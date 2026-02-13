タクシーサイネージメディア「GROWTH」「HERALBONY Art Prize 2026」にメディアパートナーとして初の参画が決定

株式会社ニューステクノロジー

株式会社ニューステクノロジー(本社：東京都港区、代表取締役：三浦純揮、以下ニューステクノロジー)は、当社が運営する都内最大級※1のタクシーサイネージメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH(https://growth-tokyo.jp/)」(以下、「GROWTH」)において、株式会社ヘラルボニー（以下「へラルボニー」)が主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026 Presented by 東京建物｜Brillia(https://artprize.heralbony.jp/)」に、メディアパートナーとして参画することをお知らせします。

※1 東京特別区・武三交通圏における当社のタクシーサイネージネットワーク導入数は11,500台となります。 特別区・武三交通圏の法人タクシー26,983台（令和5年3月末時点関東運輸局調べ）に対して、約42%のカバー率を誇ります。

ヘラルボニーは、障害のある方がひとりの作家としてその才能が評価され、さらなる活躍の道を切り開いていけるようにとの思いを込め、2024年1月31日「異彩（イサイ）の日」に国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2024（ヘラルボニー・アート・プライズ）」を新たに創設。今年は3回目の開催となり、77の国と地域から1,342名のアーティスト、総数2,943点の作品応募が寄せられました。



この度タクシーサイネージメディア「GROWTH」は、本アワードにおいて、メディアパートナーとして参画し、タクシーという移動空間を通じて「HERALBONY Art Prize 2026」の取り組みやアートに関する情報発信を行ってまいります。



日版：https://artprize.heralbony.jp/ 英版：https://artprize.heralbony.jp/en/

メディアパートナーとしての参画背景

「GROWTH」は、東京23区内を中心に月間約770万人の移動時間において、広告放映に加え、移動空間の価値向上に繋がる情報体験の提供に取り組んできました。こうした取り組みを続ける中で、「HERALBONY Art Prize」が大切にしてきた、アートを通じた新たな体験や価値を社会に広く伝えていく姿勢に共感し、今回の参画に至りました。また、「GROWTH」は都内を移動するビジネスパーソンにとって有益な情報を届けることを重視しており、アートという分野も、感性や視野を広げるきっかけとして関心の高いテーマの一つであると考えています。

今後の「GROWTH」放映予定について

「HERALBONY Art Prize 2026」の進行に合わせて、段階的な情報発信を予定しています。メディアパートナー参画の発表を皮切りに、グランプリ作家や受賞作品に関する情報の放映、授賞式および展覧会の開催にあわせた情報発信を行うほか、アワードや作家の背景に焦点を当てたドキュメンタリー映像の放映も予定しています。アートを通じた新たな体験や価値との出会いを、日常の移動時間の中で届けてまいります。

※本企画内容は現時点での予定となっており、内容が一部変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp ｜オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

【タクシーサイネージメディア「GROWTH」概要】

東京都内最大級のタクシーサイネージメディアとして、東京23区内で月間770万人のタクシーにおける移動時間にて、広告や情報コンテンツ、新たな体験をお届けしています。広告コンテンツ以外にも、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」の放映や各メディアパートナーとのコンテンツ連携など、更なる移動空間の価値向上に努めています。 https://growth-tokyo.jp/

当社は今後も、タクシーサイネージメディア「GROWTH」を通じて、移動時間における情報体験の価値向上に取り組み、日常の移動をより豊かなモビリティ体験へと進化させてまいります。

株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー

住 所 ：東京都港区南青山三丁目1番34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 ：2014年10月1日

代 表 者 ：三浦 純揮

資 本 金 ：2,000万円

事業内容 ：モビリティプラットフォーム事業（東京都知事登録旅行業第2-8387号）・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

HP ：https://newstech.co.jp/



