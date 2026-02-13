アジア太平洋地域のNPO向け「AI学習コミュニティ」、待望の日本語版がスタート！

特定非営利活動法人 日本NPOセンター

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター（所在地：東京都千代田区、代表：大島誠）は、オーストラリアの非営利セクターのDX（デジタルトランスフォーメーション）を牽引する非営利の社会的企業Infoxchange（CEO: David Spriggs）と提携し、同団体が運営する「アジア太平洋のNPO向け AI学習コミュニティ」の日本語版サイトを、日本における公式パートナーとして正式にローンチいたしました。

日本NPOセンターでは、2025年11月より非営利法人向けのIT支援サービス「デジタルチャネル for Nonprofits」を展開しています。本プロジェクトは、同サービスが掲げる「デジタル基盤強化」の一環として位置づけられ、日本国内のNPOスタッフやボランティアの皆さまが、最新のAIスキルを安全かつ実践的に、完全無料で習得できる場を提供します。

■ プロジェクトの背景と目的：非営利組織のキャパシティ・ビルディングを目指して

本プロジェクトは、アジア太平洋地域（APAC）の非営利組織のキャパシティ・ビルディング（能力構築）を目的としたプログラムです。英語、インドネシア語、韓国語、繁体字中国語、そして日本語の多言語で展開され、AI学習診断ツール、オンライン学習コース、ウェビナー、コミュニティフォーラムを提供します。先行して実施されている海外のプログラムではすでに目覚ましい成功を収めており、1,400以上の非営利組織がコミュニティに参加しています。また、Infoxchangeが提供する「デジタルトランスフォーメーション・ウェビナー」や自主学習型コンテンツを活用した団体からは、デジタルスキルが平均35%向上したという報告が寄せられています。

■ 本コミュニティで提供される4つの学習機会（すべて無料）

■ 無料登録はこちらから

- AI学習タイプの診断：簡単なクイズで「AI学習タイプ」を診断。一人ひとりの現在のAIの知識量やニーズに合わせた、最適な学習ステップを提案します。- 自分のペースで学べる教材：日本語訳されたNPO向けのAI関連記事や自習コンテンツが充実。プロンプト（指示）作成術や「NPOのためのAI用語集」、倫理的・安全な活用法まで、現場ですぐに役立つ実践的な知識を体系的に学ぶことが可能です。- NPOの実務に即した専門家ウェビナー：世界のAIエキスパートが、寄付募集の効率化やプロンプトのコツ、倫理、データセキュリティ、組織導入まで、すべて「NPOの現場視点」で解説します。また、ウェビナーはすべて字幕付き録画で視聴可能なため、日々の活動で忙しいスタッフも好きな時間に学習することができます。- 翻訳付きオンラインフォーラム：同じような課題に直面しているAPAC地域の仲間と知見を共有できます。フォーラムにはリアルタイム翻訳機能が備わっているため、言語の壁を越えて成功事例を分かち合えます。

以下のURLより、今すぐコミュニティへご参加いただけます。

登録URL：https://infoxchange.org/ai(https://infoxchange.org/ai)

※登録URLページが英語表示になる場合は、右上の言語設定から「Japanese」（日本語）を選択していただくと、日本語の登録ページに切り替わります。

■お問い合わせ

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター（担当：土屋、渡辺）

100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル245

TEL： 03-3510-0855

MAIL：digitalchannel@digi-channel-npo.net