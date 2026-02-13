お絵かき講座パルミーが『CLIP STUDIO PAINT PROが必ずもらえる！』キャンペーンを開催
株式会社パルミー（所在地：東京都港区、代表取締役：大野英紀）が運営するパルミーは、本日2026年2月13日(金)12時00分より、CLIP STUDIO PAINT PROが必ずもらえるキャンペーンを開催します。
【開催期間】
2026/2/13(金)12:00～2026/2/24(火)18:59
【対象者】
以下のいずれかに当てはまる方が対象です。
1.期間中に無料お試しを開始し、お試し中に解約せず月謝制をご契約いただいた方。
2.期間中に月謝制を再開された方。
※学割をご利用の方は対象外です。
【内容】
CLIP STUDIO PAINT PRO 12ヶ月ライセンス 1デバイス(パッケージ版)をプレゼントします。
▼詳しくはこちら
https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes
パルミーとは
イラストやマンガの描き方を自宅で学べるオンライン教室です。イラストレーター、漫画家、アニメーター、専門学校講師など、多彩な「プロ」が講師を務めています。月額定額制で受講できる「月謝制」は、累計利用者数30,000名を突破しました。
▼公式サイト
https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes
▼公式X
https://x.com/palmie_oekaki
▼公式Youtube
https://youtube.com/@palmie
株式会社パルミー
パルミーは「世の中に創造力をインストールする」という企業ミッションの実現を目指し、尽力してまいります。