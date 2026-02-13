憧れの別荘が「金の卵を産む」──空き家×民泊で年商1億円超を実現した実践ノウハウを初公開

■空き家・別荘が資産に変わる時代へ

空き家や使われていない別荘が、安定した収益を生む資産に変わる──。

別荘民泊プロデューサー・羽田 徹（はだ・とおる）が、自身の失敗と成功をもとに「田舎でも失敗しない民泊」の仕組みを初めて体系化。初年度売上250万円からスタートし、コロナ禍を経て年商1億円超に至るまでのリアルな数字と実例を、余すことなく公開する。

本書のポイント

・なぜ「田舎の民泊」は失敗しにくいのかを構造的に解説

・物件価格100万円台・取得価格ゼロ（相続）から始めた実例を多数掲載

・民泊新法・旅館業・消防対応まで自分でできる実務手順を網羅

・「買わない」「借りる」「相続物件を使う」3つの現実的戦略

・副業から本業、そして地方創生へとつながる再現性

著者コメント

「民泊は、都会で消耗するビジネスではありません。誰も見向きもしなかった田舎の家が、人を呼び、地域を元気にし、結果としてオーナーの人生まで変えてくれる。その現実を、きれいごと抜きで書きました」

著者プロフィール

羽田 徹（はだ・とおる）

20代にラジオＤＪとして活動し、31歳でクビになったのを機に投資用不動産の営業として不動産投資の知識と経験を積む。その後眼鏡会社の取締役営業本部長、コンサル会社での講師業を経て、2017年に講師業で独立。講師業の傍ら2018年1月より山梨県の田舎で別荘を購入し、現在は自社物件15軒、管理物件40軒の計55軒の別荘民泊を運営。コロナ禍で1軒も撤退せずに、2024年は1億円超の売上を達成。田舎だからこそ失敗をしない“別荘民泊”を提唱する別荘民泊の第一人者。別荘民泊プロデューサー(R)として別荘民泊アカデミーも主催し生徒数は累計200名を超えている。

Xアカウント：@hada0505(https://x.com/hada0505)

【書誌情報】

書名：失敗しない 別荘民泊のはじめ方

著者：羽田 徹（はだ・とおる）

発売日：2026年2月22日

定価：1,760円（税込）

出版社：扶桑社

