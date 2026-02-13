愛媛県「TRY ANGLE EHIME 2.0」プロジェクト史上最大規模での開催

ReGACY Innovation Group株式会社



ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下、ReGACY）は、愛媛県から委託を受けて事務局を務めるデジタル実装加速化プロジェクト「トライアングルエヒメ2.0」において、令和7年度の採択事業者による実装成果を発表する成果報告会（DEMO DAY）及び次年度（令和8年度）の応募に向けた個別説明会を、全国8都府県11都市・計17会場で順次開催します。2022年のプロジェクト開始以降、最大規模での開催となります。



本イベントを契機に、愛媛県は全国のスタートアップや企業との新たな接点を創出し、次年度以降の本事業への応募につなげることを目指します。



本イベントでは、AI・IoT・ロボティクス等の先端技術を活用し、農林水産、ものづくり、観光など多岐にわたる分野で進められた実装プロジェクトの具体的な成果を報告します。各会場では実装企業による事業概要の発表やトークセッション等を予定しており、愛媛県が掲げる「デジタル実装フィールドNo.1」の実現に向けた事業者による挑戦と共創の成果を体感いただける内容となっております。



開催概要：DEMO DAY(成果報告会)


■デモデイ東京


日時　　　　：2026年2月20日(金)13:30～17:00(開場13:00)


場所　　　　：Tokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)


主な内容　　：事業報告、採択企業による成果報告(6社)、トークセッション、


　　　　　　　令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキング


登壇予定企業：キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社Quark、


　　　　　　　株式会社東芝、株式会社SCIEN、株式会社hacomono、


　　　　　　　株式会社MobiSavi



■デモデイ名古屋


日時　　　　：2026年2月26日(木)16:00～18:30(開場15:30)


場所　　　　：STATION Ai 3Fセントラルラウンジ(愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)


主な内容　　：事業報告、採択企業による成果報告(6社)、トークセッション、


　　　　　　　令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキング


登壇予定企業：KUROFUNE株式会社、株式会社DeaLive、


　　　　　　　i Smart Technologies株式会社、株式会社TENHO、


　　　　　　　株式会社FRINGE、株式会社ミライ菜園



■デモデイ福岡


日時　　　　：2026年3月3日(火)16:00～18:00(開場15:30)


場所　　　　：COMPASS小倉(福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階)


主な内容　　：事業報告、採択企業による成果報告(4社)、トークセッション、


　　　　　　　令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキング


登壇予定企業：株式会社エー・スター・クォンタム、


　　　　　　　ソニーデザインコンサルティング株式会社、


　　　　　　　株式会社kikitori、サイボウズ株式会社



■デモデイ大阪


日時　　　　：2026年3月5日(木)16:00～19:00(開場15:30)


場所　　　　：Blooming Camp(大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館3階)


主な内容　　：事業報告、採択企業による成果報告(7社)、トークセッション、


　　　　　　　令和8年度募集概要説明、個別相談会・ネットワーキング


登壇予定企業：株式会社IKETEL、株式会社AquaFusion、パナソニック株式会社、


　　　　　　　グリーン株式会社、株式会社ザブーン、Xsym株式会社、


　　　　　　　株式会社KENCOPA



■デモデイ愛媛(県内3会場同時開催)


トライアングルエヒメ過去最大規模のイベントとして、愛媛県内各地域の産業特性に合わせたテーマで、3会場同時に実施いたします。


日時　　：2026年3月18日(水)13:00～16:00(開場12:30)


登壇社数：計35社


会場・テーマ分野


・松山会場(愛媛県県民文化会館 真珠の間)：農林水産分野、観光分野、人材・地域課題全般等


・今治会場(今治地域地場産業振興センター 展示ホール)：海事・タオル分野


・新居浜会場(えひめ東予産業創造センター テクノホール)：ものづくり分野



＜3/18同時開催：県内企業経営層向けAIセミナー＞


デモデイ愛媛の同日16:00より、松山会場にて(今治・新居浜会場にも配信)、AI技術を活用した県内産業の底上げと競争力強化をテーマにしたセミナーを開催します。


日時　　：2026年3月18日(水)16:00～17:00


基調講演：旭鉄工株式会社／i Smart Technologies株式会社


　　　　　代表取締役社長　木村 哲也氏


内容　　：AI実装事例発表など、愛媛の現場での取組事例を紹介


※各会場の登壇企業・内容は、都合により変更となる場合がございます。




次年度(令和8年度)応募に向けた個別説明会・相談会


次年度の「トライアングルエヒメ」へのエントリーを検討されている企業様、愛媛県職員と直接話をしたい事業者様向けに、以下の日程で個別相談会を実施します。事業概要説明やエントリーに向けた壁打ちなどを愛媛県職員とマンツーマンの面談形式で行います。



■関東エリア(東京・神奈川)


開催日時：2026年2月19日(木)13:00～/14:00～/18:00～など会場により異なります。


会場　　：東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、NEXs Tokyo、


　　　　KERNEL HONGO、TMIP、SHINみなとみらい



■関西エリア(京都・大阪・兵庫)


開催日時：2026年3月6日(金)9:30～/13:00～など会場により異なります。


会場　　：京都知恵産業創造の森(KOIN)、JAM BASE(大阪)、起業プラザひょうご



【参加お申し込み・詳細】


イベントの詳細および参加お申し込みは、以下のページをご覧ください。


URL： https://dx-ehime.jp/archives/24029　



トライアングルエヒメ2.0について


愛媛県では、令和4年度よりデジタル・ソリューションと関連技術を県内事業者や自治体に実装し、地域課題の解決にチャレンジする「トライアングルエヒメ推進事業」を実施してきました。「トライアングルエヒメ2.0」では、デジタル技術の現場定着・横展開を進め、本県産業の「稼ぐ力」の強化や人材育成を推進するとともに、全国の共創拠点と連携し、新たなビジネスの創出につなげています。



＊＊＊＊＊＊＊


ReGACY Innovation Group株式会社について


2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。


■会社概要
社名　：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）
代表者：代表取締役 成瀬 功一
設立　：2022年2月2日
所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II　10階
ホームページ：https://regacy-innovation.com/　


事業概要 ：
イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業