【ベビー服選びのリアル】価格重視が約17％で最多、サイズアウトが買い替え理由トップ！8,832人回答【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。

近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。

一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。

アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。

本リリースでは、8,832名に実施したベビー服の購入傾向に関する意識調査結果をお知らせします。

アンケート調査受託の対応範囲

- 回収方法：アイコニット アプリ内アンケート- 回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能- 対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）- 設問：単一選択、複数選択など- 納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）- 活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査結果トピックス

- ベビー服購入先は「西松屋」16％が最多、「アカチャンホンポ」10％が続く結果- 重視ポイントは「価格」15％が最多、「素材・肌ざわり」13％が続く傾向- 買い替えタイミングは「サイズが合わなくなったとき」19％が最多

（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）

アンケート結果

■ 設問1：お子様はいらっしゃいますか？

- いる：44％- いない：56％

■ 設問2：ベビー服は主にどこで購入していますか？（複数選択可）

上位5項目

- 西松屋- アカチャンホンポ- しまむら・バースデイ- その他- ユニクロ・GU

■ 設問3：ベビー服を選ぶときに重視するポイントは何ですか？（複数選択可）

上位5項目

- 価格- 素材・肌ざわり- デザイン（色・柄・シンプルさなど）- 着脱のしやすさ・動きやすさ- 洗濯のしやすさ（乾きやすさ・型崩れしにくさなど）

■ 設問4：ベビー服を買い替えるタイミングはいつですか？（複数選択可）

上位5項目

- サイズが合わなくなったとき- 季節が変わるとき- 安くてかわいい服を見つけたとき- 洗濯による傷み・色あせ・ヨレが目立ってきたとき- お出かけ用など用途に応じて必要になったとき

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

アンケート調査受託のご案内

アイコニット・リサーチでは、アプリ内アンケートでクイックに回答を集めたい企業・団体向けに、アンケート調査の受託を行っています。1日で最大1万人ほどの回答を集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

調査概要

調査概要調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年1月17日

有効回答者数：8,832名

注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入

出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ

QR/バーコードリーダー・アイコニットについて

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジンCamreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。

アイコニット・リサーチについて

アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)