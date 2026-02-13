心ほどける…”薫り”を楽しむお線香『薫香』シリーズから、白檀ムスクと白檀金木犀が新登場！

カメヤマ株式会社

ローソク・線香メーカーのカメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長 谷川花子）は、”薫り”を楽しむお線香『薫香』シリーズから新たな香り「白檀ムスク」「白檀金木犀」を発売しました。また、小さな香炉でも灰こぼれの心配がなく、お香としても使いやすいミニ寸シリーズも同時に発売。薫香シリーズの中でも人気の香り「白檀さくら」の香りのミニ寸も登場です。

花げしき薫香 白檀ムスク

中国を経て、奈良～平安期の日本に伝わったムスクは、平安貴族に愛された六種の薫物（むくさのたきもの）の原料として＜薫衣香＞にも用いられました。

『白檀ムスク』は、白檀の穏やかなウッディ調にムスクのなめらかでオリエンタルな甘さを重ね、上品な落ちつきのなかに、官能的な余韻を感じる香りに仕上げています。

こちらのの香りは、レギュラー寸とミニ寸の２つの長さをご用意しました。ミニ寸は、スリムで、お線香がスムーズに取り出せるスタイリッシュデザイン。フタを開けると線香差しにもなる”技ありパッケージ”です。

商品名：花げしき 薫香 白檀ムスク

内容量：約100g

燃焼時間：約25分

希望小売価格：770円（税込）

発売日：2026年2月

商品名：花げしき 薫香 ミニ 白檀ムスク

内容量：約50g

燃焼時間：約19分

希望小売価格：550円（税込）

発売日：2026年2月

ミニ寸はフタを開けると便利な線香差しに！

花げしき薫香 白檀金木犀

秋風に香る金木犀に、平安貴族が愛した白檀を重ねた『白檀金木犀』。甘く儚い金木犀に、白檀の深く静かな余韻が溶けあい、華やかでありながらも静けさも感じる優美な香りです。

こちらのの香りは、レギュラー寸とミニ寸の２つの長さをご用意しました。ミニ寸は、スリムで、お線香がスムーズに取り出せるスタイリッシュデザイン。フタを開けると線香差しにもなる”技ありパッケージ”です。

商品名：花げしき 薫香 白檀金木犀

内容量：約100g

燃焼時間：約25分

希望小売価格：770円（税込）

発売日：2026年2月

商品名：花げしき 薫香 ミニ 白檀金木犀

内容量：約50g

燃焼時間：約19分

希望小売価格：550円（税込）

発売日：2026年2月

花げしき薫香 白檀さくら

源氏物語にも登場する平安貴族が楽しんだ「薫衣香（くのえこう）」の世界をイメージした

奥ゆかしくも雅な香りのお線香。

花げしき薫香「白檀さくら」は、古式ゆかしき白檀に、桜の葉に含まれる芳香成分と天然香料を調合した雅な香りに仕上げました。

この度、「白檀さくら」の香りからミニ寸サイズを新発売。スリムで、お線香がスムーズに取り出せるスタイリッシュデザイン。フタを開けると線香差しにもなる”技ありパッケージ”です。

商品名：花げしき 薫香 白檀さくら

内容量：約100g

燃焼時間：約25分

希望小売価格：770円（税込）

商品名：花げしき 薫香 ミニ 白檀さくら

内容量：約50g

燃焼時間：約19分

希望小売価格：550円（税込）

発売日：2026年2月

薫香シリーズとは

薫香シリーズラインナップ

『薫香』シリーズのコンセプトは＜薫りを楽しむ＞です。

源氏物語にも登場する、平安貴族が楽しんだ”薫衣香（くのえこう）”の世界をイメージし、白檀・沈香など香木をベースにブレンドした”薫り”を楽しむお線香シリーズ。

優雅で贅沢な手を合わせる時間をイメージさせるのは、平安時代の香りを楽しんでいる貴族たちの姿が浮かんでくるような＜雅なデザイン＞と＜複合的で奥行きのある香り＞ゆえ。今トレンドの、香木をベースにした香りを存分にお楽しみください。

