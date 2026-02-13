―山口県・俵山温泉｜建てない再生。まちに泊まる温泉体験―俵山まちごと旅館が、既存旅館の一部客室を活かし温泉街全体を一つの宿に。温泉街再生に向けた取り組みの一環として、クラウドファンディングに挑戦します

写真拡大 (全13枚)

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション


　山口県長門市・俵山温泉で宿泊事業を展開する「俵山まちごと旅館（運営：株式会社俵山クリエイト 山口県長門市、代表取締役：田部井智行）」は、温泉街再生に向けた取り組みを、より多くの方と共有し、参加いただく方法の一つとして、クラウドファンディングに挑戦します。


　俵山まちごと旅館では、長い歴史を持つ湯治温泉・俵山温泉において、既存旅館の一部客室に新たな役割を与え、温泉街全体をひとつの宿に見立てる滞在のあり方に取り組んでいます。
あえて、なにもしない時間を過ごすことを選ぶ--そんな大人のための温泉滞在を通じて、観光開発に頼らない温泉街再生を目指しています。


　今回のクラウドファンディングでは、こうした取り組みや考え方に共感してくださる方々と、より広くつながり、ともに温泉街の未来を育てていきたいと考えています。



名湯の価値を未来へ。建てずに活かす、温泉街再生のかたち


　俵山温泉は、約1100年前に発見され、かつて温泉番付で「西の横綱」と称された、日本有数の泉質を誇る湯治温泉です。一方で近年は、湯治文化の衰退や高齢化の影響により、旅館の稼働率低下や、十分に活用されていない客室が増え、温泉街としての機能維持が課題となっています。価値ある泉質や街並みが残る一方で、「泊まる」機能が弱まり、まちの循環が細りつつあるのが現状です。



こうした状況を受け、俵山まちごと旅館では、新たな施設を建てるのではなく、既存の旅館や路地、外湯文化といった、この地に残る資源を活かす再生のかたちを選びました。


現在営業している旅館のうち、十分に活かしきれていない一部客室をリノベーションし、外湯文化と組み合わせることで、「泊まる・歩く・浸かる」が自然につながる温泉滞在体験の実現を目指して取り組んでいます。






客室一例（俵山まちごと旅館　京や「桂」ツイン）


受付「川の湯」にて、滞在中のご案内や、シャンプー・リンス、くし等、ご滞在中のアメニティ・作務衣等をお渡しいたします。


旧外湯を改装した「川の湯」にて受付


プロジェクトを通じて実現したいこと


地域・人・未来へのインパクト

私たちはこの取り組みを通じて、
・高齢化などにより十分に活用されていない旅館の一部客室を再び稼働させること
・地域の雇用と、まちに人が行き交う日常のにぎわいを取り戻すこと
・若い世代や、新しい価値観を持つ旅人の来訪を促進すること　　　を目指しています。






なにもしない時間を選ぶ、大人のための温泉滞在


　応援購入を通じて体験できるのは、いつもの観光に少し飽きてきた大人が、都会の喧騒から離れ、あえて、なにもしない時間を過ごすことを選ぶ温泉滞在です。


足早に名所を巡るのではなく、共通レセプションでチェックインし、まちの路地を歩いて客室へ向かう。　


　内湯を持たない俵山ならではの外湯文化のもと、「町の湯」「白猿の湯」を巡り、地元の食を味わい、まちの人と挨拶を交わしながら過ごします。



特別な予定を詰め込まず、


温泉につかり、まちを歩き、ただ時間を味わう。
その「何もしない過ごし方」こそが、俵山温泉らしい価値だと私たちは考えています。







「町の湯」外観

「町の湯」

「白猿の湯」

応援購入という、参加のかたち


　サポーターの皆さまには、限定の宿泊プランや特別な体験プランを、先行してご案内します。


あなたの応援購入が、温泉街の灯りを再びともす原動力になります。



応援購入・リターン（一例）



俵山温泉・入浴手形セット｜5,000円（税込）

・俵山温泉・入浴手形
・オリジナルステッカー
・俵山消印付お礼はがき






［超早割］俵山まちごと旅館 宿泊券【「そば居酒屋 たべ山」夕食付 ゆったり一人旅プラン】｜11,000円（税込）

自家製手打ちそばと地元の食材を活かした料理が楽しめる、


俵山温泉と聞いて思い浮かぶ定番の一軒での夕食付。


温泉につかり、まちを歩き、地元の食を味わう。


-自分のペースで過ごすための、一人旅プランです。





※応援購入・リターンの内容、数量、利用条件、スケジュール等の詳細は、


本リリース下方の「プロジェクト概要」欄に記載のプロジェクトページリンクよりご確認ください。




応援購入の使い道について


　皆さまからの応援購入は、客室の改修費、共通レセプションの整備、そして、まちの案内体験の充実に大切に使わせていただきます。


プロジェクト概要

プロジェクト実施期間：2026年2月13日～4月29日


宿泊利用期間（予定）：2026年6月5日～ 2026年11月30日


プロジェクトページ　：https://www.makuake.com/project/tawarayamapj-machigotoryokan/



温泉街の再生は、地域だけの力では成り立ちません。


「あえて、なにもしない時間」を未来へ残すことに参加してくださる方の応援をお待ちしています。





基本情報


名　　　称：　俵山まちごと旅館


予約サイト：　https://www.chillnn.com/198a114032dfc


Instagram：　tawarayama_machigoto_ryokan(https://www.instagram.com/tawarayama_machigoto_ryokan/)


住　　　所：　山口県長門市俵山5153番地


アクセス　：　＜お車でお越しの場合＞


　　　　　　 ［広島方面より］中国自動車道　美祢インターより 約40分


　　　　　　 ［九州方面より］中国自動車道　小月インターより 約40分


　　　　　　　 山口宇部空港より　約80分


　　　　　　　 JR新山口駅より 約80分


　　　　　　　 JR新下関駅より 約60分


　　　　　　　 JR厚狭駅より 　約50分　


　　　　　　　 ＜新幹線・電車でお越しの場合＞


　　　　　　　 JR美祢線「長門湯本駅」→俵山方面行きバス（約30分）→「俵山温泉」バス停


　　　　　　　 JR山陽本線「小月駅」→長門市駅行きバス（約60～70分）→「俵山温泉」バス停


客　室　数：　9室


開　業　日：　2025年10月10日



運営会社概要


名　　　称：　株式会社俵山クリエイト


設　　　立：　2025年４月


所　在　地：　山口県長門市俵山5153番地


事業内容　：　ホテル・旅館の経営、運営受託及びコンサルティング 不動産の賃貸、管理、保有及び運用、地域課題解決及び活性化に関する業務 等


株　　　主：　株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(100%)




写真提供（一部）：Lovegraph