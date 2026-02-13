株主優待制度のご案内　～選択式株主優待に「メルスプラン会員優待」を新たにラインアップ～

株式会社メニコン

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 ＣＥＯ：川浦康嗣）は、多くの株主の皆様に当社事業や取り扱い商品をご理解いただくとともに、中長期にわたり株式保有を通じて応援していただくことを目的として株主優待制度を設けております。

2026年3月末日を基準日とする株主優待につきまして、メルスプランのご利用に対する感謝の意を込めて、メルスプランの継続月数に応じて優待が受けられる「メルスプラン会員優待」を選択式株主優待として新たにラインアップし、下記の内容で実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

（１）株主優待制度の概要（2026年3月末日を基準日とする株主優待）

以下の各株主優待は、それぞれ記載の保有株式数及び継続保有期間の条件を満たす株主様を対象として実施いたします。各株主優待の詳細については、（２）株主優待の内容をご参照ください。

１. 選択式株主優待（「メルスプラン会員優待」「kagural」導入、「LBフローラ」終了）

・保有株式数：1単元（100株）以上

・継続保有期間：1年以上※

※2025年３月末日、2025年９月末日、2026年３月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で３回以上連続して100株以上の保有が記載又は記録されている株主様といたします。

２. メルスプラン新規ご入会特典

・保有株式数：1単元（100株）以上

・継続保有期間：設定なし

３. 株主様向け当社工場見学会（抽選により実施）

・保有株式数：1単元（100株）以上

・継続保有期間：設定なし

※株主優待内容につきまして、以下ウェブサイトにも情報を掲載しておりますのでご確認下さい。

https://www.menicon.co.jp/company/ir/yutai.html

（２）株主優待の内容

１. 選択式株主優待（「メルスプラン会員優待」「kagural」導入、「LBフローラ」終了）

A~Lの商品より1点をご選択いただきます。

※各商品の詳細は下記をご参照ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5623/table/416_1_7bb08abfc666a5067a0f7d77bc30c4ef.jpg?v=202602140251 ]

A：メルスプラン会員優待 最大10,000円分JCBギフトカード進呈（新設）

メルスプランを下記の対象期間ご継続いただいた株主様を対象に、継続月数に応じて最大10,000円分のJCBギフトカードを進呈いたします。

お申込条件：選択式株主優待の申込時点で株主様ご本人がメルスプラン会員であること

対象期間：2026年6月から2027年3月までの10ヵ月

付与内容：各月の21日時点でメルスプラン会員であった月数×1,000円分のJCBギフトカードをまとめて進呈（最大10,000円）

進呈時期：対象期間終了後に進呈（2027年4月頃を予定）

＜付与内容詳細＞

新規入会の場合：前月21日～当月20日までに入会手続き→当月からカウント開始

退会の場合：前月21日～当月20日までに退会手続き→当月までカウント

（例）

・2026年6月20日以前にメルスプランに入会申込をし、2027年2月21日まで継続している場合

→10,000円分のJCBギフトカードを進呈（2026年6月～2027年3月の10ヵ月×1,000円）

・2026年６月21日～7月20日にメルスプランに入会申込をし、2027年2月21日まで継続している場合

→9,000円分のJCBギフトカードを進呈（2026年7月～2027年3月の9ヵ月×1,000円）

※メルスプランのサービス内容やご入会方法等については、以下の当社ウェブサイトをご確認ください。

https://www.menicon.co.jp/mels/

B：メニコン優待券 10,000円分（1,000円×10枚）

「Menicon Miru」、「Miru+」、「エースコンタクト」、「富士コンタクト」、「シティコンタクト」、「ハマノコンタクト」の各店（https://www.menicon-shop.jp/areamap/）でご利用可能な優待券10,000円分を進呈いたします。

ご利用条件：原則として、お一人様につき、最大10枚（配布枚数）までのご使用とさせていただきます。

※本優待券は、株主様に当社事業や取り扱い商品をご理解いただくことを目的としており、その目的の範疇を超えたご利用や営利目的でのご利用、転売を目的とした商品購入と当社が判断する場合には、ご利用をお断りすることがあります。

ご利用方法：店頭でのお買い物（定額制メルスプランご入会時の店頭でのお支払いを含む）

※定額制プランの3ヵ月目以降の月額費用や1DAYプラス、コンタクトレンズ紛失時の追加費用等、自動引き落とし及びクレジットカードでのお支払いにはご利用いただけません。

「Miru」店頭でご購入いただける商品（例）

・コンタクトレンズ、コンタクトレンズ用ケア用品、コンタクトレンズ装着薬

・その他当社商品：アロマオイル「kagural」等

・その他：ハズキルーペ、リーディンググラス、アイケア用品等

https://www.menicon-shop.jp/lineup/

※取り扱い商品は店舗によって異なります。詳しくはご利用店舗にお問い合わせください。なお、コンタクトレンズの購入には眼科の指示書が必要です。

C：ハードコンタクトレンズ用「Ｏ２ケアアミノソラ」120mL×12本

手肌にやさしい成分を配合しながら、１本で汚れをしっかり洗浄。抗菌成分も入ったケア用品です。

D：ソフトコンタクトレンズ用「エピカ アクアモア」310mL×12本

しっかり消毒、洗浄しながら、うるおい成分も配合した1本タイプのケア用品です。

E：アロマオイル「kagural」5種類×5mL+「エッグアロマストーン」1個（新設）

厳選した植物から採れる新鮮な100％天然精油を使用し、メニコン独自のオリジナルブレンドで仕上げたアロマオイル「kagural」5種類（各5mL）と、オイルを垂らして香りを楽しめる「エッグアロマストーン」のセットです。日常のさまざまなシーンにおいて、気分転換やリラックスしたいとき等に、手軽に香りをお楽しみいただけます。

kagural（カグラル）｜ココロ。カラダ。ととのうアロマ。(https://www.kagural.menicon.co.jp/)

F：「ペロワン」3本（動物用サプリメント）

愛犬・愛猫用のサプリメントです。グロビゲンPG、乳酸菌（KT-11）、ラクトフェリンでお口の健康維持や、それによる口臭の抑制が期待できます。

ペロワン - Meni-one Co., Ltd. 飼い主様向けサイト(https://petcare.meni-one.com/product/b401/)

G：「胡麻ドレッシング」390mL×1本＋「目留寿家のお茶」100g×2缶

「胡麻ドレッシング」：胡麻の風味を最大限に生かすため胡麻と相性の良い「しょうゆ味」「甘味」「酸味」をバランス良く仕上げました。野菜サラダだけでなくビーフ・ポーク・チキン等どの肉類にも、また魚・豆腐にも非常によく合います。

「目留寿家のお茶」：日本三大銘茶の川根茶です。当社の酵素を使用した農業用資材「酵素の効果」で茶園の剪定枝の分解を早め、環境にやさしいお茶の栽培が実現しました。

目留寿家のお茶｜環境｜サステナビリティ・CSR｜企業・IR｜コンタクトレンズのメニコン(https://www.menicon.co.jp/company/eco/tea/)

H：新潟県「トキ保護募金」10,000円分

当社の酵素を使用した農業用資材「アグリ革命」がトキの野生復帰・定着を目指した環境づくりに貢献できることから、「アグリ革命」の売上の一部と合わせて寄付を実施します。寄付金はトキの野生復帰、保護増殖等に役立てていただきます。

トキ保護募金(https://tokibokin.jp/)

I：エンジン01「動物愛護委員会」10,000円分

エンジン01文化戦略会議における、動物愛護委員会の活動を支援いたします。イヌ・ネコの動物愛護団体・自治体等への援助活動やコラボレーション等の活動に役立てていただきます。

動物愛護委員会(https://www.enjin01.org/committee/animal/)

J：「公益社団法人スター・クラシックス協会」10,000円分

クラシック音楽を主とする若手演奏家の育成と活動支援において、地域社会との連携と共同を図ることによって文化芸術振興の一助を担い、真に豊かな社会づくりへの貢献を目的とした法人です。

STAR CLASSICS 公益社団法人スター・クラシックス協会 (star-cla.jp)(https://star-cla.jp/)

K：「公益財団法人メニコン芸術文化記念財団」10,000円分

音楽、演劇、舞踊その他の芸術及び芸能の振興並びに地域の芸術文化・教育の発展に寄与することを目的とし、2つのホールを活用した主催公演事業や貸館事業等、芸術・文化の振興に貢献する活動を行っています。

公益財団法人メニコン芸術文化記念財団 (meniconart.or.jp)(https://meniconart.or.jp/#foundation)

L：「トキ保護募金」「動物愛護委員会」「公益社団法人スター・クラシックス協会」「公益財団法人メニコン芸術文化記念財団」各2,500円分

新潟県「トキ保護募金」、エンジン01「動物愛護委員会」、「公益社団法人スター・クラシックス協会」、「公益財団法人メニコン芸術文化記念財団」に2,500円ずつ寄付を行います。

※2025年度寄付については下記のURLからご確認いただけます。

https://www.menicon.co.jp/company/news/vol1194.html

https://www.menicon.co.jp/company/news/vol1216.html

※寄付H～Lにつきましては、株式会社メニコンを通した寄付となるため、個人が支出する寄付金の所得控除、税額控除の対象にはなりません。

１. メルスプラン新規ご入会特典

メルスプラン新規ご入会後に特典をお受けいただける、メルスプラン入会優待はがきをお送りいたします。

メルスプランご入会特典として、以下2パターンから1点ご選択いただきます。

I. 株主様ご入会：10,000円分JCBギフトカード進呈

II. 株主様のご紹介でご入会

・株主様：5,000円分 JCBギフトカード進呈

・ご入会者様：5,000円分 JCBギフトカード進呈

２. 株主様向け当社工場見学会（抽選により実施）

当社の事業活動への理解を深めていただく機会として、当社工場見学会を実施いたします。

１.～３.の各株主優待におけるお申込方法等の詳細につきましては、2026年6月上旬頃に対象となる株主様へご案内いたします。