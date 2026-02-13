～忘れない、つなげる。能登の記憶と復興へのエール～「はたらく乗り物大集合！in HEIWAJIMA 2026」を2026年３月８日（日）に開催いたします。

京急開発株式会社

京急開発株式会社（本社：大田区平和島、取締役社長：渡辺静義、以下京急開発）は、2026年３月８日（日）、自社が所有する複合商業施設「BIGFUN平和島」および「ボートレース平和島」において、「はたらく乗り物大集合！in HEIWAJIMA 2026」を開催いたします。

本年度は、能登半島地震の記憶を決して風化させることなく、被災地への想いを未来へとつなぎ、復興を応援し続けること、そして防災意識の向上を目的として実施します。

イベントでは、被災地・石川県輪島市で活動を続ける輪島太鼓団体「虎之介」による演奏を披露します。力強く響く太鼓の音を通じて、能登の復興エールを来場者一人ひとりの心に届けます。また、地元大田区の都立美原高等学校和太鼓部も出演し、世代や地域を越えて想いを共有することで、被災地と地域をつなぐ交流の場を創出します。

さらに、災害時に人々の命と暮らしを守る警察・消防・自衛隊の協力のもと、車両展示や活動紹介を実施します。

また、テレビ東京「トミプラワールド のりのりタイムズ」からは、番組進行役の「わっかーな」こと佐藤和奏さんが一日警察署長として参加し、防災や交通安全の大切さをわかりやすく発信します。あわせてトミカから生まれたロボットヒーロー「特装合体ロボ ジョブレイバー」の中から「ポリスブレイバー」も登場し、子どもたちが楽しみながら“はたらく乗り物”の役割を学べる内容としています。

復興支援の取り組みとして、会場では能登物産展や関連商品の物販を実施し、売上の一部を日本財団を通じて被災地支援へ寄付します。楽しむこと、参加することそのものが、継続的な支援につながるイベントです。

そのほか、イベントで使用する電力の一部をトヨタモビリティ東京(株)の協力のもとＥＶ車両を実際の災害時同様に使用するほか、各団体によるキャラクターショーや音楽隊のステージイベント、防災ビンゴなど、家族で参加しながら防災について学べる企画を多数予定しています。体験を通じて、災害を「過去の出来事」ではなく、「これからに備える学び」として捉える機会を提供します。

京急開発は、今後も「つながるを、開発する。」という想いのもと、地域とともに歩む企業として、にぎわいの創出に加え、災害時にも支え合える地域社会の形成を重要な使命と考えています。本イベントを通じて、能登の記憶を忘れず、その想いを次の世代へとつなげ、復興へのエールを発信するとともに、子どもたちの防災意識の醸成と地域のつながりの強化に貢献してまいります。

■開催概要

イベント名：～忘れない、つなげる。能登の記憶と復興のエール～「はたらく乗り物大集合！in HEIWAJIMA 2026」

開催日時：2026年３月８日（日）10：00～16：30（荒天中止） ※本年は１日開催となります。

入 場：無料

主 催：京急開発株式会社・BIGFUN平和島・ボートレース平和島

協 力：大森警察署・東京消防庁第二消防方面本部・大森消防署・自衛隊大田出張所・日本財団・日本財団ボランティアセンター・首都高パトロール(株)・トヨタモビリティ東京(株)・大田区商店街連合会・京浜電鉄(株)・京浜急行バス(株)・(株)京急ストア・労災病院・ボートレース平和島運営協議会・防災安全協会

後 援：大田区

内 容：はたらく乗り物展示、乗車体験、消防演習、降下訓練（消防）、イベントステージ（和太鼓演奏・音楽隊演奏・キャラクターショー）、騎馬隊乗車体験、炊き出し体験、子ども用制服着用、ワークショップ、物産展、キッチンカー、ガラポン抽選会等

■はたらく乗り物展示・乗車体験等

【大森警察署】

スポーツタイプパトカー・白バイ・サイドカー付白バイ・パトロールバイク（首都高パトロール）・警視庁騎馬隊乗馬体験・子ども用制服着用（警察官）・交通安全体験・交通安全標識ビンゴ・ヘルメット展示＆販売

※乗馬体験は、身長制限・年齢制限がございます。

スポーツタイプパトカーサイドカー付白バイ警視庁騎馬隊

【大森消防署】

はしご車体験乗車（人数・年齢制限・身長制限あり）・トライク・消防団可搬ポンプ積載車

※はしご車体験乗車は3歳以上、小学生以下が対象となります。

【第二消防方面本部】

特殊救急車（スーパーアンビュランス）・無人走行放水車（エアコア）・救助車・ハイパーレスキュー隊による降下訓練展示

はしご車スーパーアンビュラスエアコア

【自衛隊大田出張所】

高機動車・軽装甲機動車・野外炊具２号・災害パネル展示・VR体験・子ども用制服着用（自衛隊員制服）

高機動車軽装甲機動車野外炊具２号

【日本財団】・【日本財団ボランティアセンター】

福祉車両・ミニショベル（ボールすくい）・災害、復興パネル展示

【トヨタモビリティ東京(株)】

bZ4Ｘ（電気自動車）展示※イベント用電源として一部利用・C+walks（歩行サポートモビリティ）

「日本財団」福祉車両「日本ボランティアセンター」ミニショベル「トヨタモビリティ」bZ4X「トヨタモビリティ」C+Walks

【防災安全協会】

起震車・防災ビンゴ・オリジナルホイッスルワークショップ

【東京労災病院】

AED体験・小児科医の健康相談・白衣試着体験

【京浜急行電鉄(株)】

みうらの森林（もり）コースターづくりワークショップ・京急電車顔出しパネル＆子ども用制服着用（電車運転士制服・制帽）

【京浜急行バス(株)・(株)京急ストア】

グッズ販売

■マスコットキャラクター大集合

〇京急電鉄マスコットキャラクター「けいきゅん」

〇ジョブレイバー「ポリスブレイバー」

〇大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」

〇京浜急行バスマスコットキャラクター「けいまるくん」

〇東京消防庁マスコット「キュータ」

〇自衛隊東京地方協力本部マスコットキャラクター「さくらちゃん」

〇警視庁シンボルマスコット「ピーポくん」

〇ボートレース平和島マスコットキャラクター「ピースター」

■イベント・体験スケジュール

【降下訓練＆消防演習】

〇「大森消防署・第二消防方面本部ハイパーレスキュー隊」消防演習&降下訓練

10：00～10：30

【炊き出し】

〇「京急ロイヤルフーズ(株)」炊き出し（豚汁）提供

11：30～/14：00～ ※各300食（予定）

【体 験】

〇「大森消防署」はしご車体験乗車【抽選制】

10：30～12:00/13：30～15:30

〇「警視庁」騎馬隊体験乗馬【先着制】

12：00～13：00

〇「日本財団ボランティアセンター」ミニショベル(ボールすくい)【先着制】

10：00～16：30

〇「防災安全協会」起震車

10：00～16：30

〇「トヨタモビリティ東京」C+walks試乗

10：00～16：30

※抽選の受付：午前の部は９：３０～/午後の部は１２：３０～抽選いたします。

■ステージイベント（場所：トンデミ平和島前広場）

〇10：30～ 東京消防庁音楽隊演奏会

〇11：00～ 輪島和太鼓「虎之介」演奏

〇11：15～ 東京都立「美原高校」和太鼓部演奏

〇13：00～ 警視庁交通安全教室＆一日警察署長トークショー＆警視庁音楽隊演奏会

〇14：30～ 防災ビンゴ大会

〇15：30～ キャラクター大集合

※雨天時は演奏内容や出演内容に変更が生じる可能性があります。

警視庁音楽隊東京消防庁音楽隊輪島太鼓「虎之介」

■ワークショップ（場所：ボートレース平和島スタンド内１階）

〇「京急電鉄(株)」

みうらの森林（もり）コースターづくり 【参加無料】

〇「防災安全協会」

防災ホイッスルづくり 【参加無料】

■能登物産展＆能登復興支援物販（場所：BIGFUN平和島B館１階イベントスペース）

能登物産展および能登復興支援物販の販売会

※売上げの一部を日本財団を通じて被災地支援へ寄付を予定しています。

■その他

〇ボートレースVR体験

〇大田区商店街連合会誘致によるキッチンカーの出店

〇「発見！ふくしま」のふくしまレストランキッチンカーの出店

※アルコール販売につきましては、20歳未満はお断りいたします。

※出店店舗は予告なく変更になる場合がございます。

【備考】

※乗車体験が可能な乗り物は限られます。

※乗車・乗馬体験は、身長制限・年齢制限がございます。

※はしご車体験乗車は混雑が予測されますので、抽選制となります。

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

★イベント情報はこちらから(https://www.big-fun.jp/information/detail/?id=355&preview=0ff0e2e7c32805292e38e4ecfc24873c)

★3月８日（日）に、「天然温泉平和島岩盤浴付招待券」や「トンデミ平和島無料招待券」などの賞品が当たる『ガラポン抽選会場』が登場！BIGFUN平和島店舗を3,000円（税込）ご利用毎にガラポン抽選会に１回ご参加できます。※有効レシート3月7日(土)、8日(日)（レシート合算可）

また、BIGFUN平和島公式LINE登録で抽選会の参加クーポンを事前に配信いたします。（当日参加も可）

BIGFUN平和島

京急開発の所有不動産である複合商業施設。

当社直営施設である「天然温泉平和島」「平和島スターボウル」をはじめ、次世代型室内アスレチック「トンデミ」やシネマコンプレックス、ディスカウントストア、バラエティ豊かなレストランなど「遊ぶ」「買う」「食べる」が揃っています。

〇BIGFUN平和島オフィシャルサイト

https://www.big-fun.jp/

BOATRACE平和島

6艇のボートが水上で繰り広げるレースは迫力満点！京急開発はBOAT RACE平和島の施設を所有し、レース施工者に賃貸しています。当社では、安全・安心な環境でお客様が快適にレース観戦を楽しめるよう施設の維持管理に努め、様々なニーズに対応できる魅力的なボートレース場創りに取り組んでいます。

〇BOAT RACE平和島オフィシャルサイト

https://www.heiwajima.gr.jp/