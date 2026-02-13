株式会社イオレ、次世代カンファレンス「MoneyX 2026」のプラチナスポンサーに決定

株式会社CoinPost

次世代カンファレンス「MoneyX（マネーエックス、以下本カンファレンス）」が2026年2月27日（金）ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

一般社団法人WebX実行委員会が主催、JPYC株式会社、Progmat, Inc.、SBIホールディングス株式会社および株式会社CoinPostが企画・運営を担当する本カンファレンスのプラチナスポンサーに、暗号資産の「取得・運用・活用」をワンストップで実現する次世代金融インフラ「Neo Crypto Bank構想」を推進する、東証グロース上場の「株式会社イオレ」が決定しました。

▼株式会社イオレについて

株式会社イオレは、広告・HR・メディア事業を基盤とし、AI・GPUサーバー事業および暗号資産金融事業へと事業領域を拡大している上場企業です。

2025年10月に次世代金融インフラ構想「Neo Crypto Bank」を発表し、暗号資産を単なる保有に留めず、取得（DAT）・運用（DAM）・活用（DAU）の循環モデルによって実社会で機能する金融インフラの構築を目指しています。

その第一弾として、2026年1月に暗号資産レンディングサービス「らくらくちょコイン」の正式提供を開始。

年利8％～、約1万円相当の少額から利用可能で、Fireblocks社の技術による高度なセキュリティと複数パートナーによる分散運用を特徴としています。今後は決済・ウォレット機能を統合したスーパーアプリの開発を進め、2027年度の公開を目指しています。

▼代表者のコメント

瀧野 諭吾（代表取締役社長 兼 CEO）のコメント

この度、MoneyX2026にメインスポンサーとして参加できることを大変光栄に思います。当社は「Neo Crypto Bank構想」のもと、暗号資産を保有するだけでなく、運用し、日常の決済にまで活用できる世界の実現を目指しています。

その第一歩として提供を開始した「らくらくちょコイン」は、個人から法人まで幅広いお客様に暗号資産の運用機会を提供するレンディングサービスです。今後は決済・ウォレット機能の統合を進め、暗号資産が社会を支える金融インフラとしての価値を創造してまいります。

MoneyXにお越しいただく皆様とは、Web3・AI領域における事業連携の可能性についてもぜひ意見交換させていただければ幸いです。暗号資産市場の健全な発展に向け、共に歩んでいけるパートナーとの出会いを楽しみにしています。

▼MoneyX 開催の背景

本カンファレンスは、ステーブルコイン（SC）を軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する、次世代金融カンファレンスです。

改正資金決済法の施行により、日本でもステーブルコインやトークン預金の発行が制度化され、“通貨の再設計”がいよいよ実装段階に入りました。

これまでFinTech WeekやWebXなどの大型イベントでは、技術や制度面が中心に議論されてきましたが、MoneyXはそれらを補完し、実際に通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通・活用されていくかに焦点を当てます。

本カンファレンスでは、制度・産業・社会・文化の各レイヤーを横断しながら、“通貨の再定義”を1日で描き出します。次世代の金融インフラを支えるブロックチェーン技術や、ステーブルコインを活用した決済・地域通貨・デジタル証券など、多様な領域で進む「通貨の社会実装」について、産官学のリーダーが議論を展開します。

▼MoneyXとは

ステーブルコインの正式認可を背景に、「通貨」そのものの進化をテーマとした次世代金融カンファレンスであり、業界のリーダーたちと共に新しい通貨の形を議論し、参加者にネットワーキングと知見共有の場を提供いたします。

- 開催日：2026年2月27日（金）- 開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京- 主催：一般社団法人WebX実行委員会- 企画・運営：JPYC株式会社 / Progmat, Inc. / SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost

詳細：ステーブルコインの正式認可を背景に、通貨の新時代をテーマとした金融カンファレンス「MoneyX（マネーエックス）」開催決定

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

企画・運営

JPYC株式会社

代表者：代表取締役 岡部 典孝

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB内

Progmat, Inc.

代表者：代表取締役 Founder ＆ CEO 齊藤 達哉

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9階

SBIホールディングス株式会社

代表者：代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社CoinPost

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

▼MoneyX 開催概要

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

