【関西外国語大学】観光×メディアの最前線へ　HIS台北支店と連携した春期「企業型」海外就業体験を実施

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、2025年度春期休暇期間中、株式会社エイチ・アイ・エス（HIS）と連携し、台北支店において「企業型」海外就業体験プログラムを実施します。本プログラムは、台湾の観光現場で実践的な課題に取り組み、市場のニーズを形にする『創造力』や、デジタルメディア等を活用した『発信力』を磨くことで、旅行会社視点での国際感覚の養成を目的としています。

▲「企業型」海外就業体験の舞台となる台北市内

プログラムには学生12名が参加し、3月8日～14日の7日間、「ツアー企画」または「観光地動画作成」をテーマに、観光地の取材や企画立案、情報発信までを一貫して体験します。ツアー企画では、観光地の知識や行程作成の基礎を学び、実際にツアーを設計。動画作成では、HISのメディアチームによる指導のもと、撮影・編集の基礎を学び、観光地の魅力を映像で発信します。

▲学生が成果を発表するHIS台北支店の会議室

また、現地大学生と協働するB&S（Brother & Sister）プログラムにも参加。中国語や英語を用いた交流を通じ、現地目線での観光地取材や発表に挑戦します。教室では得がたい「ビジネスとしての観光」を体感できる点が、本プログラムの大きな特長です。

なお、参加学生の一部には大学から10万円の奨学金を支給し、経済的な負担を軽減しながら海外での挑戦を後押しします。

本学では、こうした海外での就業体験や、異文化環境で協働するプログラムを通じ、語学力に加え、実社会で通用する実践力をもった世界で活躍できる人材の育成に取り組んでまいります。