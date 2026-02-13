食塩不使用「休塩おやつ」シリーズの2ブランドが新パッケージで登場！『miino そら豆プレーン』　『Jagabee プレーン』　2026年2月23日（月）より全国で順次発売

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO: 江原 信)は、「食塩不使用」と「素材のおいしさ」を追求した「休塩おやつ」シリーズを、新パッケージで展開します。『miinoそら豆プレーン』は2026年2月23日（月）より、全国のコンビニエンスストアで期間限定発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では同年3月16日(月)から数量限定で発売します。『Jagabee プレーン』は2026年3月16日(月)週より全国でリニューアル発売します。※『Jagabee プレーン』は通年販売。『miino そら豆プレーン』は2026年4月下旬終売予定。

【企画経緯】

日本人の食塩摂取量はWHOが定める目標値と比べても多く※1、カルビーの調査では、食品全般に関して塩分を気にする人は推計4,522万人（20～79歳の約2人に1人）という結果が出ました※2。また、カルビーお客様相談室にも、食塩不使用の商品についてご要望が多く寄せられています。

「休塩おやつ」シリーズは、食塩不使用で素材のおいしさを楽しめるスナックとして、2025年2月より新シリーズとして販売を開始しました。発売以降、『Jagabee プレーン』『miino そら豆 プレーン』の2品ともに、お客様からも多くの反響がありました。「持病の関係で塩分をできるだけ摂りたくない」「塩分や食物繊維、食べ物に気をつけているので最高です」といった健康意識に関する声のほか、「プレーンタイプは自然の甘味、うま味がより感じられ、おいしい」「自分の好きな味付けにアレンジできる」といった、味わいや楽しみ方に対する評価もいただいています（いずれも一部抜粋）。

今回は、ご支持いただいている中身はそのままに、いずれもパッケージデザインをリニューアル。食塩不使用である点をより分かりやすく伝えるとともに、「休塩おやつ」シリーズとしての統一感を高め、売場で選びやすいデザインに刷新しました。食塩の摂取を控えたい方や、素材の味を楽しみたい方に、特に楽しんでいただきたい商品です。

※1 出典：厚生労働省HP「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブについて」より

※2 出典：カルビー調べ（マクロミル）2024年5月 WEB定量「無塩商品受容性調査」

【商品特長】

●『miinoそら豆 プレーン』は、食塩不使用を分かりやすく伝える新アイコンをシンプルなデザインで大きく配置しています。裏面には 「ロカボプラス」マークも掲載しました。そら豆そのままの味わいをお楽しみいただけます。

●『Jagabee プレーン』は、食塩不使用を分かりやすく、そして商品特徴を売り場で認識しやすい縦長の新アイコンを採用しました。食塩不使用で“じゃがいも素のまま”の味わいであることが一目でわかるデザインです。

【商品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1784_1_d6d38180f3b6c2b6381b6546333dc895.jpg?v=202602140251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1784_2_2d11d5de74813dee96e1c900d81b8c23.jpg?v=202602140251 ]