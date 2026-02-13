停電で一番困るのは「冷暖房」―戸建て家庭が感じる災害時のリアルな不安【ECODA調査】

株式会社ECODA

株式会社ECODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平間 一也、https://ecoda-corp.com/(https://ecoda-corp.com/)）は、戸建ての持ち家に住む20～50代の男女を対象に、「家庭での防災対策と電力確保の実態」に関する調査を行いました。

地震や台風、大雨などの自然災害が各地で頻発する中、家庭での防災対策に対する意識は年々高まりを見せています。

非常食や防災グッズの準備といった「目に見える備え」は比較的イメージしやすい一方で、断水や停電といったインフラが止まった場合に、日常生活がどのような影響を受けるのかを具体的に想定できている家庭は、決して多くないのではないでしょうか。

特に電気や水は、照明や空調、情報収集、衛生環境など、生活のあらゆる場面に関わるため、ひとたび途絶えると不便さや不安は一気に高まります。

こうした中で、本当に十分な備えができているのか、設備面の対策は後回しになっていないかを改めて確認することが重要です。

そこで今回、太陽光発電と蓄電池施工を専門に手がける株式会社ECODA（エコダ）は、戸建ての持ち家に住む20～50代の男女を対象に、「家庭での防災対策と電力確保の実態」に関する調査を行いました。

調査概要：「家庭での防災対策と電力確保の実態」に関する調査

【調査期間】2026年1月20日（火）～2026年1月21日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,010人

【調査対象】調査回答時に戸建ての持ち家に住む20～50代の男女と回答したモニター

【調査元】株式会社ECODA（https://ecoda-corp.com/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

約6割が災害時の停電には優先的に対策が必要と回答！災害時の停電で不便なこととは？

はじめに、「災害時を想定して優先して対策が必要だと思う項目」について尋ねたところ、『断水（調理、手洗い、トイレなどの生活用水が不足すること）（63.5％）』と回答した方が最も多く、『停電（インターネットやテレビで情報収集ができない、家族と連絡が取りづらい）（63.1％）』『食料・飲料の不足（42.6％）』と続きました。

『断水』と『停電』がいずれも約6割と高い割合を占めている点から、災害時には電気や水といった生活インフラへの対策が、特に重視されていることがうかがえます。

また、『食料・飲料の不足』も約4割挙がっており、インフラへの不安に加えて、物資そのものが不足することへの懸念も大きいことが分かりました。

では、災害時に停電が発生した際、使用できなくなることで生活に支障が出ると感じるものはどれでしょうか。

「災害時の停電で、何が使えないことに不便を感じると思うか」について尋ねたところ、『冷暖房（59.9％）』が最も多く、『トイレ（56.6％）』『冷蔵庫（46.5％）』と続きました。

『冷暖房』が最も多く挙げられたことから、体調管理や健康維持に直結する空調が使用できないことに懸念があるようです。

特に夏や冬は、空調が使えないことが体調悪化のリスクにつながると考えられます。

また、トイレや冷蔵庫が上位に並んでいる点から、衛生環境や食品管理への不安も大きいことがうかがえます。

では、実際に家庭ではどのような電源供給手段を用意しているのでしょうか。

こちらの記事（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000158456.html）で、防災対策として用意している物について「モバイルバッテリー以外の電源供給手段」と回答した方に、「防災対策としてどのような電源供給手段を用意しているか」について尋ねたところ、『ポータブル蓄電池（ポータブル電源）（47.4％）』が最も多く、『据え置き型蓄電池（43.5％）』『太陽光発電システム（41.7％）』と続きました。

ポータブル蓄電池や据え置き型蓄電池、太陽光発電システムが上位に挙がっており、停電時に備えた電源確保として、さまざまな選択肢が用意されている状況がうかがえます。

太陽光発電システムも、日常利用と非常時利用を兼ねた設備として評価されている可能性があります。

家庭ごとの生活スタイルや設置環境に応じた選択が進んでいる状況がうかがえます。

8割以上が災害時の電気利用に不安があると回答

電源供給手段などの備えをしている方もいますが、災害時の電気利用に対する不安はどの程度あるのでしょうか。

最後に、「現状のままで、災害時の電気利用に不安があるか」について尋ねたところ、『とてもある（31.7％）』『どちらかといえばある（51.2％）』と、8割以上の方が不安を感じていると回答しました。

災害時の停電を想定した際、電気が十分に使えないのではないかという不安を、多くの家庭が抱いている状況であることが分かります。

停電が発生した場合、生活への影響が大きいと考えられていることから、電気の確保に対する懸念が強く残っている様子がうかがえます。

まとめ：断水・停電に備える住宅設備対策の重要性

今回の調査から、災害時を想定した際に、家庭では断水や停電といったインフラへの対策が優先度の高い課題として認識されていることが明らかになりました。

災害時を想定して優先して対策が必要だと思う項目として、「断水」と「停電」はいずれも約6割と高い割合を占めており、「食料・飲料の不足」も4割を超えています。これらの結果から、災害時にはインフラの停止が日常生活に大きく影響すると考えられている様子がうかがえます。

また、停電時に使えないと不便を感じるものとして「冷暖房」が最も多く挙げられたことから、災害時には体調管理や健康維持に直結する設備が使えなくなることへの懸念が大きいことが分かります。

加えて、「トイレ」や「冷蔵庫」も上位に挙がっており、健康や衛生面への影響が意識されている様子がうかがえます。

防災対策として用意している電源供給手段としては、「ポータブル蓄電池」が最も多く、「据え置き型蓄電池」「太陽光発電システム」が続く結果となりました。

この結果から、電源供給手段の中でも、持ち運びが可能なものから住宅設備として設置するタイプまで、複数の選択肢が利用されている状況がうかがえます。

しかしその一方で、現状のままでは災害時の電気利用に不安があると回答した方は8割を超えており、災害時の電気利用については、多くの家庭で不安が残っている状況であることが分かります。

今回の調査では、災害時に優先して対策が必要だと考えられている項目や、停電時に使えないと不便を感じるもの、実際に用意されている電源供給手段、そして災害時の電気利用に対する不安について明らかにしてきました。

これらの結果を総合すると、家庭防災においては、停電を想定した電源確保への備えが重要な課題として浮かび上がったと言えるでしょう。

太陽光発電システム・蓄電池の専門店「株式会社ECODA」

今回、「家庭での防災対策と電力確保の実態」に関する調査を実施した株式会社ECODA（https://ecoda-corp.com/）は、太陽光発電システム・蓄電池の専門店（https://ecoda-energy.com/type2/lp1/index.php）を運営しています。

株式会社ECODAの強みは、お客様にとって導入前のご相談から施工品質、アフターフォローまで、安心して全て任せていただけるサービス提供にあります。

当社は導入前もさることながら、導入後こそ満足いただけるよう、日々全力を尽くしております。

詳しくはこちら：https://ecoda-energy.com/type2/lp1/index.php

【ECODAが選ばれる3つのポイント】

1：専任担当者の一貫対応で、面倒な手続きを丸投げOK！

ECODAでは、現地相談からご提案、補助金や電気会社への申請、施工管理、アフターフォローまで、全てを専任の担当者が一貫して対応します。お客様の手を煩わせることなく、スムーズな導入を実現します。

2：経済効果がある場合のみご提案。ムダな営業は一切なし

現地調査・ヒアリングを徹底し、経済効果が見込める場合に限りご提案いたします。導入有無からご提案するため、無理な営業や不要な設置を防ぎます。「効果がない」と判断した場合は、提案自体を行いません。

3：徹底したコスト削減で、他社より安い価格を実現

ECODAは、メーカーからの大量直接仕入れと、オンライン特化型の戦略によって店舗運用費をゼロに抑えています。さらに専任担当者による対応で人件費も削減。仕入れコストと固定費を徹底的にカットし、他社よりもお得な価格での導入を可能にしています。

その他にも

【職人による工事実績】

太陽光パネルの設置で発生しやすい「屋根の破損トラブル」。

こうしたことが起こらないようにECODAでは、屋根の形にもよりますが「穴をあけない施工」も対応できる職人とも提携しております。

またECODAでは、万が一施工の不備があれば5年保証をしております。

【設置後も安心の保証】

ECODAでは、機種にもよりますが最長20年間保証が可能です。

このような長期の保証は、メーカー特約契約によるものなので、安定した会社でないと保証ができません。

また、太陽光パネルや家庭用蓄電池は、専門知識を持っている担当者でないと違いを判断するのが難しいもの。

例えメーカー保証が付いていても、頼れる専任担当がいなければ、保証をちゃんと活用できない場合もあります。

その点、ECODAなら最初から専任担当がついていますので、導入前でも設置後でも不安や心配、今後の相談があれば遠慮なくお話しいただけます。

もしトラブルが発生しているようならメーカーへ速やかに連絡し対応を進めさせていただきます。

【適切なサイズと容量を提案】

太陽光パネルや家庭用蓄電池は、ご家庭によって適切なサイズと容量が変わります。そのため事前のシミュレーションがとても大切。正しい試算を行うことで導入後の満足感が違います。

例えば、電気料金の金額によっては、太陽光パネルや蓄電池を導入されても経済的メリットが感じられないご家庭もございます。

反対に、4人家族以上で月に10,000円以上の電気代を払っておられるなら、経済的メリットを感じやすくなります。

こうした基本的な部分をもとに、使用される電力や停電時にも使いたい電力などのご要望をお聞きしながら、適切なサイズや容量を決めるお手伝いをしております。

営業担当者が売りたいから「この機種がおすすめです」というような提案は一切行っておりません。こうした提案や販売を行うと確かに会社は儲かります。

しかし、お客様と長くお付き合いすることが難しくなります。

これはECODAが描くお客様とのフェアな関係ではありません。

電気代が安くなるのか無料シミュレーションも受け付けております。

しつこい営業は一切行っておりません。押し売りは一切いたしません。

安心してご相談・お問い合わせください。

■株式会社ECODA：https://ecoda-corp.com/

■お問い合わせURL：https://ecoda-corp.com/contact/

■お問い合わせTEL：0120ｰ065ｰ776