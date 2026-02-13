【ディズニー】 猫キャラクターのアイテムが登場！　2月発売

ディズニーの猫の人気キャラクター「マリー」「チェシャ猫」「ルシファー」の3匹のアイテムが、2月猫の日にあわせて新発売! ふわふわとした素材が猫のように触り心地の良い２アイテム。








「ヘアバンド」


それぞれの毛並みをイメージしたふわふわのヘアバンド。猫たちになりきることのできるフェイスアップデザイン。



価格：1800円＋税


サイズ：フリーサイズ


予約はこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsfa-shop/c7ada1caa5.html





「カラビナ付きぬいぐるみファスナーマスコット」


カラビナがついたマスコットポーチ。リップやイヤホンなどを入れて、かばんにつけることのできるポーチです。



価格：1800円＋税


キャラクター紹介


「マリー」


『おしゃれキャット』に登場する子ネコ。パリに住む大金持ちのボンファミーユ婦人の飼いネコです。ダッチェスの3匹の子ネコのうちの1匹で、ピンクのリボンをつけ、もう一人前のレディーのつもり。



「チェシャ猫」


『ふしぎの国のアリス』に登場するネコ。ピンクとすみれ色のしま模様が特徴的ないたずら好き。



「ルシファー」


『シンデレラ』に登場する猫。いじわるな性格でシンデレラの邪魔をする。