【ドラマを見る男女に調査】2025年に放送された中で好きな医療系ドラマランキング！

■2025年の一番はこれ！好きな医療系ドラマを大調査！

医療ドラマは長年にわたって高い人気を誇るジャンルです。

緊迫した手術シーンや患者との心温まる交流、医療現場での葛藤など、見どころが満載です。

2025年も、各局で多彩な医療系ドラマが放送されました。119番通報を受ける通信指令センターを舞台にした作品や、研修医の奮闘を描いたもの、推理要素を取り入れた異色作など、バリエーションも豊かです。

そこで今回は株式会社アルファユニと共同で、事前調査で「普段ドラマを見る」と回答した全国の男女500名を対象に「2025年に放送された好きな医療系ドラマ」についてのアンケートをおこないました。

「2025年に放送された好きな医療系ドラマに関するアンケート」調査概要

調査期間：2025年1月9日 ～ 2025年1月19日

調査機関：株式会社NEXER（自社調査）

集計対象：事前調査で「普段ドラマを見る」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル 調査方法：インターネット調査

質問1：2025年に放送された医療系ドラマの中で、あなたがもっとも好きなドラマを1つだけ教えてください。

質問2：そのドラマを選んだ理由を教えてください。

2025年に放送された中で好きな医療系ドラマランキング！

◆第1位 119エマージェンシーコール 136票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・消防系ドラマだと火を消しに行く消防員の話が多いけど別視点でコール側の話であまりみないお話でよかった。（20代・女性）

・通信指令センターという珍しい題材で着眼点なども非常に面白く泣ける話もありとても面白かったです。（40代・男性）

・緊急通報ダイアルのコールセンターってのがあまり見かけない設定で面白かった。（40代・女性）

・ほとんど知らない世界（仕事）のことで興味深かったし、話もおもしろかった。（50代・女性）

・これまでとは違って、いわゆる裏方の視点から消防、救急を取り上げたドラマであり、人間性を感じられる。（70代・男性）

第1位に選ばれたのは「119エマージェンシーコール」でした。

普段目にすることのない通信指令センターという現場を描いた斬新な視点が挙げられます。「今まで知らなかった世界を見られた」「声だけで命をつなぐ緊迫感が良かった」という感想が多く寄せられ、幅広い世代から支持を集めました。

◆同率第2位 まどか26歳、研修医やってます！ 60票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・シリアスさとユーモア、リアルな雰囲気がバランス良かった。（30代・女性）

・癒される感じもあり、丁寧な医療ドラマ演出もありで、見ごたえがあったから。（40代・女性）

・研修医が不慣れながらも一生懸命覚えようとしている姿がとても良かった。（50代・女性）

・「なんとかなるっしょ」という口癖が印象的だから。（60代・男性）

・ほのぼの、でもストーリーは面白く楽しめる（70代・男性）

同率第2位にランクインしたのは、新人研修医の成長を描いた「まどか26歳、研修医やってます！」。

「癒される」「ほっこりする」という感想が多く、重くなりがちな医療ドラマの中で親しみやすい作風が好評でした。研修医の等身大の姿に「応援したくなる」と感じる視聴者も多かったようです。

◆同率第2位 天久鷹央の推理カルテ 60票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・医療ドラマでありながら、ミステリーとしての完成度も高いと感じるから。（30代・男性）

・医療がテーマだけどそれ以外の要素も加わっていて視点が目新しく良いと思いました。（40代・男性）

・主人公のキャラクターがおもしろかった。（50代・女性）

・推理が突拍子もなくておもしろい。（60代・男性）

・普通の医療ドラマではないところが面白かった。（70代・男性）

同じく第2位に選ばれたのは、医療と推理を組み合わせた異色作「天久鷹央の推理カルテ」。

「医療×推理」という新しい切り口が高く評価されています。原作ファンからの支持も厚く「原作が好きだから」といった理由で選ばれた視聴者も多く見受けられました。

◆第4位 Dr.アシュラ 59票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・医療ドラマで主人公がかっこよかった。豪華俳優陣が出ていたし、名前が神仏の名前を用いていて面白かった。（40代・女性）

・主役の迫真の演技に心を打たれたから。（50代・男性）

・今までにないタイプだと思うからです。（60代・女性）

・患者を救うためなら手段を選ばない痛快さが良かった。（70代・男性）

第4位は、患者を救うためには手段を選ばない女性医師を描いた「Dr.アシュラ」。

「かっこいい」「痛快」といった声が多く、従来の医療ドラマとは一味違うダークヒーロー的な主人公の魅力が支持を集めました。

◆第5位 19番目のカルテ 56票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・違った視点からの医療ドラマだった。（40代・女性）

・症状でどこの科を受診したらわからない時にあったらいいと思ったから。（50代・女性）

・原因不明の病気を推理していくのが面白かった。（50代・女性）

・総合診療医の話だから。（60代・男性）

・ストリーのテンポが速くてイライラすることなく熱中して見れた。（70代・男性）

第5位には、総合診療医を題材にした「19番目のカルテ」がランクイン。

「こういう病院が近くにあったらいいな」といった現実的な感想が多く寄せられました。総合診療医という職業を広く知ってもらうきっかけとなった作品として、視聴者の関心を集めています。

◆第6位～第9位

ここからは第6位～第9位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 放課後カルテ 40票

・小学生たちの演技が上手で、松下洸平さんの不器用な感じの医者役もハマっていて、癒されたから。（40代・女性）

・校医という設定が珍しかった。（40代・女性）

・松下洸平さん演じる小児科医師と学校の子供とのふれあいがとても良かった。（50代・女性）

第7位 晴れたらいいね 39票

・タイムスリップするところが医療ドラマでは珍しくて面白かった。（50代・女性）

・過酷な状況下で「希望」や「生きる力」を見出していく姿に感動するからです。（70代・男性）

第8位 DOCTOR PRICE 27票

・主演やストーリーの内容が自分の好みだったから。（40代・男性）

・今までにはないテーマのドラマ。（60代・女性）

・医療の悪をさばくサスペンス性が良かった。（70代・男性）

第9位 となりのナースエイドSP 2025 23票

・医療現場の縁の下の力持ちであるナースエイドの仕事ぶりを見ていて癒される気持ちになれたから。（30代・男性）

・配役も良かったし毎回素敵なストーリーだから。（40代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

第1位は、通信指令センターを舞台にした「119エマージェンシーコール」。119番通報を受けるオペレーターたちの奮闘を描き、これまでの医療や消防ドラマとは異なる「裏方の視点」が高く評価されました。

声だけで命をつなぐ緊迫感や、普段知ることのない仕事の世界を描いた点が、多くの世代から支持を集めています。

医療ドラマには欠かせない白衣やスクラブですが、実はこれらの衣装に刺繍が施されることが多いのをご存知ですか？医療系ドラマを見る際には、登場人物が着る白衣やスクラブにも注目してみると、また違った楽しみ方ができるかもしれませんね。



