フルハシタイヤ販売株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、フルハシタイヤ販売株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
ジュニアチームユニフォーム（パンツスペース）への広告掲出
■契約期間
2026年3月1日～2027年2月28日
フルハシタイヤ販売株式会社 代表取締役 古橋 典久 様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、水戸ホーリーホック様とパートナーシップを結ばせていただき、大変光栄に思います。
私たちフルハシタイヤ販売は、茨城で商用車・乗用車のタイヤ・足回りを支え、地域の物流と暮らしの「当たり前」を守る仕事をしてきました。ホーリーホックの皆さまが、地域に夢や誇り、挑戦する力を届けている姿に共感し、今回のご縁をいただきました。
社員一同、クラブの挑戦を心から応援するとともに、地域の皆さまと一緒に茨城をさらに元気にしていければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
フルハシタイヤ販売株式会社
■所在地
茨城県下妻市下妻戊112
■代表者
代表取締役 古橋 典久
■事業内容
・タイヤ各種販売（一般乗用車・建設車両・産業車両・二輪車両・農耕用タイヤ・輸入タイヤ）
・リトレッドタイヤ各種販売
・アルミ、スチールホイール各種販売
・足回り関連用品、カー用品類販売
・タイヤ修理交換業務
・自動車タイヤの保管および管理業務
■URL
https://furuhashi-tire.jp/