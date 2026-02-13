【2/24開催】【AI検索時代を完全攻略】なぜ、あの競合サイトばかりアクセスされるのか？ AIの信頼を勝ち取り、指名検索を加速させる「コンテンツ設計の鉄則」

セミナー概要

AI検索が当たり前になった今、SEO対策をしているのに、なぜか競合サイトばかりが見られていると感じることはありませんか？

「検索順位は悪くないのに、AI回答では名前が出てこない…」

「記事数も更新頻度も同じはずなのに、なぜかアクセス差が広がっている…」

「結局、これからのコンテンツは何を基準に作ればいいのか迷っている…」

実は今、ユーザーだけでなく“AIから選ばれるかどうか”が、Web集客・指名検索・ブランド認知を大きく左右する時代に突入しています。2026年以降の検索で成果を出し続けるために必要なのは、単なるSEOテクニックでも、記事量産でもありません。

求められているのは、AIの信頼を勝ち取るための「コンテンツ設計そのもの」の再定義です。

本セミナーでは、なぜ「あの競合サイト」ばかりがAI検索で参照され、結果としてアクセス・指名検索を伸ばしているのか──その構造を紐解きながら、AI検索時代に最適化されたコンテンツ設計の鉄則を体系的に解説します。

各セッションでは、実務に直結する判断基準を具体的にお伝えします。AI検索時代に“偶然選ばれる”のではなく、意図して選ばれるコンテンツ設計へ。この機会に、AIの信頼を勝ち取り、指名検索とアクセスを同時に伸ばすための実践的な戦略を、ぜひ手に入れてください。

セミナーテーマ

【AI検索時代を完全攻略】なぜ、あの競合サイトばかりアクセスされるのか？

AIの信頼を勝ち取り、指名検索を加速させる「コンテンツ設計の鉄則」

開催日時

2026年2月24日 (火) 10:00～

開催場所

Zoom （オンライン開催）

参加費

無料

登壇者紹介

このような方におすすめ- AI検索（生成AI・要約・回答表示）で自社サイトが取り上げられない理由を知りたい- SEOだけに依存しない、次世代の集客戦略を構築したい- AIに「信頼される」情報設計・コンテンツの考え方を理解したい- 指名検索・ブランド想起を加速させるコンテンツ戦略を描きたい

■株式会社GIG

Marketing事業部 部長 内田一良

「広告なしで年間4,000件の法人リードを獲得する、SEO＆AI検索最適化のカラクリ全体像」

株式会社GIGは、広告を一切出稿していません。それにもかかわらず、「年間4,000件以上の法人リード」「年間10,000件以上の個人リード」「年間1,000名以上の求人応募」を、すべてコンテンツマーケティングのみで生み出しています。なぜ広告を使わずにこれだけの成果を出せるのか。その答えは、サイトをただ運営するのではなく、AIを含む検索体験そのものを設計している点にあります。GIGでは、従来のSEO対策やメディア運営に加え、AI検索時代を見据えたブランドメンション設計に早期から取り組んできました。今や、AIにどんな会社として言及されるか、AIの回答文脈に自社名が自然に登場するかが、リード獲得や指名検索、信頼形成に直結する時代に入っています。本セミナーでは、なぜGIGが広告なしでも安定してリードが生まれ続ける土壌を作れているか、SEO＆AI検索最適化の全体のカラクリを解説します。広告に頼らず継続的にリードを獲得したい方、SEOの成果が頭打ちになっている方、AI検索時代に今何をすべきか知りたい方にこそ、ぜひ参加していただきたい内容です。

■TechSuite株式会社

バクヤスAI 事業統括COO 倉田真太郎

「AI記事でどうやって検索上位をとる？～PV数10倍を実現するAI時代のコンテンツ戦略～」

「AI記事は低品質でSEOに不利」-そう思い込んでいませんか？しかし実際には、AIを活用したコンテンツでPV数増加を達成している事例が存在します。同じAI記事でも、成果が出るコンテンツと出ないコンテンツがあるのはなぜか。本セッションでは、AI記事に対するよくある懸念を整理した上で、検索評価につながるコンテンツ設計の考え方を解説します。AI時代の今、記事制作のあり方をどう見直すべきか。成果を出すための実践的なアプローチをお伝えします。

■GMO NIKKO株式会社

メディア&LLMO事業部門 AI検索事業グループ事業責任者 田口雅光

「生成AIに”選ばれる”ブランドとは」

「Web検索から、AI検索へ」 ChatGPTの出現以降、AIの急速な進化や消費者行動の変化、それに伴うマーケティングの潮流の変化が起きはじめています。 本セッションでは、AIに"選ばれる"ための対策提案を100社以上行ってきたLLMO(AIO)対策の専門家が、独自の消費者アンケートや様々な情報ソースを元にした現状のノウハウを簡潔にアウトプットします。また、ご希望される企業様へ「AI掲出状況の無料診断」もご用意しております。

■株式会社マーケメディア

クラウドプロダクション事業部 WEB戦略室 室長 磯村麗桜

「SEO流入減!?AI時代突入によるGEO活用について」

今、ChatGPTやGoogle SGEなど、生成AIを使った検索が急速に広がっています。今では多くのユーザーがAIによる回答や要約を頼りにしており、従来の検索エンジンからウェブサイトへのアクセスは減少しています。こうした中で注目されているのが、GEO（Generative Engine Optimization）です。今後、AIが検索の中心となる時代において、企業の情報発信や認知獲得においてGEOは不可⽋な戦略になります。本セミナーではGEOをどう活用するのかをわかりやすく解説します。

