の領域に進んだ卒業生たちは、入社後の猛勉強により「社内最高難度の資格」や「国家資格」を短期間で取得しています。 また、単なる資格取得にとどまらず、そのスキルを活かして全社表彰を受けたり、より高度な設備管理業務へキャリアチェンジを果たしたりと、「企業の技術力向上」に直結する貢献をしています。

「リーダーシップ」の発揮とマネジメント

営業職や現場職として入社したメンバーの中には、入社数年ですでに4～5名の部下を持つリーダーや、新卒採用担当の人事として抜擢された卒業生もいました。

「介護の現場経験を活かして、現場と経営を繋ぐ管理者になりたい」「後輩を育てる側に回りたい」といった視座の高いビジョンが語られ、彼らが次世代の組織を牽引するコア人材へと成長していました。

「カルチャーマッチ」が生む高い定着率

卒業生がこのような高いパフォーマンスを発揮できる背景には、「社風への深い納得感」があります。 「役員と距離が近く意見が通りやすい」「柔軟なキャリアチェンジを認めてくれる」「社員旅行の参加率が高いほど仲が良い」など、入社前にCAとすり合わせた「企業の風土」と「個人の価値観」が合致しているからこそ、安心して挑戦し続けられる環境が生まれています。

参加企業からの声

同席した貴社の社員様が気さくで話しやすかったですし、素直に楽しめたイベントでした。

また、現在選考に進んでいる担当学生様やペルソナのすり合わせ、選考のポイントなどがお話できた点が特によかったと感じました。

改めて、貴社社員様と一緒に採用強化をしていきたいと感じました！司会の方の盛り上げ方が素晴らしかった。同席のCA様による弊社の紹介プレゼンのお時間があったことで、他のテーブルのCA様へも弊社について情報が提供できたのでよかったです。

選考に参加してくださっている学生の担当CA様とお話することで、学生情報のすり合わせも行えたので、学生の理解も深まりました。

開催概要

イベント名： Vision（ジョブコミット卒業生・企業交流会）

日時： 2026年2月6日（金）19:00～21:00

内容：

会社概要

- アイスブレイク（他己紹介・自慢大会）- グループディスカッション（「過去・現在・未来」の深掘りインタビュー）- CAによる企業魅力プレゼンテーション- 交流会（食事・お酒を交えたフランクな意見交換）

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業